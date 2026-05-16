Sanda Ionescu spune cine sunt nativii care își pot schimba complet viața pe 17 mai. Revelații, decizii radicale și adevăruri care ies la suprafață după conjuncția rară Mercur-Uranus

Ziua de mâine vine cu o energie intensă, iar astrologul Sanda Ionescu spune că multe zodii vor simți că traversează un moment de transformare importantă. După avertismentul legat de schimbările majore care urmează pentru omenire, influențele astrale își pun acum amprenta și asupra fiecărei zodii în parte. Unii nativi vor avea revelații puternice, alții vor fi nevoiți să își schimbe complet direcția sau modul în care privesc viața.

Astrologul Sanda Ionescu susține că data de 17 mai ar putea marca un moment important pentru omenire, din cauza unei conjuncții rare dintre Mercur și Uranus în Gemeni. Potrivit acesteia, perioada următoare ar aduce un adevărat „bombardament" informațional, revelații neașteptate și adevăruri care nu vor mai putea fi ascunse.

Sanda Ionescu, previziuni pentru fiecare zodie

În acest context, horoscopul zilei de mâine vine cu schimbări neașteptate pentru multe zodii. Unele semne vor avea parte de conștientizări importante, altele vor fi nevoite să își schimbe direcția sau să privească viața dintr-o perspectivă complet nouă.

Berbec

Sunt foarte receptivi mental, buni comunicatori, insa au tendința de a vorbi in pilde sau au un limbaj elevat, de nisa. E important sa va adaptați comunicarea.

Taur

Au idei geniale pentru a-și mari bugetul. E necesar să facă investiții în tehnologie sau cursuri pe acesta tema, pentru proiectele de viitor.

Gemeni

Sunt epicentrul acestui aspect. Au energie, însă e necesar să o folosească eficient. Se pot reinventa ușor.

Rac

Subconștientul lor are parte de conștientizări. E necesar să fie atenți la vise, pentru ca sunt mesaje subtile. Sunt îndemnați să pună capăt mentalului învechit.

Leu

Curățenie în zona de anturaj. Una chiar importantă pentru face loc unui grup de persoane care au viziuni excentrice, ce le pot schimba traiectoria.

Fecioară

Profesional intra intr-o noua dinamica. Pot primi propuneri ce implica un rol mai important, dar cu responsabilități sau pot deveni proprii lor șefi.

Balanța

Își pot schimba radical principiile în ceea ce reprezintă misterele vieții. Pot începe studii la care nu s-au gândit vreodată astfel încât vor fi “forțați” să își schimbe filozofia vieții.

Scorpion

În perioada asta au mintea pe recepție. Nimic nu le scapă, sunt cei care vor detecta ușor cea mai mică minciună. Pot face noi investiții financiare pentru viitorul apropiat, însă e mai indicat să fie în parteneriat.

Săgetător

Pot primi șocuri în relația de cuplu, partenerul îi poate surprinde cu ceva ce nu e pe gustul lor. Dacă nu sunt în relație de iubire, într-un mediu intelectual pot întâlni brusc pe cineva.

Capricorn

Rutina zilnică le este dată peste cap, astfel încât au nevoie de o reconfigurare a timpului. E necesar să facă mișcare, să nu se lamenteze pentru a da randament.

Vărsător

Sunt foarte creativi. Dacă au un hobby, e bine să se gândească dacă nu ar fi momentul să devină profesie. În plan amoros se pot îndrăgosti fulgerător.

Pești

Pot face schimbări bruște în casă si pot investi în gadgeturi. Atenție însă la certurile din familie pentru ca va pot schimba traiectoria vieții.

