Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei! Fostul luptător MMA și un bărbat, scandal monstru în plină stradă

Tolea Ciumac este protagonistul unui nou scandal. Se pare că fostul luptător de kempo și MMA face ce face și dă de probleme. Seara trecută, 11 septembrie, acesta a fost implicat într-o altercație. Totul s-a întâmplat pe Calea Victoriei, din București. Fostul luptător se afla la o terasă, iar la un moment dat un scandal a izbucnit între acesta și un alt bărbat.

De-a lungul timpului, numele lui Tolea Ciumac a fost în centrul mai multor situații controversate, iar acum un nou capitol i se adaugă în „palmares”. Fostul luptător de kempo și MMA a fost implicat într-o altercație ce a avut loc la o terasă de pe Calea Victoriei.

Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei

Așa cum obișnuiește de când este un bărbat singur, Tolea Ciumac s-a bucurat seara trecută de o ieșire în Capitală. Acesta a mers să se distreze și să se relaxeze la o terasă de pe Calea Victoriei, însă liniștea nu a durat prea mult.

Tolea Ciumac a ieșit la terasă cu un amic, însă se pare că discuția celor doi s-a transformat rapid în una aprinsă. La un moment dat, între cei doi a izbucnit un conflict, iar acesta nu a fost doar unul verbal. Spiritele s-au aprins repede!

Nu se știe motivul conflictului, însă aceștia au avut parte de o altercație în toată regula. Deși au făcut vâlvă pe Calea Victoriei, oamenii legii nu au fost chemați să intervină în conflictul celor doi.

„Eu nu mă iau aiurea de oameni, fără să fiu provocat”

Nu este primul scandal în care Tolea Ciumac este implicat. Fostul luptător a mai avut parte de confruntări stradale. În urmă cu ceva timp, acesta a fost implicat într-un alt conflict în Oradea. Luptătorul K1 ar fi fost abordat de câțiva tineri care pretindeau că sunt fanii lui. Aceștia l-au îmbrățișat și i-ar fi furat portofelul în același timp, așa că Tolea Ciumac a reacționat imediat.

„Eu nu mă iau aiurea de oameni pe stradă, fără să fiu provocat, mai ales de femei. Sâmbătă dimineața stăteam la ieșire din pasaj, am fost în club, s-au legat doi băieți de mine cu două fete. Băieții au început să mă ia în brațe, să mă îmbrățișeze, poze cu mine, fanii mei, vrăjeli. Sunt obișnuit cu lucrurile astea. Fetele între timp au chemat un taxi, când a venit taxiul au plecat toți spre el și mi s-a părut foarte ciudat cu îmbrățișările și faptul că băieții grăbeau fetele să urce în taxi. Am pus mâna la buzunar. Portofelul nu-i. A dispărut, mi-o făcuseră băieții. I-am dat pe toți jos, fața la perete, am început să caut portofelul în taxi, am zis că l-au lăsat pe acolo nu era acolo. Între timp, băieții s-au simțit rău și s-au aruncat pe trotuar. Când am ieșit, mi-am recuperat portofelul, i-am ciufulit un pic pe băieții ăia doi”, a declarat Tolea Ciumac, despre incident.

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