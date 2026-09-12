Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei! Fostul luptător MMA și un bărbat, scandal monstru în plină stradă

Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei! Fostul luptător MMA și un bărbat, scandal monstru în plină stradă
Galerie Foto 5
Tolea Ciumac /Foto: Captură YouTube
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tolea Ciumac este protagonistul unui nou scandal. Se pare că fostul luptător de kempo și MMA face ce face și dă de probleme. Seara trecută, 11 septembrie, acesta a fost implicat într-o altercație. Totul s-a întâmplat pe Calea Victoriei, din București. Fostul luptător se afla la o terasă, iar la un moment dat un scandal a izbucnit între acesta și un alt bărbat.

De-a lungul timpului, numele lui Tolea Ciumac a fost în centrul mai multor situații controversate, iar acum un nou capitol i se adaugă în „palmares”. Fostul luptător de kempo și MMA a fost implicat într-o altercație ce a avut loc la o terasă de pe Calea Victoriei.

Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei

Așa cum obișnuiește de când este un bărbat singur, Tolea Ciumac s-a bucurat seara trecută de o ieșire în Capitală. Acesta a mers să se distreze și să se relaxeze la o terasă de pe Calea Victoriei, însă liniștea nu a durat prea mult.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Tolea Ciumac a ieșit la terasă cu un amic, însă se pare că discuția celor doi s-a transformat rapid în una aprinsă. La un moment dat, între cei doi a izbucnit un conflict, iar acesta nu a fost doar unul verbal. Spiritele s-au aprins repede!

Nu se știe motivul conflictului, însă aceștia au avut parte de o altercație în toată regula. Deși au făcut vâlvă pe Calea Victoriei, oamenii legii nu au fost chemați să intervină în conflictul celor doi.

Tolea Ciumac /Foto: Instagram

„Eu nu mă iau aiurea de oameni, fără să fiu provocat”

Nu este primul scandal în care Tolea Ciumac este implicat. Fostul luptător a mai avut parte de confruntări stradale. În urmă cu ceva timp, acesta a fost implicat într-un alt conflict în Oradea. Luptătorul K1 ar fi fost abordat de câțiva tineri care pretindeau că sunt fanii lui. Aceștia l-au îmbrățișat și i-ar fi furat portofelul în același timp, așa că Tolea Ciumac a reacționat imediat.

„Eu nu mă iau aiurea de oameni pe stradă, fără să fiu provocat, mai ales de femei. Sâmbătă dimineața stăteam la ieșire din pasaj, am fost în club, s-au legat doi băieți de mine cu două fete. Băieții au început să mă ia în brațe, să mă îmbrățișeze, poze cu mine, fanii mei, vrăjeli. Sunt obișnuit cu lucrurile astea. Fetele între timp au chemat un taxi, când a venit taxiul au plecat toți spre el și mi s-a părut foarte ciudat cu îmbrățișările și faptul că băieții grăbeau fetele să urce în taxi.

Am pus mâna la buzunar. Portofelul nu-i. A dispărut, mi-o făcuseră băieții. I-am dat pe toți jos, fața la perete, am început să caut portofelul în taxi, am zis că l-au lăsat pe acolo nu era acolo. Între timp, băieții s-au simțit rău și s-au aruncat pe trotuar. Când am ieșit, mi-am recuperat portofelul, i-am ciufulit un pic pe băieții ăia doi”, a declarat Tolea Ciumac, despre incident.

 

CITEȘTE ȘI:

Tolea Ciumac a studiat atent “oferta” și a ieșit la agățat! Fostul luptător K-1, în „inspecție” printre petrecărețele din Centrul Vechi

Cum arată Magda Ciumac la 42 de ani. Cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Tolea Ciumac

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!
Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!
Cum arată Remi de la Insula Iubirii cu părul lung. A râs de ispita Mirel, dar asemănarea dintre ei e izbitoare
Cum arată Remi de la Insula Iubirii cu părul lung. A râs de ispita Mirel, dar asemănarea dintre ei e izbitoare
Tzancă Uraganu’ și-a cumpărat un Ferrari Purosangue! Cum arată bijuteria pe patru roți
Tzancă Uraganu’ și-a cumpărat un Ferrari Purosangue! Cum arată bijuteria pe patru roți
Cine este bruneta cu care Andrei Rotaru a fost surprins, în timp ce Cristina Petre era la ATI
Cine este bruneta cu care Andrei Rotaru a fost surprins, în timp ce Cristina Petre era la ATI
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Nazare. Mesajul transmis de Maria Mihali în ziua nunții
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Nazare. Mesajul transmis de Maria Mihali în ziua nunții
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
Mediafax
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
Bucureștiul stabilește un record mondial: 20.000 de oameni au mâncat împreună la o masă lungă de 5,4 km
Gandul.ro
Bucureștiul stabilește un record mondial: 20.000 de oameni au mâncat împreună la o masă lungă de 5,4 km
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Adevarul
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Lady Gaga, veste-bombă la 40 de ani! A devenit mamă
Mediafax
Lady Gaga, veste-bombă la 40 de ani! A devenit mamă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Click.ro
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Digi 24
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Bucureștiul stabilește un record mondial: 20.000 de oameni au mâncat împreună la o masă lungă de 5,4 km
Gandul.ro
Bucureștiul stabilește un record mondial: 20.000 de oameni au mâncat împreună la o masă lungă de 5,4 km
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.