Unde vor petrece Gina Pistol și Smiley minivacanța de 1 Mai. Destinația este atipică

Smiley și Gina Pistol au ales să sărbătorească 1 Mai într-un mod atipic. Aceștia și-au planificat deja o vacanță de vis, iar locația este neașteptată. În plus, motivul alegerii destinației este surprinzător.

Celebrul cuplu este unul dintre cele mai îndrăgite din lumea mondenă din țara noastră. Ei trăiesc o poveste de dragoste ca în basme și au o fetiță pe care o cheamă Josephine. Cei doi împărtășesc momente prețioase din viața lor de familie pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, vacanțele sunt destul de rare, dar a venit momentul să se bucure de o călătorie. Smiley și soția sa urmează să plece în vacanță chiar de 1 Mai. Destinația pe care au ales-o este una specială, la fel și scopul pentru care se duc acolo.

Unde vor petrece Gina Pistol și Smiley de 1 Mai

Smiley este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Atunci când nu este în studio să compună piese sau pe scenă pentru a încânta publicul, este acasă alături de soția sa, Gina Pistol și fetița lor Josephine. Vacanțele nu au fost prioritare, însă acum este perioada perfectă pentru a se relaxa împreună cu prietenii lor. Aceștia au organizat o vacanță specială de 1 Mai, iar destinația este chiar Milano, un oraș iubit de mulți. Scopul nu este unul obișnuit.

Ei vor fi prezenți pe stadionul San Siro pentru a-l susține pe Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter Milano și asta pentru că este foarte aproape de primul titlu important pentru seniori. Artistul a declarat că abia așteaptă, mai ales că are un respect uriaș pentru instructorul român.

Aștept cu nerăbdare această minivacanță de 1 mai, pentru că o vom petrece susținând munca bună a unui român pe care îl respect și îl prețuiesc mult, Cristi Chivu, a transmis Smiley.

Mai mult, el a precizat că nu este o vacanță în doi. Alături de ei va fi și fiica lor, dar și alți prieteni. Pentru ei este un prilej bun de a petrece mai mult timp împreună, dar și de a-l susține pe Chivu în meciul decisiv.

Voi fi la Milano, cu Gina, Josephine, prietenii și cu toată energia bună de acasă la meciul lui Inter Milano cu Parma, a mai spus vedeta.

