Alina Eremia și-a uimit fanii după ce a apărut cu fața umflată pe Instagram. Ce a pățit cântăreața în urmă cu puțin timp

Alina Eremia trece printr-o perioadă dificilă din cauza unei reacții alergice severe, care i-a dat peste cap programul din aceste zile. Artista a fost nevoită să renunțe temporar la activitățile planificate și să se concentreze pe recuperare, după ce starea de sănătate i s-a agravat.
Alina Eremia se confruntă cu o alergie puternică. Problema medicală a fost suficient de serioasă încât să necesite intervenția medicilor, iar tratamentul a inclus perfuzii și medicație specifică pentru a reduce simptomele. Deși evoluția este una pozitivă, efectele nu au dispărut complet, iar organismul are nevoie de timp pentru a-și reveni.
Cântăreața a atras atenția fanilor după ce a apărut în mediul online cu semne vizibile ale reacției alergice, având fața inflamată, în special în zona ochilor și a buzelor. Imaginea a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor săi.
În acest context, artista a decis să își suspende aparițiile și colaborările din această perioadă. Prioritatea rămâne sănătatea, urmând ca revenirea la proiectele profesionale să aibă loc doar după o recuperare completă.
„Din păcate nu am putut să fiu prezentă dimineața la matinalul de la ProFm din cauza unui episod alergic agresiv. Am facut tratament perfuzabil și s-au ameliorat simptomele. Matinalul va fi reprogramat in viitorul apropiat. Aveți grijă de voi! E prioritatea nr. 1!
*asta e varianta ok, după perfuzii”, a scris Alina Eremia pe rețelele de socializare.
CITEȘTE ȘI: Mircea Lucescu a suferit o sincopă cardiacă. Ce este această manifestare clinică
Ileana Badiu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta TV: ”Recuperarea e dificilă”