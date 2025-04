Ultimul mesaj al lui Rareș Ion pentru mama sa, chiar înainte să moară. Răvășitor ce i-a scris înainte să se stingă

Rareș Ion, un tânăr de doar 20 de ani, cunoscut pe rețelele sociale pentru stilul său de viață controversat și mesajele virale, a lăsat în urmă o comunitate marcată de șoc și regrete. Înainte de a se stinge din viață, Rareș părea să fie pe drumul schimbării, încercând să se desprindă de trecutul care îl condamnase la o existență zbuciumată.

De-a lungul timpului, Rareș a fost în centrul atenției din mediul online, devenind viral în special după ce a postat un videoclip filmat dintr-o ambulanță, în care apărea alături de mama sa. În acel moment tensionat, tânărul a rostit o replică dureroasă, care avea să-l urmărească mult timp: „Nu vă doriți părinți ca ai mei”. Această afirmație a devenit rapid un simbol al frustrărilor sale și a relației complicate pe care o avea cu familia, în special cu mama sa. Mulți dintre urmăritorii săi i-au reamintit constant acele cuvinte, în comentariile de la postările ulterioare.

Cu toate acestea, ultimele luni din viața lui Rareș au fost marcate de o schimbare vizibilă. Departe de imaginea tânărului rebel, Rareș părea decis să își ia revanșa în fața propriei conștiințe, dar și a comunității care, deși l-a criticat, a continuat să-l urmărească cu interes. A început să vorbească despre efectele devastatoare ale consumului de substanțe interzise și și-a exprimat dorința de a deveni un sprijin real pentru alți tineri care se confruntă cu aceleași tentații și suferințe.

„Haide măi, o iubesc pe mama”, spunea Rareș, pe social media.

Transformarea lui Rareș nu a fost doar una de imagine. Se simțea din ce în ce mai implicat în discuțiile legate de sănătatea mintală, abuzul de droguri și responsabilitatea față de cei care îl urmăreau. Încerca să-și asume greșelile din trecut și părea că înțelege influența pe care o avea asupra generației sale. Mai mult, el își propusese să creeze materiale educative și de conștientizare despre pericolele dependenței, dorind să ofere o alternativă lumii haotice pe care o promovase anterior.

„Bă vă iubesc şi îmi pare rău că m-am purtat urât cu unii dintre voi și că mi-am luat grade, nu este nicio scuză care să astupe rana pe care am lăsat-o deschisă asupra comunității mele.

Este greu să mă comport normal, parcă e un nou Rareş, care are câteva zile de când este în viaţă cu tot pachetul mental updatat, ideea este că am început să simt că multe lucruri pe care le fac/făceam, vă făceau mai dornici să încercați și voi acest drum întunecat şi sumbru.

Am promovat un stil de viață nesănătos pentru o grămadă de tineri care au ajuns să mă contacteze(…).

Sunt încrezător în trăirile mele și în nenumăratele seri/zile în care am fost dependent am reuşit să înţeleg de ce și cum.

În zilele următoare voi încerca să pregătesc niște materiale foarte bine structurate în ceea ce privește abuzul substanțelor în adolescenți.(…)

Am înţeles prea târziu, de fapt, nu am vrut o lungă perioadă să fac niciun demers către schimbare.”, a fost mesajul transmis de Rareș cu doar câteva zile înainte de tragedie.