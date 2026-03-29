Ileana Badiu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta TV: ”Recuperarea e dificilă”

De: Anca Chihaie 29/03/2026 | 10:25
Vedeta de televiziune Ileana Badiu trece printr-o perioadă dificilă de recuperare medicală după ce a fost supusă unei operații la plămâni. Intervenția a fost planificată și făcută ca urmare a unor investigații de rutină, care au scos la iveală o leziune pulmonară descoperită întâmplător în timpul controalelor regulate efectuate în perioada menopauzei.

Specialiștii în sănătate pulmonară recomandă femeilor trecute de 50 de ani să efectueze periodic investigații complexe, inclusiv tomografii și analize de sânge, chiar dacă nu există simptome evidente. Detectarea precoce a leziunilor sau a altor afecțiuni poate reduce semnificativ riscul unor complicații grave și poate crește șansele unei recuperări rapide.

Ileana Badiu a trecut printr-o operație

Operația nu a fost rezultatul unei urgențe medicale, ci o alegere a vedetei, motivată de prevenție și de recomandările medicilor. În urma intervenției, Ileana Badiu a fost nevoită să-și reducă activitatea fizică și să adopte un program strict de refacere. Printre măsurile impuse de medici se numără limitarea exercițiilor sportive și efectuarea zilnică a unor plimbări moderate, care să nu depășească 10.000 de pași pe zi. Aceasta perioadă de recuperare este esențială pentru readaptarea organismului la efort și pentru refacerea funcțiilor respiratorii după operația complexă.

„Important e că încep să fiu mai bine, m-am fardat, coafat, cum am învățat singură, pentru că astăzi ies din casă prima oară după două săptămâni.

Am trecut și printr-o intervenție chirurgicală extrem de dificilă. Intervenția aceasta chirurgicală nu a fost o urgență, a fost o alegere, o intervenție planificată. Asta s-a întâmplat pentru că, ducându-mă să fac controale regulate, acum un an și ceva am făcut un CT, care trebuia să fie doar în zona ovarelor și a stomacului, fără vreun motiv, ci face parte din protocolul femeilor care se află în menopauză.

Cu această ocazie am aflat că la plămâni există o leziune care nu punea niciun fel de probleme, dar mergând și investigând am înțeles că, dacă e ceva acolo, trebuie scos. Am decis să fac această intervenție care, repet, nu este foarte ușoară.

Mă felicit că am făcut asta. Ce voiam să vă spun că, din păcate, de la o vârstă este foarte bine să ne căutăm. E mult mai important să previi, decât să tratezi. Acesta este motivul pentru care am dispărut pentru că trebuie să mă refac, iar recuperarea e dificilă. Trebuie să mă readaptez să vorbesc, să respir. Nu am voie să fac sport două luni”, a transmis Ileana Badiu, pe conturile sociale.

Pe lângă recuperarea fizică, vedeta se confruntă și cu adaptarea stilului de viață. Restricțiile impuse după operație includ evitarea efortului intens, limitarea stresului și adaptarea activităților zilnice pentru a permite organismului să se vindece corect. În această perioadă, Ileana își desfășoară activitatea profesională de acasă, ceea ce îi permite să respecte recomandările medicilor fără a afecta semnificativ rutina cotidiană.

Prin ce dramă a trecut Ileana Badiu

În trecut, Ileana Badiu a pierdut mai multe sarcini, opt fiind confirmate, ceea ce a reprezentat o perioadă dificilă din viața sa. În ciuda acestor pierderi, ea a reușit să aibă un copil, fiul său, după investigații și tratamente specializate în clinici internaționale. Experiențele anterioare cu infertilitatea au determinat-o să fie atentă la sănătatea sa și să acorde o importanță deosebită prevenției și controalelor medicale regulate.

„Am pierdut multe sarcini, opt mai exact. Am fost într-un bruiaj hormonal, dar nimic din aceste lucruri nu m-au doborât.

Sasha a fost o minune, care s-a întâmplat și s-a întâmplat într-un mod foarte mistic, aș zice. Înainte să mă căsătoresc cu Cătălin, am fost în Germania, la o mare clinică specializată pe infertilitate, unde mi s-a făcut o investigație și mi s-a dat verdictul că este imposibil. Trebuia să mă obișnuiesc cu ideea că nu pot avea un copil și să mă orientez pe ce aș putea să fac, și anume să înfiez”, a mai dezvăluit Ileana Badiu.

