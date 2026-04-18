Dr. Cezar de la Desafio: Aventura, tată pentru a patra oară! Tocmai a făcut anunțul: "În brațele noastre deja pline, se mai face loc pentru încă o inimioară"

De: Irina Vlad 18/04/2026 | 10:16
Dr. Cezar, tată pentru a patra oară/ sursă foto: Instagram

Bucurie fără margini în familia celebrului doctor Cezar (45 de ani). Familia fostului concurent de la Desafio urmează să se mărească cu un nou membru, veste pe care a împărtășit-o printr-un mesaj  emoționant pe o rețea de socializare. 

Dr. Cezar Amititeloaie, fost medic cardiolog, și soția sa, Manuela Alexuc, s-au căsătorit în anul 2021 și se pregătesc să devină din nou părinți. Fostul concurent de la Desafio mai are doi copii dintr-o relație anterioară (un băiat de 17 ani și o fată de 13 ani). Din actuala relație, medicul mai are un băiețel de 3 ani.

Dr. Cezar, fostul concurent de la Desafio, tată pentru a patra oară

Recent, pe o rețea de socializare, Dr. Cezar și soția lui au dezvăluit că familia lor urmează să se mărească. Manuela este însărcinată a doua oară, însă, de această dată cei doi au ales să nu afle dinainte sexul bebelușului din pântec, dorind să păstreze surpriza până la momentul nașterii. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj profund, însoțit de o serie de imagini de colecție realizate în cadrul unei ședințe foto în natură, alături de băiețelul lor.

​„Știu că toate se întâmplă la momentul potrivit.. dar, a venit după o vreme în care am avut parte de multe conștientizări, integrări si imbratisare deplina a divinitatii.. Si… da, a răsărit o emoție nouă între noi și în același timp, o iubire care ne-a cuprins tare.

În brațele noastre deja pline, se mai face loc pentru încă o inimioară. Să porți în tine o viață, pe care momentan nu o vezi, dar pe care o iubești deja… te schimba fără să-ți ceară voie. Sunt recunoascătoare să fiu portal pentru această venire, pentru începutul unei noi vieți…

Iar împreună suntem o vreme, ‘acasă’, pentru încă un suflet care ne-a ales… Și poate că ei nu ne aparțin niciodată cu adevărat… dar, pentru ceva timp, sunt ai noștri…cel mai prețios dar, cea mai mare bucurie și binecuvântare. Cu inima plină, simțim încă o poveste frumoasă cu viu si sens!”, a fost mesajul transmis de soția lui Cezar.

