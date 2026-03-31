Alina Eremia și-a uimit fanii după ce a apărut cu fața umflată pe Instagram. Ce a pățit cântăreața în urmă cu puțin timp

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 17:37
Alina Eremia, probleme grave / Sursa foto: Social media
Alina Eremia trece printr-o perioadă dificilă din cauza unei reacții alergice severe, care i-a dat peste cap programul din aceste zile. Artista a fost nevoită să renunțe temporar la activitățile planificate și să se concentreze pe recuperare, după ce starea de sănătate i s-a agravat.

Alina Eremia se confruntă cu o alergie puternică. Problema medicală a fost suficient de serioasă încât să necesite intervenția medicilor, iar tratamentul a inclus perfuzii și medicație specifică pentru a reduce simptomele. Deși evoluția este una pozitivă, efectele nu au dispărut complet, iar organismul are nevoie de timp pentru a-și reveni.

Cântăreața a atras atenția fanilor după ce a apărut în mediul online cu semne vizibile ale reacției alergice, având fața inflamată, în special în zona ochilor și a buzelor. Imaginea a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor săi.

În acest context, artista a decis să își suspende aparițiile și colaborările din această perioadă. Prioritatea rămâne sănătatea, urmând ca revenirea la proiectele profesionale să aibă loc doar după o recuperare completă.

„Din păcate nu am putut să fiu prezentă dimineața la matinalul de la ProFm din cauza unui episod alergic agresiv. Am facut tratament perfuzabil și s-au ameliorat simptomele. Matinalul va fi reprogramat in viitorul apropiat. Aveți grijă de voi! E prioritatea nr. 1!
*asta e varianta ok, după perfuzii”, a scris Alina Eremia pe rețelele de socializare.

Alina Eremia, probleme de sănătate și la începutul anului

La începutul acestui an, Alina Eremia a întâmpinat câteva dificultăți neașteptate. Deși se pregătea să urce pe scenă la finalul lunii ianuarie, artista a fost nevoită să facă față unui episod neplăcut de toxiinfecție alimentară, în urma căruia a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am avut o noapte aproape albă. M-am ales cu o toxiinfecție alimentară frumoasă, nu înțeleg de unde. Fix în noaptea de dinaintea concertului. Nici nu se putea mai bine! Dar stați liniștiți, că nu mă pune pe mine la pământ o toxiinfecție alimentară și tocmai de asta am fost să fac o perfuzie”, a transmis Alina Eremia, pe Instagram.

