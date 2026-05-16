Cum arătau hainele lui Alexandru după coșmarul din pădure. Nu au putut fi scoase de pe el

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 18:04
Alexandru, băiețelul de 5 ani din Sebeșul de Jos care a fost găsit după o amplă acțiune de căutare, este în continuare sub supraveghere medicală. Micuțul este bine, însă părinții încă sunt afectați de toate cele întâmplate. Tatăl copilului a făcut noi declarații. Ce a spus după ce a primit de la spital hainele în care micuțul a fost găsit. Medicii cu greu le-au scos de pe el.

Miercuri, 13 mai, Alexandru a fost găsit într-o pădure de lângă o poieniță din Sebeșul de Jos. Băiatul a supraviețuit timp de două zile în frig, fără hrană și fără apă, expus animalelor sălbatice din zonă. Acum, micuțul este internat în Secţia de Pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, iar starea lui este una bună.

Băiețelul de cinci ani a fost găsit teafăr în urma unei ample acțiuni de căutare, care a durat aproximativ 40 de ore și a mobilizat sute de persoane, atât din rândul autorităților, cât și al comunității locale.

Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru, a făcut noi declarații despre starea fiului său. Bărbatul a primit de la spital hăinuțele cu care a fost îmbrăcat copilul în cele 48 de ore petrecute în pădure. Acesta s-a emoționat când a văzut starea hainelor.

Pantalonii micuțului sunt complet rupți, la fel și bluza. Se pare că acesta s-ar fi târât pe jos prin pădure, pe coate și pe genunchi, astfel reușind să escaladeze versanții împăduriți din jurul satului.

„Hainele astea doctorii nu le-au putut da jos în ambulanță de pe el pentru că erau lipite pe el. De apă și noroi și… și uitați… Aștia au fost pantalonii și uitați cum e fundul. Că tot a mers târâș pe fund. Uitați genunchii. Tot așa. Uitați. Aici au fost genunchii. Ăștia așa o să rămână, nespălate, cum sunt ele. Așa o să rămână. Bluzița subțire pe care a avut-o pe el. Și-acum sunt ude. Asta-i bluza. Uitați coatele. Vedeți? A mers și pe coate și pe fund coborând coasta aia mare”, a declarat tatăl băiatului, potrivit Observator.

În prezent, Alexandru se află în continuare în spital. Chiar dacă starea lui este una bună, medicii îl vor mai ține internat câteva zile pentru a se asigura că totul este sub control.

„Copilaşul se află internat în Secţia de pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimişti în ceea ce priveşte evoluţia lui.

Va rămâne în continuare spitalizat atât pentru supraveghere, cât şi pentru investigaţii şi tratament de specialitate, şi în cursul următoarelor zile vom şti când va veni momentul externării”, a declarat Ioana Mătăcuţă, purtătorul de cuvânt al spitalului.

 

