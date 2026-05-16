Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns la spital

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 18:53
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru nu a fost atentă și a intrat, din greșeală, cu mașina într-o bancă. În urma impactului, o femeie ce se afla în zona bancomatelor a fost rănită și a ajuns la spital. Cum s-a produs accidentul?

Xenia Dobre, medic oftalmolog și soția fostului ministru Victor Paul Dobre, a intrat din greșeală cu mașina în sediul unei unități bancare. Geamul băncii a fost dărâmat, iar șoferița a rămas cu mașina blocată. Mai mult, o persoană a fost rănită.

Conform Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, accidentul s-a produs în jurul orei 10:00. Din primele informații, se pare că șoferița ar fi încurcat modurile de condus, căci vorbim despre o mașină automată.

Mai exact, Xenia Dobre ar fi intenționat să dea în marșarier, dar a ales modul „Drive”, iar mașina a pornit în față. Astfel, autoturismul a ajuns în sediul unității bancare. În urma accidentului o persoană a fost rănită.

Se pare că în zona bancomatelor se afla o femeie în vârstă de 66 de ani. În urma impactului, aceasta a fost rănită și transportată la spital. Din cauza pagubelor, banca a fost închisă.

Șoferița care a provocat accidentul este Xenia Dobre. În vârstă de 71 de ani, aceasta este medic oftalmolog și soția unui om politic. Soțul ei, Victor Paul Dobre, a fost ministru și secretar de stat în Ministerul de Interne, deputat și prefect.

În urma celor întâmplate, oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

 

