Drama prin care trece fosta asistentă TV de la Antena 1! Război cu tatăl copilului ei: ”Asta m-a oprit în toți anii ăștia să stau liniștită!”

Ghinioanele s-au țint lanț de Andreea Podărescu după ce vedeta s-a îndrăgostit de persoana nepotrivită și a decis să facă un copil cu acesta. Așa cum știm, la scurt timp după naștere, vedeta a fost părăsită de tatăl copilului care nu vrea să mai aibă nimic de a face nici cu ea, nici cu fiul lor. Bărbatul a refuzat în toți acești ani să își vadă copilul și să își respecte atribuțiile legale. A sperat ani la rândul că va putea să obțină din partea fostului ei procură pentru a putea pleca alături de fiul ei, de care se ocupă singură, în vacanță. Singurul pe care se mai sprijinea și pe umărul căruia plângea era iubitul ei actual. Și, după aproape șapte ani de luptă a reușit să-l înduplece pe tatăl lui Anthony să-i dea procură… doar că destinul a lovit-o pe altă parte. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta asistentă și are toate detaliile chiar de la ea.

Andreea Podărescu a trăit o dramă timp de șapte ani, după ce a venit pe lume fiul ei. Din cauza tatălui copilului, cu care bruneta nu a rămas în termeni deloc buni, dimpotrivă, vedeta nu a putut pleca cu fiul ei în vacanță, nu a putut să-l înscrie la grădiniță și la școală. Din fericire, coșmarul s-a încheiat pentru Andreea Podărescu.

Andreea Podărescu a încheiat socotelile cu tatăl copilului după șapte ani!

După ce multă vreme nu a putut să se bucure pe deplin de vacanțele cu fiul ei, acesta neputând să iasă din țară din cauză că tatăl lui nu îi oferea mamei procură, acum Andreea Podărescu și Anthony abia s-au întors din vacanță. Ce-i drept, au petrecut pe litoralul românesc, însă urmează să plece și în străinătate, căci Andreea a obținut, în sfârșit procură de la tatăl băiețelului ei.

„Am fost la mare cu Anthony, ne-am distrat și ne-am făcut toate poftele. Am fost în Mamaia. Am reușit să obțin procurile de la tatăl lui Anthony și putem pleca și în străinătate. Îți dai seama cât de mult au însemnat aceste procuri dacă am stat după ele șase ani și jumătate, șapte aproape?!”, a spus încântată bruneta.

Tatăl lui Anthony nu a vrut niciodată să se implice în creșterea și educarea băiatului, astfel că toată responsabilitatea a picat pe umerii brunetei. În curând, băiatul va împlini 7 ani și urmează să fie aniversat de mama lui. Andreea nu crede că tatăl băiețelului ei va fi prezent la petrecere, însă nici nu l-ar împiedica să vină. Pentru moment însă, bruneta este fericită că a reușit să obțină procurile mult dorite și a reușit să-și înscrie fiul la școală.

„Anthony face șapte ani în septembrie. Nu știu dacă va veni tatăl lui la ziua lui, nu mă mai interesează pentru că el nu mai e un subiect de actualitate în viața noastră. Pe mine mă interesează să pot să-i fac o petrecere frumoasă, să fie ceva pe placul lui, care să-l bucure, pe gustul lui. Ce treabă mai are cu tatăl lui?! Nici nu are rost să-l mai vadă acum pentru că băiatul meu este fericit acum și decât să-l copleșească sau să-l răscolească alte amintiri sau sentimente, mai bine așa. Importanți sunt pașii aceștia pe care am reușit să-i facem, să plecăm în vacanță, că am putut să-l înscriu la școală, că am avut emoții și în privința asta. Asta este tot ce contează pentru că eram legată de tatăl lui. Asta m-a oprit în toți anii ăștia să stau liniștită. În rest, lucrurile sunt așa cum sunt pentru că nu ai cum să schimbi oamenii, ce să faci?! Ăsta a fost mersul lucrurilor, semnăturile le-a dat târziu, dar important este că le avem” , a spus Andreea Podărescu pentru CANCAN.RO.

Actualul iubit al Andreei Podărescu se ocupă cu afacerile imobiliare, așa cum chiar vedeta ne-a dezvăluit, este un om matur și responsabil. Nu are copii, însă s-a atașat mult de fiul vedetei. Întrebată dacă ar fi de acord ca Anthony să-i spună bărbatului tată, bruneta a spus: „Eu îl las pe Anthony să facă ce vrea, nu-i impun nimic pentru că nici mie nu-mi place să mi se impună, iar el seamănă cu mine. Îl las pe el să îi spună așa dacă vrea, Anthony având o personalitate puternică” .

Andreea Podărescu nu merge cu iubitul în vacanțe! Fiul, singurul bărbat important pentru ea

Așa cum a dezvăluit pentru CANCAN.RO vedeta a fost foarte încântată să aibă o vacanță-n doi cu fiul ei. Totuși, vacanța cu iubitul anul acesta nu a existat și, se pare că nici în viitorul apropiat nu se întrevede o plecare romantică.

„Eu cu iubitul nu mergem pe nicăieri pentru că el este foarte ocupat cu afacerile și trebuie să stea mai mult în țară. Mie oricum îmi place să petrec timp cu ăsta mic, îmi dedic lui viața. Îmi place mai mult să stau cu Anthony, decât cu oricine din viața mea. O să urmeze să ne facem și noi o vacanță cândva” , spune Andreea Podărescu.

În plus, bruneta spune că deși face șapte ani, băiețelul ei este matur emoțional și o sprijină mereu: „Copilul meu mi-a spus lucruri pe care partenerul meu nu mi le-a spus, sau alți oameni. Pot să-ți spun cu mâna pe inimă că al meu copil are grijă de mine. Se îngrijește de sănătatea mea, nu mă lasă să fumez, îmi spune când am fumat prea mult. Îmi zice el mie să mănânc, sau când mă vede obosită mă întreabă dacă vreau să dorm. Vin toate lucrurile acestea din partea unui copil, dar aceste lucruri denotă că este foarte matur și empatic pentru vârsta lui

Vreau ca după ce Anthony va crește, să călătoresc des. Să o țin așa din călătorie în călătorie pentru că, din anumite motive pe care le știe toată lumea, nu am putut călători. Trebuia să am grijă de el și m-aș fi simțit aiurea să nu-l iau și pe el. Plus că eram atât de împovărată încât oricum nu m-aș fi simțit bine în vacanță”, a mai declarat fosta asistentă tv pentru CANCAN.RO.

