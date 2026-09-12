Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!

Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!
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Concurenții de la Insula Iubirii se acomodează tot mai mult cu ispitele feminine, iar între aceștia deja au început să aibă loc primele interacțiuni. Mai mult, se pare că practica mesajelor transmise pe tabletă a revenit și în noul sezon, iar ispita Rebecca Toma i-a transmis un astfel de mesaj lui Mocăniță.

Ionuț Mocăniță și ispita Rebecca Toma au recunoscut încă din primele ediții că se cunosc. Cei doi au un cerc de prieteni comuni. Bruneta este prietenă cu cea mai bună amică a Claudiei Ion. Deși o cunoaște pe ispită, Mocniță a părut că vrea să se țină departe de ea, însă restul ispitelor au văzut numeroase schimburi de priviri între cei doi.

Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă

Rebecca este de părere că Mocăniță o place, însă consideră că acesta nu vrea să se dea de gol și nu vrea să o supere pe Claudia. Însă, deși el preferă să păstreze aparent distanța, ispita a spus că va face doar ce simte, așa că i-a transmis un mesaj pe tabletă.

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„Se văd niște chestii, niște detalii, trebuie să fii atent, că așa în cuvinte normal că nu zici «Mamă, ce frumoasă ești» (…) Fac ce simt și cam aia e”, a declarat Rebecca Toma.

Mocăniță i-a dezvăluit lui Remi că Rebecca ar fi făcut un prim pas spre el și după ce i-a cerut tableta sub pretextul de a pune o melodie, acesta i-a scris un mesaj cu subînțeles.

„Mi-a scris pe tabletă Te Khelas, te pup. Ai văzut? (n.r. îi spune lui Remi Dobre). Sau nu. The Khelas, kiss you”, a spus Ionuț Mocăniță.

Rebecca, mesaj pentru Mocăniță /Foto: Captură Antena1

Ei bine, Mocăniță s-a arătat deranjat de gestul ispitei, iar pentru ca partenera lui să nu intre la bănuieli acesta a spus că va purta o discuție serioasă cu bruneta. Mocăniță își dorește să îi explice ispitei că nu este interesat de ea.

„Mâine o să am o discuție cu ea, pentru că eu o cunosc din alte condiții. Și nu aș vrea vreodată să se înțeleagă ceva mai mult (…) O cunosc din exterior. O să am mâine o discuție cu ea”, a declarat Ionuț Mocăniță.

Deși Ionuț Mocăniță se arată dezinteresat de ispita Rebecca Toma, Gabriella și Andrușca au altă părere. Cele două au spus că au observat că partenerul Claudiei o caută din priviri pe brunetă.

 

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Foto: Captură Antena 1, Instagram

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