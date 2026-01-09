După controversele din online, Mihai Trăistariu lovește din nou! „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”

După ce o declarație de-ale sale a explodat în online și a fost interpretată greșit, Mihai Trăistariu vine cu explicații extrem de directe, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Artistul vorbește fără ocolișuri despre femeile din viața lui, despre bani, relații, critici și felul în care fragmentele scoase din context i-au schimbat imaginea publică.

Mihai Trăistariu este, din nou, în centrul atenției după ce o afirmație despre femeile din viața lui a devenit virală în mediul online și a stârnit controverse. Ce a vrut, de fapt, să spună artistul? De ce spune că a fost înțeles greșit și cum arată, în realitate, viața lui sentimentală?

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Trăistariu explică ce a stat în spatele declarației care a aprins internetul, vorbește despre relațiile sale din ultimii ani, despre motivul pentru care nu mai crede în relații stabile și despre cum arată astăzi viața lui amoroasă.

„Mă enervează că se viralizează doar ce e negativ”

CANCAN.RO: A circulat intens în online o declarație de-a ta legată de ideea de disciplină și stil de viață sănătos în cuplu, care a fost interpretată ca o „regulă de slăbit” pentru partenere. Te voi întreba direct, s-a întâmplat să ai o relație cu o femeie mai voluptoasă care să se subțieze apoi?

Mihai Trăistariu:În zodiacul chinezesc sunt Dragon. Dragonul este, conform definiției, regele gafelor. La o întrebare banală, despre cum trebuie să arate femeia pentru mine, am spus că am avut o grămadă de fete cu posteriorul mare, fete mai grase. Moderatorul m-a întrebat dacă am o problemă cu asta și am spus nu.

În orice relație am intrat, dacă avea forme, pentru că noi mergeam în diverse contexte, cu prietenii mei, la munte, la emisiuni TV, la gale, ele s-au simțit singure, fără să le spun eu nimic, pentru că eu nu am o problemă. Eu nu îmi aleg fetele după fizic și după standarde. Am spus foarte fain că ele singure au slăbit.

Nu știu cum a deviat discuția, dar totul era cu zâmbetul pe buze, că dacă sunt grase, slăbesc. De fapt, eu am trăit același lucru și acum sunt într-o cură de slăbire. De ce ne îngrășăm? Mâncăm ca sparții. Eu am spus asta banal, dar se viralizează doar ce e negativ.

Într-un podcast de două ore și jumătate, exact cele cinci secunde decupate se duc viral. Am 26 de podcasturi la activ și doar două s-au viralizat, fiecare influencer și-a extras o pastiluță care i-a convenit. Dacă derulezi puțin înainte, se aude că eu am stat numai cu fete mai grase. Toate ale mele au fost așa, așa le-am ales și nu am o problemă cu asta.

S-a viralizat bucățica unde am spus că „dacă sunt grase, mănâncă mănâncă ca spartele”. Și eu sunt acum în cură de slăbire, pentru că și eu mănânc ca spartul. Mă enervează că se răstălmăcesc lucrurile. Eu sunt foarte de treabă cu fetele și se înțelege total invers.

Aștia cu podcasturile își decupează bucățile atât de nasol, încât se înțelege pe dos: că aș avea o problemă cu femeile sau că nu vreau să le dau bani. Nu e adevărat. Le-am dus pe toate în vacanțe, peste tot am plătit eu, avioane, hoteluri, restaurante. Ele nu plăteau nimic.

Dar asta tot punctez de o vreme, că m-am săturat să întrețin femeile din viața mea. Vreau să aibă bugetul lor, să nu-mi ceară bani de unghii, de autobuz, de tot felul de lucruri. Eu le zic la modul firesc. Mie îmi place să am o tipă care e țapănă pe ea, știe ce vrea, care are carieră și are banul ei.

Că o duc în vacanță, tot eu o să plătesc. La terasă, la restaurant, tot eu plătesc. Nu plătește ea niciodată. Dar nu vreau ca toată viața ea să fie întreținută și să nu facă nimic, să stea doar la saloane. Asta povesteam eu în podcasturi. Că asta e tendința noii generații.

Cred că sunt înțeles greșit, pentru că, repet, acești influenceri sunt șmecheri și își decupează din podcast cea mai proastă propoziție și o fac definiția mea. Ceea ce este total greșit. N-am ce să fac, trebuie să-mi asum. Știu că nu se poate repara. Doar cei care urmăresc podcastul integral își dau seama de context.

CANCAN.RO: În ultimii ani ai devenit mult mai discret când vine vorba de viața ta sentimentală. Există un motiv pentru care ai ales să îți ții relațiile departe de ochii publicului?

Mihai Trăistariu: În ultimii ani nu am mai avut, efectiv, o relație, de aceea am stat departe de ochii publicului. Primele relații chiar au fost publice, am fost cu ele la televizor, m-am logodit cu una dintre ele. La începutul carierei nu mă ascundeam. De o vreme, însă, mi s-a părut inutil și nici ele nu au mai vrut să se expună. Nu am forțat lucrurile și nu m-am dus cu ele la presă dacă ele au spus nu. De ani de zile nu mai am o relație stabilă, pentru că nu mai cred în ele. Sunt un pic demoralizat și, așa cum am spus și în ultimul podcast, când am nevoie dau un telefon, ne întâlnim, dormim o seară și apoi fiecare își vede de treabă. Îmi vine mai comod așa. Relațiile de lungă durată sunt frumoase, dar, deocamdată, nu mai sunt în cărți. Nu am nimerit ce trebuie și, decât să mă chinui în ele, prefer să stau așa. La mine, lucrurile nu mai funcționează încă.

„Poate am dat cu piciorul la ceva bun”

CANCAN.RO: Privind în urmă, există vreo iubire care a venit la momentul greșit, dar care ți-a rămas aproape de suflet?

Mihai Trăistariu: Parcă nu știu o astfel de situație. Mie îmi scriu zilnic, pe toate rețelele, câte două-trei fete sau femei. Iar atunci când aveam deja o relație, eu nu înșel, am principiile mele, și le spuneam că nu pot să merg nici măcar la o cafea. Poate am dat cu piciorul la ceva bun și nu știu eu, dar, în rest, nu am avut alte situații.

CANCAN.RO: Se spune că artiștii trăiesc iubiri intense și complicate. Ți s-a întâmplat vreodată să fii prins într-un triunghi amoros?

Mihai Trăistariu: La început eram un tăntălău, dădeam curs oricărei invitații. Acum sunt mult mai timid la agățat și, dacă nu îmi scrie domnișoara, eu nu înaintez nicio invitație la cafea. Am prieteni care îmi spun: «Am o tipă mișto, divorțată, perfectă pentru tine», dar eu nu pot așa. Când aud asta, mi se urcă sângele în cap. De ce trebuie să-mi facă cineva cunoștință? Dacă nu sunt abordat, nu pot. La început mă aruncam în orice relație, că avea pe cineva sau nu. Așa cum am spus și în podcast, am trăit și cu o tipă măritată, pentru că ea trăgea de mine. Le-am făcut pe toate. La ora asta testez bine terenul, nu mă mai bag în relații. Deocamdată mi se pare foarte ok așa și sunt mai precaut. Nu-mi vine să mă arunc în relații. Mi s-a pus o barieră, o ceață în fața ochilor și nu văd nicio relație, oricât mi-ar plăcea. Mai bine ne întâlnim des, dar nu facem din asta o relație.

VEZI ȘI: Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.