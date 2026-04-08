Cum își pot albi românii dinții în mod natural? Ce spune Dr. Cezar despre smalț, dentină și rolul unei vitamine importante

Tot mai mulți români caută soluții naturale pentru albirea dinților, însă puțini înțeleg cu adevărat mecanismul din spatele culorii dentare. Dr. Cezar explică simplu și clar românilor de ce dinții devin mai galbeni în timp și cum poate fi susținută mineralizarea acestora printr-un element esențial: vitamina D.

Ce spune Dr. Cezar despre culoarea dinților

„Dacă vrei dinți mult mai albi în mod natural, iată o soluție mult mai sănătoasă. Fii atent! Smalțul dinților este alb, iar dentina de dedesubt este galbenă. Iar cu cât smalțul este mai subțire și demineralizat, cu atât este mai transparent. Dinții sunt mai sensibili și se vede dentina de dedesubt și ei apar galbeni. Cum poți să crești gradul de mineralizare al dinților? Creșteți nivelul de vitamina D prin expunere la soare și suplimente.”

Afirmația pornește de la un mecanism real al structurii dentare, explicat într-un mod accesibil pentru fiecare român.

Smalțul și dentina: cheia culorii dinților

Dintele nu este în mod natural complet alb. Aspectul său depinde de interacțiunea dintre cele două straturi principale.

Smalțul, stratul exterior, este translucid și foarte bogat în minerale. Sub el se află dentina, care are o nuanță naturală gălbuie. Culoarea pe care o vedem este, de fapt, rezultatul combinației dintre aceste două structuri.

Atunci când smalțul este gros și bine mineralizat, dinții par mai albi. În schimb, atunci când smalțul devine mai subțire sau își pierde din minerale, transparența crește, iar dentina devine mai vizibilă. Acest fenomen explică de ce dinții pot căpăta un aspect mai galben în timp.

Ce înseamnă demineralizarea dinților

Demineralizarea este procesul prin care smalțul își pierde din conținutul mineral, devenind mai fragil și mai poros.

Acest proces este favorizat de acizii produși de bacterii, de consumul frecvent de zahăr sau băuturi acide și de o igienă orală deficitară. În timp, smalțul afectat nu doar că devine mai sensibil, dar își pierde și capacitatea de a masca culoarea dentinei.

Rezultatul este un aspect mai tern, mai gălbui și o sensibilitate crescută la stimuli precum rece sau cald.

Vitamina D și rolul ei în sănătatea dentară

Recomandarea Dr. Cezar de a crește nivelul de vitamina D are legătură directă cu procesul de mineralizare.

Vitamina D ajută organismul să absoarbă eficient calciul și fosforul, două minerale esențiale pentru structura dinților. Acestea contribuie la menținerea rezistenței smalțului și la susținerea integrității dentare pe termen lung.

Expunerea la soare este una dintre cele mai naturale surse de vitamina D, iar în anumite situații pot fi utilizate și suplimentele, la recomandarea unui specialist.

Legătura dintre mineralizare și aspectul dinților

Prin susținerea unui nivel optim de vitamina D, organismul poate menține un echilibru mineral potrivit, ceea ce contribuie la un smalț mai rezistent.

Un smalț sănătos reflectă mai bine lumina și acoperă mai eficient dentina, ceea ce poate influența aspectul general al dinților. Astfel, ideea de „albire naturală” este legată, în acest context, de menținerea sănătății structurii dentare.

De ce devin dinții mai galbeni în timp

Pe lângă demineralizare, există mai mulți factori care influențează culoarea dinților.

Grosimea smalțului poate scădea odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, alimentele și băuturile intens pigmentate, precum cafeaua, ceaiul și vinul, dar mai ales Coca-Cola atât de iubită de români, pot contribui la apariția petelor. Fumatul, un obicei foarte răspândit la noi în țară dar și anumite obiceiuri alimentare accelerează, de asemenea, modificările de culoare.

Toți acești factori acționează împreună, iar rezultatul este un aspect mai închis al dinților.

O abordare naturală pentru susținerea sănătății dinților

Ideea centrală transmisă de Dr. Cezar este că aspectul dinților este strâns legat de starea lor de sănătate.

Prin menținerea unui nivel adecvat de vitamina D și prin susținerea mineralizării, dinții pot rămâne mai rezistenți și mai bine protejați în fața factorilor care duc la demineralizare.

Această abordare pune accent pe prevenție și pe susținerea proceselor naturale ale organismului, oferind o perspectivă diferită față de metodele clasice de albire, care au ajuns să coste și excesiv de mult în această perioadă grea din punct de vedere economic.

CITEȘTE ȘI: Doctorul Cezar explică: Berberina, „manivela” care pornește metabolismul și ajută la slăbit

Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma rapid refluxul