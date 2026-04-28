Unde vor petrece Gina Pistol și Smiley minivacanța de 1 Mai. Destinația este atipică

Smiley și Gina Pistol au ales să sărbătorească 1 Mai într-un mod atipic. Aceștia și-au planificat deja o vacanță de vis, iar locația este neașteptată. În plus, motivul alegerii destinației este surprinzător.
Celebrul cuplu este unul dintre cele mai îndrăgite din lumea mondenă din țara noastră. Ei trăiesc o poveste de dragoste ca în basme și au o fetiță pe care o cheamă Josephine. Cei doi împărtășesc momente prețioase din viața lor de familie pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, vacanțele sunt destul de rare, dar a venit momentul să se bucure de o călătorie. Smiley și soția sa urmează să plece în vacanță chiar de 1 Mai. Destinația pe care au ales-o este una specială, la fel și scopul pentru care se duc acolo.
Smiley este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Atunci când nu este în studio să compună piese sau pe scenă pentru a încânta publicul, este acasă alături de soția sa, Gina Pistol și fetița lor Josephine. Vacanțele nu au fost prioritare, însă acum este perioada perfectă pentru a se relaxa împreună cu prietenii lor. Aceștia au organizat o vacanță specială de 1 Mai, iar destinația este chiar Milano, un oraș iubit de mulți. Scopul nu este unul obișnuit.
Ei vor fi prezenți pe stadionul San Siro pentru a-l susține pe Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter Milano și asta pentru că este foarte aproape de primul titlu important pentru seniori. Artistul a declarat că abia așteaptă, mai ales că are un respect uriaș pentru instructorul român.
Aștept cu nerăbdare această minivacanță de 1 mai, pentru că o vom petrece susținând munca bună a unui român pe care îl respect și îl prețuiesc mult, Cristi Chivu, a transmis Smiley.
Mai mult, el a precizat că nu este o vacanță în doi. Alături de ei va fi și fiica lor, dar și alți prieteni. Pentru ei este un prilej bun de a petrece mai mult timp împreună, dar și de a-l susține pe Chivu în meciul decisiv.
Voi fi la Milano, cu Gina, Josephine, prietenii și cu toată energia bună de acasă la meciul lui Inter Milano cu Parma, a mai spus vedeta.
