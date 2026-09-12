Scandal la Insula Iubirii! Marcel a jignit-o pe Gabriella, apoi a izbucnit conflictul cu Prințul

Scandal la Insula Iubirii! Marcel a jignit-o pe Gabriella, apoi a izbucnit conflictul cu Prințul
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Scandal și tensiuni la Insula Iubirii, după ce Marcel a făcut o serie de comentarii controversate despre Gabriella. Concurentul și-a format rapid o părere despre tânăra din Spania, bazându-se inclusiv pe ceea ce văzuse anterior la televizor, însă situația a degenerat în momentul în care mai multe persoane din vilă au aflat ce spusese acesta. Prințul a reacționat dur și a ajuns să îl confrunte pe Marcel.

Atmosfera de la Insula Iubirii a devenit tensionată în ediția din această seară, după un schimb de replici care a pornit de la Marcel și modul în care acesta a ales să o privească pe Gabriella. Concurentul nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și forma o opinie despre una dintre ispitele din vilă și a făcut remarci referitoare la femeile din Spania, despre care a lăsat să se înțeleagă că ar fi mai ușor de cucerit, în special în anumite contexte.

Marcel a judecat-o pe Gabriella

Gabriella nu a fost de acord cu generalizarea și a încercat să îi explice lui Marcel că nu poate pune toate femeile dintr-o anumită țară în aceeași categorie. Discuția a continuat însă, iar Marcel a adus în atenție aparițiile televizate anterioare ale tinerei, sugerând că imaginea pe care și-o formase despre ea venea și din ceea ce văzuse în trecut.

În acel moment, Gabriella a simțit nevoia să facă o serie de precizări. Tânăra i-a explicat că situația ei este diferită, deoarece la momentul respectiv era singură și nu avea obligația de a respecta limitele unei relații. Mai mult, a subliniat că faptul că a crescut în Spania și că anumite comportamente sunt privite diferit acolo nu înseamnă automat că acestea trebuie catalogate drept negative.

Gabriella

„Oricum, femeile spanioloaice sunt ușoare, sunt easy pentru mine. Mai ales la băutură, când sunt în club, uită și ce-i acasă și toate”, a spus Marcel.

„Nu toate”, a răspuns Gabriella.

„Ei, nu toate. Eu am o alergie la genul ăsta de femei. Oricum, tu… s-a văzut latura ta în televiziune. Ce s-a văzut la reality-show, s-a văzut ce trebuie să vadă”, a răspuns el.

Prințul Marco i-a luat apărarea Gabirellei

Mai târziu, în timpul nopții, în vilă a început o discuție despre atitudinea lui Marcel. Mai multe persoane au analizat comportamentul acestuia și au considerat că unele dintre comentariile sale au depășit limita unei simple glume sau a unei opinii personale. Gabriella a fost vizibil afectată de situație, iar la un moment dat a izbucnit în lacrimi.

În mijlocul discuției a ajuns și Prințul, care până atunci preferase să nu intervină direct. De această dată însă, concurentul a decis să vorbească deschis despre ceea ce îl deranjase la Marcel. Nu era vorba doar despre comentariile făcute despre Gabriella, ci și despre atitudinea pe care noul concurent o avusese încă de la început față de ceilalți.

Marcel și Armina

Prințul i-a reproșat lui Marcel faptul că, la prima întâlnire a grupului, nu ar fi avut o atitudine suficient de deschisă și că nu ar fi salutat corespunzător. Din perspectiva lui, comportamentul lui Marcel lăsa impresia unei persoane care se consideră superioară celorlalți și care nu este interesată să se integreze în grup.

„M-a deranjat faptul că nu ne-ai salutat la întâlnire. Ai început să tratezi lumea ca și când tu ești faimos și noi suntem începători. Vreau să înțeleg dacă tu ești aici real sau cum ai venit. Pentru că ai atitudinea asta de vedetă, nu înțeleg de ce ai venit”, i-a spus Prințul.

„Ce vrei, să le pun ușă de biserică? Nu ești vreo sfântă, nici tu ești… otravă, vorba lu’ vără-miu. Asta e părerea mea, de aia m-am și căsătorit cu o femeie româncă”, a spus Marcel

„Ești de trei zile aici și nu știi numele nimănui, al niciunei fete. Și ține de educație ca dimineața să saluți. Un minim de educație, de a te integra în grup, pentru a afla dacă partenera ta are încredere în tine sau nu, pentru că eu cred că sunteți aici pentru ceva. Ceva îndoieli există în relația voastră, altfel de ce ați venit aici? Dacă nu ai îndoieli în relație, atunci pentru ce ești aici? Ce răspunsuri cauți aici?”, a spus și Gabriella.

„Ai venit că poate mai cauți niște followeri, Marcel, și prin atitudinea de vedetă ne tratezi ca pe niște proști”, a spus Prințul.

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Marcel de la Insula Iubirii a răbufnit după valul de hate primit: „Pentru ce, ce am făcut? Am dat în cap?”

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