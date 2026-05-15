Acasă » Știri » Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu

Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu

De: Elisa Tîrgovățu 15/05/2026 | 08:55
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu / Sursa foto: Captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După aproape două zile de căutări contracronometru, micuțul Toma Alexandru, dispărut de lângă tatăl său în localitatea Sebeșu de Jos, a fost găsit teafăr, spre ușurarea familiei și a echipelor de intervenție.

Copilul a fost observat din elicopter de plutonierul major Mihail Soare, originar din Târgoviște, militar cu o vastă experiență în misiuni aeriene. Acesta a coborât imediat în zona în care se afla băiețelul și a participat direct la salvarea sa.

Pentru Mihail Soare, intervenția s-a transformat într-unul dintre cele mai emoționante și tensionate momente trăite de-a lungul carierei sale, mai ales după ore întregi de căutări desfășurate în condiții dificile.

Misiunea de salvare, la care au participat sute de pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști, scafandri și voluntari, s-a încheiat cu un deznodământ fericit, considerat de mulți un adevărat miracol. După aproape 40 de ore petrecute singur în pădure, în frig, ploaie și într-o zonă în care trăiesc animale sălbatice, micuțul Toma Alexandru a fost găsit în viață.

Copilul a fost reperat din aer cu ajutorul unui elicopter Black Hawk aparținând Inspectoratul General de Aviație, care a survolat ore întregi zona dificilă în care se desfășurau căutările.

Cine este eroul care l-a salvat pe micuțul Alexandru

Cel care l-a observat pe micuț într-un luminiș din pădure a fost plutonierul major Mihail Soare, specialist în misiuni de căutare și evacuare aeriană în cadrul Unitatea Specială de Aviație București. Deși survolase de mai multe ori zona fără rezultat, iar intervenția fusese îngreunată de numeroase alerte false, militarul nu și-a pierdut speranța.

În momentul în care a zărit silueta copilului, acesta a decis să coboare imediat în pădure. După ce l-a găsit pe băiețel, a rămas lângă el până la sosirea echipajelor Salvamont România.

Vizibil emoționat, Mihail Soare a mărturisit că intervenția a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața sa.

„Este un moment emoționant. Nu am crezut că voi trăi vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost uriașă”, a declarat salvatorul pentru Gazeta Dâmboviței.

Sursa foto: Captură video

La numai 36 de ani, Mihail Soare este tatăl a doi copii mici, în vârstă de 4 și 2 ani. Din acest motiv, misiunea de salvare l-a afectat profund din punct de vedere emoțional.

În momentul în care a ajuns la băiețel, copilul era ud, tremura de frig, însă era în stare stabilă. Salvatorul a povestit cu emoție că primele cuvinte rostite de micuț după ce a fost găsit au fost simple și sfâșietoare: „A vrut la mami. Așa a zis!”.

Aviația, pasiune moștenită din familie

Pentru Mihail Soare, zborul reprezintă mai mult decât o profesie. Pentru el este o pasiune moștenită din familie, tatăl său fiind, la rândul lui, aviator.

Salvatorul are o experiență de 15 ani în cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Ultimii 7 ani i-a dedicat misiunilor de căutare și salvare aeriană în cadrul Inspectoratul General de Aviație.

De-a lungul carierei, a participat la numeroase intervenții dificile. Însă a mărturisit că operațiunea de salvare a micuțului Alexandru a avut o semnificație aparte. A fost prima sa misiune desfășurată la bordul noului elicopter Black Hawk. Din fericire, intervenția s-a încheiat cu cel mai important rezultat posibil: salvarea unei vieți.

CITEȘTE ȘI: Minor dispărut în Sibiu! A fost emis mesaj Ro-Alert. Micuțul este căutat de sute de persoane

Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ar fi la mijloc o răzbunare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Știri
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Știri
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Mediafax
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după ...
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 ...
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză ...
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral, după ce a fost prins cu două blonde. Episodul ...
Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral, după ce a fost prins cu două blonde. Episodul povestit de vedeta Pro TV
Vezi toate știrile