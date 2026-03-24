Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma rapid refluxul

De: Paul Hangerli 24/03/2026 | 05:40
Dr Cezar demontează mitul refluxului esofagian, sursa-captură CANCAN.RO

Arsurile pe esofag sunt, pentru mulți, un disconfort obișnuit, dar greu de înțeles. De cele mai multe ori, explicația pare simplă: prea mult acid. Dr. Cezar vine însă cu o perspectivă diferită, care schimbă complet modul în care privim această problemă digestivă.

Nu ai prea mult acid, ci prea puțin

Aceasta este ideea de la care pornește explicația. În mod natural, stomacul ar trebui să aibă un mediu foarte acid, mai ales atunci când digerăm proteine. Nivelul optim de aciditate este, spune medicul, între pH 2 și 3.

„Dacă ai arsuri pe esofag și crezi că ai prea mult acid, află că este exact pe dos, ai prea puțin acid.”

În condiții de stres sau dezechilibru, secreția acidă scade, iar pH-ul urcă spre 4–5. Mediul rămâne acid, dar nu suficient de puternic pentru o digestie eficientă.

Ce se întâmplă în stomac

„Digestia este încetinită, mâncarea stagnează mai mult în stomac, fermentează, stomacul se dilată.”

În această situație, procesul digestiv nu mai funcționează optim. Alimentele rămân mai mult timp în stomac, ceea ce duce la acumulare de gaze și presiune.

Această presiune poate împinge conținutul gastric înapoi spre esofag. Astfel apare senzația de arsură, chiar dacă aciditatea nu este la nivelul optim.

De ce apare senzația de arsură

„Lichidul poate refula în esofag, producând senzația de arsură.”

Chiar dacă acidul este mai slab decât ar trebui, el ajunge într-o zonă sensibilă, esofagul, unde provoacă disconfort.

Explicația schimbă perspectiva: nu excesul de acid este problema, ci faptul că digestia nu se desfășoară eficient, iar conținutul stomacului nu este gestionat corect.

Soluția propusă

„Bea 30 de mililitri de oțet de mere cu 100 de mililitri de apă la fiecare masă și suplimentează nivelul de acid.”

Recomandarea vine ca o metodă simplă de a sprijini digestia. Prin creșterea acidității, stomacul ar putea procesa mai bine alimentele, s-ar goli mai repede, iar riscul de reflux ar scădea.

„Vei îmbunătăți astfel procesul de digestie. Stomacul se va goli mai repede și astfel conținutul nu va mai refula înapoi pe esofag.”

O altă perspectivă asupra digestiei

Explicația propusă aduce în discuție legătura dintre stres, digestie și echilibrul intern al organismului. Într-un ritm de viață alert, în care mesele sunt grăbite și tensiunea este constantă, funcționarea stomacului poate fi afectată.

Această abordare pune accent pe calitatea digestiei și pe modul în care organismul procesează alimentele, nu doar pe simptomul în sine.

Mesajul Dr. Cezar oferă o interpretare diferită a arsurilor gastrice, mutând atenția de la ideea de exces la cea de dezechilibru. În această viziune, o digestie corectă și un nivel adecvat de acid gastric sunt esențiale pentru confortul digestiv și pentru prevenirea refluxului.

Pentru mulți, această explicație poate fi un punct de plecare în înțelegerea propriului organism și a semnalelor pe care acesta le transmite.

CITEȘTE ȘI: Dieta recomandată de Dr. Cezar pentru reducerea ficatului gras. Regulile sunt simple

 Ouăle cresc colesterolul? Dr. Mihail Pautov ne lămurește situația definitiv

