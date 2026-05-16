Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai

O nouă aplicație va fi disponibilă pentru români începând cu această lună. Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor lansa luni, 18 mai 2026, aplicația iBon. Aceasta va fi gratuită și poate fi folosită pentru verificarea corectitudinii bonului fiscal.

Cel puțin o dată un român s-a întors de la magazin și a observat nereguli pe bonul fiscal, însă era prea târziu. Din acest motiv, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală a venit cu o propunere inedită. Începând cu luna mai, oamenii pot verifica corectitudinea bonului prin intermediul unei noi aplicații uluitoare. iBon poate fi descărcată pe dispozitivele iOS și Android, conform comunicatului de presă al inițiatorului.

Ce este iBon și cum va putea funcționa

iBon este o aplicație gratuită care se va lansa pe 18 mai. Aceasta are scopul de a verifica corectitudinea bonului fiscal printr-un proces simplu. Utilizatorii pot scana bonul cu telefonul mobil sau vor putea introduce manual informațiile care nu sunt vizibile. În plus, aplicația permite încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale direct din galeria telefonului, iar detaliile vor fi controlate comparându-le cu baza de date pusă la dispoziție de ANAF. De asemenea, cei care au nevoie de îndrumare pentru folosirea aplicației pot accesa site-ul oficial www.anaf.ro.

Funcțiile principale ale aplicației iBon sunt scanarea bonurilor fiscale care conțin un ID unic, încărcarea fotografiilor bonurilor fiscale Introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile, posibilitatea de a trimite sesizări către ANAF, cum ar fi: „Nu am putut plăti cu cardul”, „Bonul nu conține informațiile necesare interogării” sau „Nu am primit bon fiscal”.

Ministerul Finanțelor a explicat că au creat aplicația pentru a încuraja transparența și relațiile client-comerciant, dar și facilitarea comunicării consumator-stat.

Lansarea aplicației «iBon» este un pas important în procesul de digitalizare a serviciilor publice, contribuind la modernizarea administrației fiscale și la facilitarea relației dintre cetățeni și stat, arată comunicatul Ministerului Finanțelor.

Bonusuri pentru utilizatorii aplicației iBon

În a doua jumătate a lunii mai, aplicația va intra într-o etapă de dezvoltare. Astfel, utilizatorii iBon, adică cei care scanează frecvent bonurile fiscale vor avea parte de bonusuri. De asemenea, autoritățile îi încurajează pe beneficiari să ofere feedback privind funcționalitățile aplicației sau eventualele erori.

