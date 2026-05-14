Cazul lui Alexandru, băiețelul dispărut și găsit în pădure, preluat de presa internațională. Ce au relatat jurnaliștii străini

Presa internațională a relatat pe larg cazul lui Alexandru, băiețelul de 5 ani din județul Sibiu care a dispărut și a fost găsit în viață în pădure după două zile de căutări intense. Povestea copilului a impresionat atât România, cât și publicații importante din străinătate, care au urmărit operațiunea de salvare și au prezentat detalii despre modul în care micuțul a fost recuperat dintr-o zonă greu accesibilă.

Dispariția copilului a mobilizat sute de oameni, printre care polițiști, jandarmi, salvamontiști, voluntari și echipaje aeriene. Timp de zeci de ore, echipele de intervenție au căutat fără oprire în pădurile din apropierea localității Sebeșu de Jos, sperând să îl găsească în viață.

Cazul a atras atenția și presei britanice, iar publicația The Mirror a prezentat pe larg întreaga intervenție și a explicat cum s-au desfășurat căutările. Jurnaliștii străini s-au arătat surprinși de faptul că băiețelul a reușit să supraviețuiască singur în pădure, în condiții dificile și după atât de mult timp petrecut în natură.

Ce a spus copilul după ce a fost găsit

Alexandru a fost localizat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI. Cel care l-a observat a fost Mihail Soare, operator specializat în misiuni de căutare și salvare. După identificarea copilului, echipele de la sol au fost direcționate rapid către zona respectivă, iar salvamontiștii au reușit să îl recupereze în siguranță. Acesta era speriat și când a vorbit cu salvatorii a întrebat de părinții săi.

Copilul a fost găsit conștient și stabil, fiind transportat de urgență către un echipaj SMURD și apoi la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu. Medicii îl țin sub supraveghere atentă și au transmis că starea lui este bună, fără răni grave sau complicații majore.

„Ne-a întrebat de mami, tati și, după ce am povestit doar ca să-i dăm niște ciocolată, apă și banane (…) Da, era speriat. După ce am reușit să vorbim cu el și a văzut că suntem prietenoși și nu-i vrem răul, s-a luminat la față și a început să zâmbească”, au spus salvatorii.

