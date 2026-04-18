Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, anunțul făcut după 3 ani de ezitări: ”Decizia am luat-o recent”

După o perioadă de 3 ani de blocaj, analize, calcule și ezitare, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au luat o decizie neașteptată și au făcut anunțul public. Cei doi soți au decis să rămână în țară și să înceapă unul dintre cele mai importante proiecte din viața lor.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu se pregătesc să înceapă unul dintre cele mai importante proiecte din viața lor. După 3 ani în care s-au „luptat” cu indecizia prelungită în ceea ce privește varianta unei schimbări radicale de viață în afara țării, momentul mult așteptat a luat sfârșit. A fost un proces lung de reflecție, în care ambii parteneri au încercat să găsească cea mai bună variantă pentru familia lor, în special pentru viitorul Petrei și al lui David, copiii lor.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, decizie radicală după 3 ani de ezitări

Astfel, în loc să se mute din țară, idee pe care au avut-o în vedere de mai mulți ani, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au ales să investească timp, bani și energie într-un proiect în România. Este vorba despre o casă, locul în care își vor continua viața de familie și își vor contura planurile de viitor. Pe o rețea de socializare, jurnalista a dat vestea chiar de pe terenul unde urmează să fie construită locuința lor.

„Ne apucăm de construit noua casă, aici, pe terenul nostru, în România. Decizia am luat-o recent. Am ezitat, cu dorința noastră de a ne muta în altă țară, dar asta nu înseamnă că nu vom avea legături cu Italia în continuare. Dimpotrivă, chiar poate mai profunde și vom sta și prin Italia destul de mult, însă aici ne vom face casa noastră nouă. Proiectul este gata, trebuie doar să ne apucăm. Mai sunt niște pași de făcut, că știți că tot timpul este ceva de făcut. Sunt entuziasmată, știu că va ieși bine. Asta nu este o decizie așa, ca și cum să-ți cumperi un sacou sau să-ți cumperi o geantă, ci e o decizie pe care trebuie să o cântărești foarte mult, nu din impuls de moment”, începe mesajul vedetei, publicat în mediul online.

Cristina Șișcanu le-a prezentat prietenilor virtuali terenul pe care urmează să fie construită casa, împrejurimile și câteva detalii din planurile din viitorul proiect. Decizia marchează un nou început pentru familia lor, dar și un moment asumat din punct de vedere financiar, având în vedere contextul economic destabilizat din lume, care ar putea duce la creșterea prețurilor la materialele de construcții în următoarea perioadă.

„Trebuie să analizezi toată viața familiei. Absolut tot. Dar o să, poate, vă spun eu, vă dau un pont așa, de ce am ales anume în acest moment să ne apucăm de construcția casei. Mă rog, nu prea se mai construiește. E o perioadă de pauză, dar trebuie să ne și grăbim, pentru că va începe reconstrucția Ucrainei și se vor mări prețurile la materiale de construcție”, a mai spus jurnalista.

