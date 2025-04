Bombă în showbiz: Andreea Podărescu s-a împăcat cu tatăl copilului ei! După șapte ani de mega-scandaluri, ajunși și prin sălile justiției, au rezolvat-o când nimeni nu se mai aștepta

Se spune că minunile există și dacă ar fi să ne luăm după împăcarea dintre Andreea Podărescu și tatăl copilului său am spune, cu siguranță, că așa este! După cum știm, vedeta și fostul partener au fost într-un război continuu timp de șapte ani! S-au despărțit cu scandal, după ce fosta asistentă tv a fost agresată de bărbat, ulterior tensiunile dintre ei au continuat. Timp de șapte ani bărbatul nu și-a achitat datoriile față de fiul său, pe care Andreea l-a crescut singură! Bruneta a trecut printr-un calvar căci tatăl fiului ei nu îi dădea procuri pentru nimic, nici pentru vacanțe sau înscrierea copilului la școală. Vedeta și fostul partener s-au luptat prin tribunale nu doar pentru procuri sau pensia alimentară a băiețelului, dar și din cauza unui proces în care cei doi au fost executați silit de o bancă de celule stem. După toate acestea, cei doi au îngropat securea războiului! Cum s-a produs împăcarea istorică, dar și cine a făcut primul pas, aflați în exclusivitate într-un interviu CANCAN.RO! Mai mult, ca toate să fie aliniate, procesele s-au încheiat! Toate detaliile le aflați în rândurile de mai jos!

Andreea Podărescu a trăit o dramă timp de șapte ani, după ce a venit pe lume fiul ei. Din cauza tatălui copilului, cu care bruneta nu a rămas în termeni deloc buni, dimpotrivă, vedeta nu a putut pleca cu fiul ei în vacanță, nu a putut să-l înscrie la grădiniță și la școală. În plus, bărbatul nu doar că nu s-a ocupat de creșterea micuțului, dar nici măcar datoria financiară față de el nu și-a făcut-o. Andreea Podărescu a luat taurul de coarne la un moment dat și a deschis proces împotriva bărbatului prin care a cerut executarea silită a acestuia pentru că acesta nu își îndeplinea atribuțiile față de copil. Acum, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Bărbatul este cel care a decis să lase deoparte orgoliul și să se împace cu mama fiului său!

Împăcare istorică între Andreea Podărescu și tatăl copilului său: „Și-a achitat datoriile față de copil”

Andreea Podărescu a povestit cum a fost căutată de bărbat care, după șapte ani de război, i-a propus să lase trecutul în urmă și să se împace. „Am avut nevoie de niște semnături de la el pentru niște procuri. Am luat legătura cu avocatul și apoi m-a sunat el. Mi-a zis că vrea să încetăm cu toată situația. Și-a achitat toate datoriile față de copil și se comportă civilizat, așa cum ar fi trebuit să se comporte de la început.

De câteva luni suntem bine, de anul trecut. Nu am vrut să discut despre asta că știi cum este, minunile țin trei zile. Dar am văzut acum că este o treabă constantă. Când te arzi cu ciorbă suflii și-n iaurt, știi vorba aceea. Cum să acorzi credit unei persoane pe care o știi de atâția ani? Singurii care știu asta sunt memebrii familiilor noastre, atât, tu ești prima care află și acum va afla lumea. El mi-a sugerat să spun că suntem bine acum”, a spus bruneta, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Deși a suferit enorm în toți acești ani din cauza nepăsării și neimplicării bărbatului în creșterea copilului, Andreea Podărescu a decis să îl ierte de dragul fiului lor. Bărbatul și-a cerut iertare și și-a achitat și datoriile față de copil. În plus, mai nou se și implică în creșterea și educarea băiețelului.

„Și-a achitat și toate datoriile față de copil, vorbim de peste zece mii de euro, în sfârșit s-a terminat.Acum suntem prieteni, vorbim în fiecare zi lucruri legate de copii, necesitățile copilului. Anthony a crescut și are din ce în ce mai multe nevoi. Trebuie să meargă la diverse activități, la sport, la afterschool. Copilul a fost weekendul trecut la buncii din partea tatălui, a ieșit și cu tatăl. Am ajuns să avem o relație civilizată”, a spus Andreea Podărescu.

Vedeta a renunțat la executarea silită a bărbatului. Apoi el : „A închis și procesul cu banca de celule stem”

Andreea și tatăl fiului ei au fost executați silit de o bancă de celule stem, după ce aceștia nu au mai plătit contractul. Fosta asistentă tv semnase contractul al îndemnul bprbatului pe vremea când erau împreună. După ani de procese, vedeta a reușit să scape nevinovată, iar contractul a rămas doar pe numele bărbatului. Acum, procesul s-a închis de tot căci acesta a plătit tot. Mai mult, și Andreea Podărescu a hotărât să renunțe la executarea silită a bărbatului în momentul în care a văzut că acesta plătește datoriile față de copil și față de stat. Om de cuvânt, bruneta nu a stat deloc pe gânduri și a făcut cerere în urmă cu trei săptămâni.

„S-a încheiat și procesul cu banca de celule stem. Eu ieșisem de mult din proces, iar el a achitat acum trei săptămâni tot și procesul s-a închis. Am făcut cerere prin care am renunțat la executarea lui silită și la popririle lui și am rezolvat. Mi-a dat banii și am renunțat acum o lună”, a declarat vedeta pentru CANCAN.RO.

Schimbarea îl ține pe fostul iubit al Andreei Podărescu de mai multă vreme. Dar știți cum se spune, cu o floare sau două nu se face primăvară. Astfel, întrebată dacă i-a dat prin gând să se împace cu fostul, bruneta a declarat clar că nu are de gând să formeze din nou un cuplu, ci doar să fie părinți responsabili pentru fiul lor.

„Nu se pune problema de o împăcare, nu se șterg șapte ani așa cu buretele, după tot ce s-a întâmplat nu avem cum să ne împăcăm. Dar putem avea o relație civilizată, având în vedere că se ocupă de copil și investește în el când are nevoie. Da, se ocupă de treburile financiare într-o limită, nu exagerează nimeni, dar este un pas. Una este când te implici cât poți și alta e când dispari șapte ani. Liniștea o ai când faci pace cu cei care ți-au făcut rău. Nu știu cât merită, dar știu că Dumnezeu ne vede pe toți și le-a văzut pe toate”, a încheiat bruneta.

