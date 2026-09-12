Mihai Bendeac, mesaj controversat după ce Nadia Comăneci i-a luat locul lui Carmen Tănase la Românii au talent

Sezonul 17 Românii au Talent aduce o nouă schimbare la masa juriului. De această dată, Nadia Comăneci este cea care se alătură echipei de la Pro TV. Legenda gimnasticii îi va lua locul actriței Carmen Tănase, iar mutarea pare să îi bucure pe unii, printre aceștia aflându-se și Mihai Bendeac. Actorul a transmis un mesaj dur.

Recent, Pro TV a anunțat că Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au Talent. Este prima dată când fosta gimnastă face parte dintr-o emisiune de televiziune, așa că onorariul ei pentru a ocupa poziția de jurat este unul extrem de generos. Nadia Comăneci îi va lua locul lui Carmen Tănase, iar actrița, se pare, a fost anunțată de această schimbare cu doar o oră înainte ca Pro TV să facă marele anunț (Vezi mai multe detalii AICI).

Înlocuirea lui Carmen Tănase la masa juriului i-a bucurat pe unii, iar printre aceștia se numără și Mihai Bendeac. Actorul a transmis un mesaj dur în mediul online, care a stârnit numeroase reacții.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie…”, este mesajul ce a apărut pe pagina de Facebook a actorului.

Deși mesajul său nu face o referire clară, mulți au înțeles că acesta vorbește despre schimbarea de la Românii au Talent. Reamintim că actrița Carmen Tănase a fost una dintre cele mai vocale figuri publice din România în ceea ce privește contestarea măsurilor luate de autorități în timpul pandemiei de COVID-19. Deși a precizat că nu neagă existența virusului în sine, ea s-a opus ferm restricțiilor, testărilor obligatorii și campaniei de vaccinare.

Nadia Comăneci, la Românii au Talent

În sezonul trecut Românii au Talent, juriul a fost format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și nou-venita Carmen Tănase. Însă, se pare că pentru noul sezon Pro TV a pregătit o surpriză de proporții și o va aduce pe Nadia Comăneci la masa juraților. Fosta gimnastă este încântată de rolul pe care îl va juca și este gata să vadă români cât mai talentați.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au Talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit protv.ro.

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Foto: Facebook