De ce a dispărut Alina Eremia din online. Ce probleme are artista: „Pe o perioadă nedeterminată”

Alina Eremia este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră și se bucură de foarte mulți urmăritori pe rețelele sociale. De curând, aceasta a făcut un anunț care i-a pus pe gânduri pe fanii ei. Ce mesaj a transmis vedeta vedeți în articol!

Alina Eremia este foarte activă în mediul online, unde își ține la curent urmăritorii cu tot ceea ce face. Vedeta împărtășește momente din viața ei de la concerte, dar și din vacanțele exclusiviste în care merge. De această dată, artista a postat un mesaj în mediul online care i-a întristat pe fanii ei.

De ce a dispărut Alina Eremia din online

Alina Eremia a făcut un anunț important în care a transmis că va lua o pauză de pe TikTok pentru o perioadă nedeterminată, din cauza unor probleme tehnice cu care se confruntă pe această platformă. Mai mult decât atât, vedeta a ținut să le transmită urmăritorilor ei că va lansa o nouă piesă în colaborare cu Mihail.

„Bună, prieteni. Nici măcar nu știu dacă o să vedeți acest video, având în vedere că am probleme cu contul. Nu prea se postează, nu îmi afișează conținutul, dar eu îl fac oricum. Vreau să vă anunț că, până se remediază problema, o să iau o pauză de TikTok pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care, din fericire, ajunge la voi acest video, să știți că joi lansez piesă împreună cu Mihail”, este anunțul postat de Alina Eremia.

Alina Eremia și Eduard Barbu au trăit, pe 16 august, cea mai frumoasă zi din viața lor. Aceștia au spus marele DA, după aproape 9 ani de relație. Cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Nunta a fost organizată într-un cadru intim, dar plin de rafinament, la Palatul Snagov, unde rudele și prietenii apropiați le-au fost alături. Pentru ca marele eveniment din viața lor să fie perfect, vedeta și iubitul ei au angajat un wedding planner care a pus la punct fiecare detaliu.

„O să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să triăm lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative, mai ales că un eveniment de genul presupune multă implicare și suficient timp”, spunea artista, după ce a fost cerută în căsătorie.

