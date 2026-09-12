Nicușor Dan și partenera, la nunta lui Alexandru Nazare. Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la petrecerea de la Casa Albă

Nunta lui Alexandru Nazare și a Mariei Mihali a adunat, sâmbătă seara, la Casa Albă, nume importante din lumea politică, iar printre invitații care și-au făcut apariția la petrecere s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului nu a venit singur, ci a fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Ce ținută a purtat, vedeți imediat, CANCAN.RO are imagini!

După cununia religioasă, care a avut loc la Mănăstirea Cașin din Capitală, mirii și invitații au mutat distracția la Casa Albă, unde petrecerea este programată să se întindă până în zorii zilei.

Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, prezenți la nunta lui Alexandru Nazare

Nicușor Dan a optat pentru o apariție clasică și sobră. Președintele a purtat un costum simplu, negru, iar în mână a avut un buchet de trandafiri albi, detaliu care a completat elegant ținuta și a dat un aer aparte apariției sale la eveniment.

La rândul ei, Mirabela Grădinaru a mizat pe eleganță și discreție. O alegere discretă și bine calibrată pentru o nuntă de seară: rochie midi din matase de chloarea șampaniei, cu mâneci lungi și croi fluid, marcata discret în talie de un detaliu prețios. Fără decolteu, fără alte broderii, exact tipul de simplitate care cere o croială bună ca să funcționeze. Și funcționează. Ne place!

Accesoriile merg în aceeași direcție: stiletto în tonul genții, părul lăsat natural, machiaj minim.

E stilul ei, ținut cu consecvență și fără compromisuri: elegant, sobru, potrivit contextului. O ținută care respectă evenimentul, fără să încerce să-l fure. Genul de apariție care îmbătrânește frumos în fotografii.

Alexandru Nazare și Maria Mihali și-au unit destinele, după o relație ținută departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au logodit în 2025, iar petrecerea de nuntă are loc la Casa Albă, în Capitală. Evenimentul reunește mai multe nume importante din zona politică și administrativă, iar apariția președintelui Nicușor Dan era una dintre cele mai așteptate.

Începând cu ora 19.00, invitații de seamă au început deja să-și facă apariția la nunta lui Nazare. Printre primii sosiți se numără și Vasile Blaga, care a venit alături de soția sa. Și Nicușor Păduraru a pășit elegant la petrecere, îmbrăcat la costum și cu un buchet de flori pregătit special pentru mireasă. De asemenea și Radu Miruță, dar și Florin Manole au sosit împreună cu partenerele lor de viață.

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