Îl mai ții minte pe Frankfurt din Vacanța Mare, care le scotea peri albi faimoșilor Leana și Costel?! Azi nu-l mai recunoști

Frankfurt este celebrul personaj din „Vacanța Mare” care a cucerit publicul prin replicile sale savuroase și umorul inconfundabil, devenind rapid unul dintre cele mai îndrăgite chipuri ale comediei românești. Interpretat de Iulian Ilinca, acest rol l-a propulsat în atenția publicului larg. Anii au trecut, iar actorul s-a schimbat considerabil și nu mai arătă ca acum două decenii.

Ajuns la 53 de ani, Iulian Ilinca nu mai seamănă cu tânărul nonconformist din perioada de glorie a show-ului Vacanța Mare. Dacă în trecut era recunoscut pentru părul lung și stilul rebel, astăzi afișează o imagine mai matură, cu părul scurt și o prezență mai sobră. Transformările sunt vizibile, dar nu i-au șters farmecul care l-a consacrat.

Cu ce se ocupă Iulian Ilinca

Spre deosebire de mulți actori din generația sa, Iulian Ilinca nu a renunțat la scenă sau la film. A continuat să joace în diverse producții, printre care „Secretul lui Zorillo”, filmat la Geoagiu-Băi, dar și în comedia Pup-o, mă!, lansată în 2022, unde a dat viață personajului Mugurel. În prezent, actorul rămâne conectat cu publicul său prin intermediul rețelelor sociale, unde împărtășește momente din viața personală și profesională.

Drumul său în actorie a început într-un mod neașteptat, ajungând la casting din întâmplare, însă naturalețea a contribuit decisiv la succesul personajului Frankfurt, care a rămas în memoria colectivă până astăzi.

„Am mers cu un coleg la casting, să-l duc în locul unde se ținea. M-am dus din întâmplare. Au intrat toți cei care trebuia să dea castingul și am zis: Bă, dacă tot am ajuns aici, hai să mă duc să văd și eu despre ce e vorba. Expresia celebra «Să moară mama!» nu era în scenariu. Mi-a trecut pur și simplu prin cap, știind că era expresia personajelor asemenea”, a povestit el într-un interviu.

