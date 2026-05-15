Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu

După aproape două zile de căutări contracronometru, micuțul Toma Alexandru, dispărut de lângă tatăl său în localitatea Sebeșu de Jos, a fost găsit teafăr, spre ușurarea familiei și a echipelor de intervenție.

Copilul a fost observat din elicopter de plutonierul major Mihail Soare, originar din Târgoviște, militar cu o vastă experiență în misiuni aeriene. Acesta a coborât imediat în zona în care se afla băiețelul și a participat direct la salvarea sa.

Pentru Mihail Soare, intervenția s-a transformat într-unul dintre cele mai emoționante și tensionate momente trăite de-a lungul carierei sale, mai ales după ore întregi de căutări desfășurate în condiții dificile.

Misiunea de salvare, la care au participat sute de pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști, scafandri și voluntari, s-a încheiat cu un deznodământ fericit, considerat de mulți un adevărat miracol. După aproape 40 de ore petrecute singur în pădure, în frig, ploaie și într-o zonă în care trăiesc animale sălbatice, micuțul Toma Alexandru a fost găsit în viață.

Copilul a fost reperat din aer cu ajutorul unui elicopter Black Hawk aparținând Inspectoratul General de Aviație, care a survolat ore întregi zona dificilă în care se desfășurau căutările.

Cine este eroul care l-a salvat pe micuțul Alexandru

Cel care l-a observat pe micuț într-un luminiș din pădure a fost plutonierul major Mihail Soare, specialist în misiuni de căutare și evacuare aeriană în cadrul Unitatea Specială de Aviație București. Deși survolase de mai multe ori zona fără rezultat, iar intervenția fusese îngreunată de numeroase alerte false, militarul nu și-a pierdut speranța.

În momentul în care a zărit silueta copilului, acesta a decis să coboare imediat în pădure. După ce l-a găsit pe băiețel, a rămas lângă el până la sosirea echipajelor Salvamont România.

Vizibil emoționat, Mihail Soare a mărturisit că intervenția a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața sa.

„Este un moment emoționant. Nu am crezut că voi trăi vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost uriașă”, a declarat salvatorul pentru Gazeta Dâmboviței.

La numai 36 de ani, Mihail Soare este tatăl a doi copii mici, în vârstă de 4 și 2 ani. Din acest motiv, misiunea de salvare l-a afectat profund din punct de vedere emoțional.

În momentul în care a ajuns la băiețel, copilul era ud, tremura de frig, însă era în stare stabilă. Salvatorul a povestit cu emoție că primele cuvinte rostite de micuț după ce a fost găsit au fost simple și sfâșietoare: „A vrut la mami. Așa a zis!”.

Aviația, pasiune moștenită din familie

Pentru Mihail Soare, zborul reprezintă mai mult decât o profesie. Pentru el este o pasiune moștenită din familie, tatăl său fiind, la rândul lui, aviator.

Salvatorul are o experiență de 15 ani în cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Ultimii 7 ani i-a dedicat misiunilor de căutare și salvare aeriană în cadrul Inspectoratul General de Aviație.

De-a lungul carierei, a participat la numeroase intervenții dificile. Însă a mărturisit că operațiunea de salvare a micuțului Alexandru a avut o semnificație aparte. A fost prima sa misiune desfășurată la bordul noului elicopter Black Hawk. Din fericire, intervenția s-a încheiat cu cel mai important rezultat posibil: salvarea unei vieți.

