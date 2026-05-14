Ce au descoperit eroii lui Alexandru în pădurea unde a fost găsit băiețelul de 5 ani. Au mai salvat o viață!

De: Anca Chihaie 14/05/2026 | 18:40
Foto: social media
O intervenție complexă de salvare desfășurată în Sebeșu de Jos a avut, miercuri, un deznodământ dublu fericit, după ce echipele de intervenție au reușit atât recuperarea în siguranță a unui copil dispărut, cât și salvarea unui câine aflat în stare critică. Cazul a atras atenția prin desfășurarea intensă a operațiunilor și prin modul în care o misiune de căutare a unui minor a dus, în mod neașteptat, la salvarea unei alte vieți.

Totul a început după dispariția unui băiețel în vârstă de cinci ani, pe nume Alexandru, care fusese căutat timp de aproximativ 48 de ore. În această perioadă, copilul s-a aflat în condiții dificile, expus la frig, ploaie și deplasări prin zone împădurite, fără a fi localizat imediat. Operațiunea de căutare a mobilizat echipaje de salvare, inclusiv scafandri și pompieri, care au acționat coordonat în zona râului și a împrejurimilor din localitate.

Ce au mai găsit autoritățile în pădurea unde a fost descoperit Alexandru

În timpul misiunii, echipele implicate în căutări au reușit să îl găsească pe copil în viață, într-o stare care a permis transportul de urgență către unitatea medicală. Descoperirea a fost considerată un rezultat extrem de important al intervenției, având în vedere timpul îndelungat petrecut de minor în condiții nefavorabile și dificultatea terenului.

După recuperarea copilului și stabilizarea sa inițială, acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Evaluările de specialitate au indicat că starea generală era una relativ stabilă, cu semne de deshidratare ușoară și mici dezechilibre ale organismului, însă fără riscuri imediate majore. În urma analizelor imagistice a fost identificată o formă de pneumonie interstițială, afecțiune care necesită tratament, dar care nu a fost considerată una cu potențial sever în acel moment. Evoluția copilului a fost monitorizată atent, iar răspunsul la tratament a fost unul favorabil în primele ore de internare.

Pe parcursul intervenției, în timp ce echipele de salvare continuau operațiunile din zonă, a fost descoperit și un câine aflat într-o situație critică. Animalul, de vârstă înaintată, era blocat în noroi într-o zonă apropiată de cursul apei, fără posibilitatea de a se elibera. Starea sa era una de epuizare avansată, după o perioadă prelungită în care încercase să iasă singur din nămol, fără succes. Din cauza slăbiciunii, câinele ajunsese într-o condiție în care nu mai avea forța necesară pentru a se salva.

Foto: social media

Intervenția salvatorilor a fost rapidă, aceștia reușind să extragă animalul din zona periculoasă. După recuperare, câinele a fost transportat în siguranță către o clinică veterinară din Sibiu, unde a primit îngrijiri medicale de urgență. Datorită intervenției la timp, starea animalului a fost stabilizată, existând șanse de recuperare după perioada de tratament și supraveghere medicală.

