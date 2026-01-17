Acasă » Exclusiv » Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va dura”

Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va dura”

De: roxana tudorescu 17/01/2026 | 16:36
Vica Blochina a dezvăluit adevărul care stă în spatele celor mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, vedeta a vorbit despre ce urmează în anul 2026 pentru noi toți și a analizat din punct de vedere numerologic mai multe relații. Printre acestea s-au numărat și Alina Eremia cu Edi Barbu. De ce se clatină căsnicia lor, de fapt? Toate detaliile în articol.

Alina Eremia și Eduard Barbu au trăit cea mai frumoasă zi din viața lor pe 16 august 2025. După 8 ani de relație, cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața Lui Dumnezeu. Nunta a fost organizată într-un cadru intim, dar plin de rafinament la Palatul Snagov, acolo unde rudele și prietenii apropiați le-au fost alături. Ceea ce părea a fi un basm frumos ar avea, de fapt, alt adevăr ascuns în spate, iar cei doi au mari șanse să divorțeze.

Vica Blochina demontează visul frumos dintre Alina Eremia și Edi Barbu

După cum vă spuneam, nunta a fost preț de câteva zile pe primele pagini ale ziarelor, iar românii s-au bucurat pentru Alina Eremia, o artistă iubită de public. Dacă totul pare roz pe Instagram, lucrurile ar sta altfel între cei doi, iar numerologia spune asta. În primul rând, Alina Eremia e șefa în casă, iar Edi Barbu este cel care lasă de la el. Dacă până aici totul este normal, asta pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru, ceea ce urmează nu sună bine deloc. Conform Vicăi Blochina, există ani în care este bine să ne căsătorim și ani în care nu, așa cum există ani în care este bine să facem copii, să investim pentru a avea profit sau ani în care nu trebuie să ne operăm (VEZI EMISIUNEA INTEGRAL PE YOUTUBE CANCAN). Ei bine, Alina Eremia nu s-a gândit să consulte un numerolog înainte de a programa nunta, iar acest lucru ar putea să o afecteze. Psihonumerologul Vica Blochina a dat verdictul: căsnicia dintre Alina Eremia și Vica Blochina nu va dura.

„La ei căsătoria nu va dura foare mulți ani. Ea s-a căsătorit anul trecut, în anul karmic personal 8, iar atunci când te căsătorești în aces an, căsătoria nu durează mai mult de 10 ani. Ea este șefa în casă oricum, ea ia deciziile. Cifra 15 (Alina Eremia) face târziu copii sau nu face deloc. Ea este mai dură, el este mult mai maleabil. Ei nu au avut un an 2025 ușor. Din punct de vedere al compatibilității, atâta timp cât e vorba despre iubire între ei, va merge. El s-a căsătorit în anul 7 personal, ea în anul 8. El a avut un an de transformare, ea un an karmic. Nu sunt cifre bune pentru o căsătorie de lungă durată.”, a spus Vica Blochina pentru CANCAN.RO.

