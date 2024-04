Andreea Podărescu a trecut ani la rândul printr-un calvar după ce tatăl copilului ei a fost într-un permanent război cu bruneta. Bărbatul a refuzat să își vadă copilul și să își respecte atribuțiile legale. Drept urmare nu a plătit pensie alimentară și nici de băiețel nu dorește să audă. Andreea Podărescu a suferit enorm din cauza acestui fapt. Ba mai mult, după ce că bărbatul nu-și respectă atribuțiile de tată, îi face viața grea brunetei care la orice pas sau la orice activitate cu copilul, trebuie să-i ceară aprobarea bărbatului. Iar acesta refuză vehement să semneze pentru procuri. În toți acești ani, Andreea Podărescu a suferit enorm, însă alături i-a fost iubitul ei. Dacă până acum nu a oferit detalii despre cel care o susține, bruneta a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cine este bărbatul care o face fericită. Iată cu ce se ocupă, dar și cât de aproape îi este lui Anthony.

Soarele a răsărit și pe strada Andreei Podărescu. Bruneta a fost greu încercată în ultimii ani din cauza situației fără precedent pe care o are cu tatăl copilului său. În toți acești ani alături i-a fost actualul iubit care o ajută cu copilul și o sprijină permanent pe brunetă. Cei doi au o relație de câțiva ani

Andreea Podărescu, fericită în relație! Cine este iubitul ei: „Dumnezeu mi-a trimis ce aveam nevoie!”

„Sunt bine în relația pe care o am, Anthony se simte bine, nu ducem lipsă de nimic. Lucrurile s-au aranjat ok și pentru mine și pentru băiatul meu. Dumnezeu mi-a trimis ce aveam nevoie, a fost ca o compensație din partea Universului.

O femeie rănită nu se deschide atât de ușor, dar este important să lucrezi cu tine ca și om și să mergi mai departe indiferent de loviturile pe care ți le-a dat viața. Eu am o responsabilitate foarte mare, aceea de a avea grijă de copilul meu. Trebuie să fiu bine ca să poată și băiatul meu să fie bine”, spune Andreea Podărescu pentru CANCAN.RO.

Dacă până acum a ținut ascunse detalii despre relația ei, acum frumoasa brunetă a dezvăluit cu ce se ocupă bărbatul din viața ei. Andreea este foarte fericită cu el. Bărbatul o face să mai uite de problemele pe care le are cu fostul. În plus, iubitul ei este un om matur care înțelege situația prin care trece Andreea și încearcă să o ajute.

Cu ce se ocupă bărbatul: „Propriul lui șef”

„Iubitul meu se ocupă cu afaceri imobiliare și, din fericire, nu are un job care îl presează să aibă un program fix de la 8.00-17.00. Este firma lui și este propriul lui șef, așa că își face cum îi este mai bine și programul. Suntem de aceeași vârstă. Niciodată nu am avut un bărbat mai tânăr decât mine pentru că eu consider că femeile se maturizează mai repede. El este de o seamă cu mine, dar este matur, înțelegător. Asta contează cel mai mult într-o relație să fie înțelegător, mai ales când își face o iubită care are un copil. Să îi înțelegi atribuțiile, responsabilitățile. Să nu existe gelozii și alte prostii de care nu aș avea nevoie nici eu, și nici copilul meu” , a spus bruneta pentru CANCAN.RO.

Iubitul Andreei, tată adoptiv pentru copil: „Sunt bărbați care nu au copii și îi iubesc din suflet! Și alții care au copii și nu vor să audă de ei”

Iubitul Andreei este de o vârstă cu ea, însă nu a devenit tată până acum….Cel puțin nu biologic, căci adoptiv este deja. Bărbatul și-a luat în serios atribuțiile, iar Andreea susține că acesta iubește mult copiii.

„Iubitul meu nu are copii, dar știe cum să se comporte cu copiii. Am văzut cu toții bărbați care au copii și nu știu să fie tați și bărbați care nu au copii, dar care au o dragoste și un devotament pentru copii în general. Iubitul meu face parte din a doua categorie. Dacă ai suflet bun, ai dragoste față de orice copil”, spune liniștită vedeta.

Vedetei i s-a luat o piatră de pe inimă când l-a întâlnit pe actualul iubit care a demonstrat, în timp că este un bărbat matur și responsabil. „Am noroc că am un băiat foarte matur și eu vorbesc cu copilul meu ca cu un om mare. El a înțeles că așa a fost contextul. S-a născut foarte inteligent și înțelegător și îmi oferă foarte multă dragoste. Tot sacrificiul meu a fost răsplătit. Copilul este mare acum și mă pot înțelege altfel cu el. Eu nu regret nicio secundă că am copilul pentru că el a fost un copil dorit. Nu a fost o întâmplare, chiar ni l-am dorit. Mă bucur că îl am și că îmi oferă atâta dragoste” , a mai susținut fostul model.

Iubitul vedetei, model pentru copilul ei: „Îi arată cum să se comporte”

Andreea Podărescu se ocupă de creșterea și educația lui Anthony încă de când micuțul s-a născut. Vedeta este o mamă grijulie și atentă și investește mult în fiul ei. Din acest motiv, este conștientă că nu oricine ar fi putut să fie în preajma ei.

„Eu cred că este importantă educația pe care o primeste de la mine. Dacă mama lui îl învață să aibă la rândul lui o familie frumoasă, să se poarte frumos cu persoanele de sex feminin, să fie gentil, să fie atent. Contează ce îi insuflă mama lui și trebuie să copieze modelul unui bărbat care, la rândul lui, este gentelman cu o femeie.

Și eu încerc pe cât se poate să îi aduc în preajma lui modele. Și iubitul meu încearcă să îi arate o poziție fermă și plină de gentilețe față de femei. Îi arată cum să se comporte. Până la urmă asta va contribui la formarea lui” , a mai dezvăluit Andreea Podărescu pentru CANCAN.RO.

Ce spune Andreea Podărescu despre nuntă: „Vedem peste șase luni”

Și pentru că lucrurile par a fi doar lapte și miere în relație, am fost curioși dacă vedeta se vede la altar sau dacă Anthony își dorește un frățior. Încă traumatizată de cele întâmplate, Andreea susține că nu își dorește încă un copil, deși iubitul i-a propus. În privința nunții, lucrurile nu sunt atât de clare.

„Mi-a propus să facem și noi un copil, dar eu rămân la aceeași idee. Nu mi-a schimbat percepția iubitul meu. Eu nu îmi mai doresc un copil și nu pentru că nu mi-ar plăcea, dar nu cred că pot să mai cresc al doilea copil. Pentru mine a fost foarte greu să fiu singură atât de mulți ani cu copilul. El încă speră că mă va face să mă răzgândesc.

Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar în momentul acesta sunt foarte liniștită așa cum sunt, nu vreau nuntă sau copil. Nu știu peste șase luni dacă mă întrebi ce îți voi răspunde”, mai spune aceasta.

