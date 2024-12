Tolea Ciumac, implicat într-un nou scandal! A agresat o fată și doi băieți din Oradea: „I-am pus fața la perete...”

Tolea Ciumac a fost implicat într-un incident violent. Luptătorul K1 ar fi fost abordat de câțiva tineri care pretindeau că sunt fanii lui, dar totul a luat o întorsătură complet neașteptată și oamenii legii au fost nevoiți să intervină. Iată ce spune acesta că s-ar fi întâmplat, de fapt!

În dimineața zilei de 7 decembrie, în Oradea, oamenii legii au fost sesizați în legătură cu un incident care îi avea drept protagoniști pe Tolea Ciumac și patru tineri, respectiv doi băieți și două fete. Aceștia l-au abordat pe luptător la ieșirea dintr-un club pentru a face poze cu el, dar Tolea nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Întreaga scenă s-a terminat într-un mod agresiv, dar luptătorul a ieșit în față pentru a-și spune partea de adevăr.

După cum vă spuneam, Tolea Ciumac se afla la ieșirea dintr-un club atunci când a fost abordat de acești tineri. Băieții au vrut să îl îmbrățișeze pe luptător și să facă poze cu el spunându-i că sunt fanii lui, dar i-ar fi furat portofelul, potrivit declarațiilor acestuia. Mai apoi, Tolea a simțit nevoia să explice că nu ar fi fost agresiv în cazul în care nu ar fi fost provocat și a povestit ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt.

„Dacă vreți să auziți adevărul, doar pentru cei ce vor să audă adevărul, vă spun aici. Eu nu mă iau aiurea de oameni pe stradă, fără să fiu provocat, mai ales de femei. Sâmbătă dimineața stăteam la ieșire din pasaj, am fost în club, s-au legat doi băieți de mine cu două fete. Băieții au început să mă ia în brațe, să mă îmbrățișeze, poze cu mine, fanii mei, vrăjeli. Sunt obișnuit cu lucrurile astea. Fetele între timp au chemat un taxi, când a venit taxiul au plecat toți spre el și mi s-a părut foarte ciudat cu îmbrățișările și faptul că băieții grăbeau fetele să urce în taxi. (…)”, a spus Tolea Ciumac.

După ce a realizat că îi lipsește portofelul, Tolea Ciumac s-a dus la băieți și a început să își caute bunul de care a fost deposedat. Luptătorul a recunoscut că a fost agresiv cu una dintre fete, dar doar pentru că aceasta ar fi fost agresivă.

„Am pus mâna la buzunar. Portofelul nu-i. A dispărut, mi-o făcuseră băieții. I-am dat pe toți jos, fața la perete, am început să caut portofelul în taxi, am zis că l-au lăsat pe acolo nu era acolo. Între timp, băieții s-au simțit rău și s-au aruncat pe trotuar. Când am ieșit, mi-am recuperat portofelul, i-am ciufulit un pic pe băieții ăia doi și fata s-a băgat și ea între noi (…) să facă ea dreptate, să îmi bage degetele în ochi, s-a lovit și ea de o palmă. Cealaltă fată dacă a stat cuminte nu a pățit nimic, nici nu s-a auzit de ea. Acesta este adevărul”, a mai spus Tolea Ciumac.