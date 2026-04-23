Viorica din Clejani, noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Fulgy după ce a fost internat la Obregia: ”Nimeni nu a întrebat de el”

Viorica din Clejani a vorbit despre starea de sănătate a lui Fulgy, după ce a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din Capitală. Fiul Clejanilor se află într-un proces de dezintoxicare după o perioadă marcată de conflicte, declarații și amenințări care au stârnit reacții controversate în spațiul public.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Fulgy a fost protagonistul unui scandal pe TikTok. În timp ce se afla live, el a avut un moment de furie și a amenințat că lasă gazele pornite în apartament și arunca blocul în aer. Locatarii s-au autosesizat și au cerut ajutorul autorităților, iar la ușa lui s-au prezentat trupele Jandarmeriei care au oprit alimentarea cu gaze în bloc și au negociat cu el prin ușă.

În cele din urmă, mascații au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului și să îl aresteze pe Fulgy. El a fost dus și internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia din Capitală, acolo unde a rămas sub atenta supraveghere a specialiștilor. Fiul Clejanilor urmează acum un proces de dezintoxicare.

Viorica din Clejani, detalii despre starea de sănătate a lui Fulgy

Recent, Viorica din Clejani a dezvăluit că Fulgy începe să se simtă mai bine, mărturisind că are toată speranța că fiul ei își va reveni complet și va putea avea o viață normală.

„Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva. Cel mai important lucru e să fii sănătos și să ai oameni lângă tine să te sprijine atunci când îți este greu. (…)”, a spus Viorica de la Clejani.

Dezamăgită, artista a recunoscut că în această perioadă grea niciun apropiat al lui Fulgy nu s-a interesat de starea lui de sănătate.

„O să trecem și peste asta. N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a mai spus artista.

