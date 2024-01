Calvarul prin care trece Andreea Podărescu din cauza fostului soț: procesul a dărâmat-o! ”Nu mai pot duce!”

Andreea Podărescu are noi probleme! După ce ani la rândul s-a judecat cu tatăl copilului său, acum vedeta este citată într-un nou proces. Andreea a explicat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO ce fel de probleme i-a creat, de data aceasta, fostul ei partener.

Andreea Podărescu și tatăl copilului său, un război interminabil!

După îndelungatul proces cu banca de celule stem, fostul iubit al Andreei Podărescu este implicat într-un alt proces. Bărbatul este executat de o firmă care se ocupă de lucrările de construcție ale clădirilor rezidențiale. Andreea Podărescu este și ea citată, însă nu se va prezenta la termen. Înfățișarea va avea loc pe 2 februarie la Judecătoria Buftea.

„Va fi o înfățișare a unui proces cu firma de executori și domnul Bădoi. Firma de executori l-a dat în judecată pe domnul Bădoi pentru că nu a respectat decizia lor de a înapoia banii copilului. Sunt și eu citată, doar că nu mă pot prezenta. Am trimis o înștiințare că nu mă pot prezenta și că îi rog să se judece în lipsa mea. Nu am cum să ajung pentru că îl duc pe Anthony la grădiniță și nu îmi permite timpul să mă împart”, susține vedeta, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

În urmă cu aproximativ un an, Andreea Podărescu a deschis și ea un proces împotriva fostului iubit. Vedeta a cerut executarea silită a acestuia. Magistrații au aprobate cererea brunetei, dar, se pare, bărbatul nu ar fi respectat nici de această dată decizia instanței.

„La noi s-a aprobat executarea, cu termen de plată pentru el. `Domnul tată` nu a respectat nici de această dată toate datele din dosar. Nu a vrut să plătească cu niciun chip nici de data aceasta. Firma de executori, de această dată, în ultimă instanță l-a dat în judecată. Nu știu dacă se va prezenta sau nu, doar că de data aceasta este mai nasol pentru el fiindcă nu l-am mai dat eu în judecată, ci instituțiile statului. El nu se mai judecă acum cu mine, ci cu statul”, a susținut bruneta.

O victorie pentru vedetă: „Nu am mai fost citată în acel dosar!”

Andreea Podărescu și tatăl copilului său au fost executați silit de o bancă de celule stem, după ce aceștia nu au mai plătit contractul. Vedeta a dezvăluit în trecut că a apelat la respectivele servicii, la îndemnul bărbatului, însă el a fost cel care a încheiat contractul. Din fericire pentru fosta asistentă tv, a reușit să „scape” de acel dosar.

„Eu nu am mai fost citată în dosarul cu banca de celule stem, nu am mai primit nicio citație acasă. El este în continuare executat. Probabil că nu s-a prezentat nici acolo. Cred că s-au interesat și au văzut că este și în alte dosare citat tot pentru neplata nevoilor copilului și, probabil, au înțeles. Ideea este că eu nu mai apar și este un lucru foarte bun pentru mine și copil. Până la urmă, nu eu am întocmit acel dosar”, susține Andreea pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CELEBRA MANECHINĂ ÎL ACUZĂ PE “FOST” CĂ A UMILIT-O ȘI NU S-A IMPLICAT ÎN CREȘTEREA COPILULUI. “ADUCEA CÂTEVA IAURTURI ȘI FĂCEA SCANDAL…“)

Nu este singurul proces pe care bărbatul îl are pe rol. Vă reamintim că Andreea Podărescu a intentat proces împotriva lui pentru a căpăta pensie alimentară și toate drepturile financiare de care cel mic ar trebui să beneficieze.

„El nu își face datoria din punct de vedere financiar față de copil. Nu mă refer doar la pensiile alimentare, ci mă refer la acei bani ai copilului de la stat, nu de la el. Mă refer la suma de bani care s-a strâns în toți anii aceștia, la alocațiile și toate indeminzațiile pe care le-a luat pe baza copilului. Vom vedea ce decizie se va lua acum pe 2 februarie, sunt tare curioasă” , a mai declarat aceasta.

Bruneta, în război cu toată familia bărbatului: „Anthony va cere explicații!”

Andreea Podărescu nu s-a despărțit în condiții deloc bune de tatăl fiului ei, la acel moment a cerut inclusiv un ordin de restricție împotriva acestuia. Andreea a susținut, în repetate rânduri, că nu-și mai dorește ca băiețelul ei să mai aibă vreo tangență cu fostul partener. Din păcate pentru ea, băiatul depinde de tatăl său. Mai mult, și familia brunetei a încercat să ajungă la o înțelegere cu bărbatul, însă nu s-a putut sub nicio formă.

„Sora mea a încercat să vorbească cu sora lui și să-i spună: Ok, nu vreți să-i dați banii femeii. Spune-i fratelui tău să meargă la un notar și să-i facă procură lui Anthony. Va fi nevoie de semnăturile tatălui. Mi s-a răspuns: “Crezi că noi îți dăm ție procură când vrei tu?” Eu am 18 ani, mi-am terminat școala, nu am nevoie de semnăturile lui George, dar copilul, da. Să îi dați socoteală copilului când se face mai mare. Anthony va cere explicații pentru că el nu poate să iasă din țară când vrea, nu poate să fie înscris la o școală din cauza voastră, nu va putea face multe lucruri. Este un calvar! Nu prea mai pot duce!

Pentru mine copilul înseamnă totul în viața asta. Eu eram în stare să las de la mine ca să fie bine. Asta am și făcut, i-am lăsat copilul surorii mele ca să nu fie discuții. El nu vrea nici așa! Toată familia lui este așa. Să nu cumva să beneficiez eu de ceva din partea lor. Nici măcar pensiile alimentară pe care nu binevoiește să le plătească. Probabil, i se pare prea mare suma de 400 de lei pe lună. El nu a plătit-o niciodată! Probabil îl ajută pe el foarte mult suma aceasta și fără ea ar fi pustiu” , a declarat vedeta pentru CANCAN.RO.

Iubitul o presează cu nunta, dar Andreea Podărescu fuge ca Necuratul de tămâie!

Se spune că atunci când te arzi cu ciorbă, sufli și-n iaurt. Este cazul și Andreei, care, după ce a trăit un calvar alături de tatăl copilului, dar și după despărțirea de acesta, acum nu mai crede în căsătorie. Cu toate că și-a refăcut viața alături de un bărbat cu care are o relație de câțiva ani, Andreea nu vrea să audă de căsătorie nici în ruptul capului.

„Sinceră să fiu, nu mă mai gândesc la căsătorie pentru că nu mai cred în căsătorie. Cred că sunt rare cazurile în care o căsnicie rezistă, având în vedere exemplele din zilele noastre. Prefer să rămân așa. Căsătoria nu este pentru mine. Nu mă văd nevastă!”, spune aceasta.

Și, cu toate că actualul iubit o presează să își pună pirostriile, vedeta are același răspuns vehement: „El m-a întrebat, vorbim frecvent despre lucrurile astea și i-am spus că dacă mă cere, răspunsul este . Dacă vrea să rămână lângă mine așa, este ok. Dacă nu, nu vreau să-l opresc de la nimic din viața asta. Nu vreau să-i distrug idealurile și visurile de a avea o familie. Eu nu-i pot oferi acest lucru pentru că nu mai simt asta. Mi-am dorit tare mult să mă căsătoresc când eram tânără. Am avut o rochie de mireasă salvată 10 ani în telefon. Dar nu mai vreau. Pentru o rochie de mireasă să-mi distrug viața?! Bărbații, în momentul în care au siguranța că au o nevastă acasă, au impresia că pot să facă ce vor, ce își doresc. Astfel, dispare și respectul, și orice” , mai spune aceasta pentru CANCAN.RO

(ACCESEAZĂ ȘI: CELEBRA MANECHINĂ ȘI “EX”-UL ȘI-AU “ÎMPĂRȚIT” COPILUL ÎN INSTANȚĂ. MAGISTRAȚII AU DECIS SĂ…)

„Psihicul meu nu mai poate duce!”

Nici mamă de doi copii nu se vede bruneta. Andreea susține că, după coșmarul trăit alături de fostul partener, nu mai are încredere să aibă un copil cu un alt bărbat: „Anthony își dorește mereu o surioară, îmi cere. Și iubitul mi-a spus mult timp că vrea copil, dar eu am fost sinceră cu el. I-am spus că nu îmi doresc un alt copil pentru că am trăit ce am trăit și nu vreau să mai fac pasul ăsta. I-am explicat prin ce am trecut. Psihicul meu nu mai poate să ducă o sarcină” , a concluzionat vehement Andreea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.