Cristi Borcea i-a lăsat averea de 100 de milioane de euro unei singure femei. Nu este Valentina Pelinel!

Cristi Borcea a elucidat misterul moștenirii sale. Omul de afaceri și-a împărțit deja averea, iar banii, terenurile, proprietățile și afacerile nu merg la niciuna dintre fostele sale soții. Nici măcar la actuala soție, Valentina Pelinel.

Cu o avere estimată la ordinul sutelor de milioane de euro, Crist Borcea și-a făcut ordine în portofoliu și știe de pe acum cui îi rămân afacerile, terenurile și proprietățile sale. A fost căsătorit de patru ori, are 9 copii, însă moștenirea este trecută deja pe numele unei alte femei, nicidecum actualei sale soții, Valentina Pelinel.

Pe numele cui este trecută întreaga avere a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea și-a asumat întreaga responsabilitate financiară în ceea ce privește creșterea celor 9 copii pe care îi are. Nu le lipsește nimic: toți au case, mașini și studii la cele mai prestigioase școli din lume. Nici fostele soții nu o duc rău. Din respect pentru cele care l-au făcut tată, milionarul scoate bani grei din buzunar ca să își întrețină fostele partenere, însă asta nu înseamnă că lor le cuvine vreo fărâmă din averea lui.

​„Mihaela Borcea are case pe numele ei și ce am mai făcut atunci, dar le am lăsat copiilor foarte multe. La Alina Vidican, casa este pe numele copiilor, și cu Valentina am separare de bunuri. Tot ce le-am luat copiilor, pe unde sunt ei, sunt pe numele copiilor. În momentul în care le dai femeilor, eu având mai multe, încep și spun că aleia i-am dat mai mult și tot așa. După un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite de ce le-am dat și în ce condiții sunt. Mai bine nu, mai bine copiilor”

Pe lângă bunurile pe care le-a împărțit copiilor săi, Borcea a trecut o parte din avere și pe numele mamei lui, decizie despre care spune că a luat-o fără să se gândească prea mult.

Dacă nu e mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere. (n.r. dacă are totul pe numele mamei) Da, păi ce să fac? Eu am pe numele mamei tot. Bine, sunt și la Patrick, și la Coco. (n.r. dacă are ceva pe numele său) Nu, absolut nimic”, a spus milionarul în cadrul unui podcast.

