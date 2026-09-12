Mihai Bendeac, mesaj controversat după ce Nadia Comăneci i-a luat locul lui Carmen Tănase la Românii au talent

Mihai Bendeac, mesaj controversat după ce Nadia Comăneci i-a luat locul lui Carmen Tănase la Românii au talent
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Sezonul 17 Românii au Talent aduce o nouă schimbare la masa juriului. De această dată, Nadia Comăneci este cea care se alătură echipei de la Pro TV. Legenda gimnasticii îi va lua locul actriței Carmen Tănase, iar mutarea pare să îi bucure pe unii, printre aceștia aflându-se și Mihai Bendeac. Actorul a transmis un mesaj dur.

Recent, Pro TV a anunțat că Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au Talent. Este prima dată când fosta gimnastă face parte dintr-o emisiune de televiziune, așa că onorariul ei pentru a ocupa poziția de jurat este unul extrem de generos. Nadia Comăneci îi va lua locul lui Carmen Tănase, iar actrița, se pare, a fost anunțată de această schimbare cu doar o oră înainte ca Pro TV să facă marele anunț (Vezi mai multe detalii AICI).

Înlocuirea lui Carmen Tănase la masa juriului i-a bucurat pe unii, iar printre aceștia se numără și Mihai Bendeac. Actorul a transmis un mesaj dur în mediul online, care a stârnit numeroase reacții.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie…”, este mesajul ce a apărut pe pagina de Facebook a actorului.

Deși mesajul său nu face o referire clară, mulți au înțeles că acesta vorbește despre schimbarea de la Românii au Talent. Reamintim că actrița Carmen Tănase a fost una dintre cele mai vocale figuri publice din România în ceea ce privește contestarea măsurilor luate de autorități în timpul pandemiei de COVID-19. Deși a precizat că nu neagă existența virusului în sine, ea s-a opus ferm restricțiilor, testărilor obligatorii și campaniei de vaccinare.

Boul juriu Românii au talent /Foto: Facebook @Pro TV

Nadia Comăneci, la Românii au Talent

În sezonul trecut Românii au Talent, juriul a fost format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și nou-venita Carmen Tănase. Însă, se pare că pentru noul sezon Pro TV a pregătit o surpriză de proporții și o va aduce pe Nadia Comăneci la masa juraților. Fosta gimnastă este încântată de rolul pe care îl va juca și este gata să vadă români cât mai talentați.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au Talent.

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit protv.ro.

 

CITEȘTE ȘI:

Nadia Comăneci, salariu de ”zeiță” la Românii au Talent. Pro TV îi oferă o sumă uriașă

Nadia Comăneci, prima reacție după ce s-a zvonit că o înlocuiește pe Andra Măruță la Românii au talent

 

Foto: Facebook

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Ghiurcă , în stare de șoc după ce a aflat pentru cine s-a aprins Flacăra Ispitei: ”Simt că mi se sfâșie sufletul!”
Bianca Ghiurcă , în stare de șoc după ce a aflat pentru cine s-a aprins Flacăra Ispitei: ”Simt că mi se sfâșie sufletul!”
Scandal la Insula Iubirii! Marcel a jignit-o pe Gabriella, apoi a izbucnit conflictul cu Prințul
Scandal la Insula Iubirii! Marcel a jignit-o pe Gabriella, apoi a izbucnit conflictul cu Prințul
Daniel Buzdugan, în doliu! A murit mama omului de radio: ”Am rămas mai singuri ca niciodată”
Daniel Buzdugan, în doliu! A murit mama omului de radio: ”Am rămas mai singuri ca niciodată”
Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!
Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!
Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei! Fostul luptător MMA și un bărbat, scandal monstru în plină stradă
Tolea Ciumac, altercație pe Calea Victoriei! Fostul luptător MMA și un bărbat, scandal monstru în plină stradă
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Bolojan propune un guvern tehnocrat pentru ieșirea din criză și spune că nu va demisiona, pentru că ar fi „iresponsabil”
Gandul.ro
Bolojan propune un guvern tehnocrat pentru ieșirea din criză și spune că nu va demisiona, pentru că ar fi „iresponsabil”
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Adevarul
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
„Cel mai stresant drum”. Ce a pățit o VEDETĂ pe Autostrada Moldovei
Mediafax
„Cel mai stresant drum”. Ce a pățit o VEDETĂ pe Autostrada Moldovei
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Click.ro
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Digi 24
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Bolojan propune un guvern tehnocrat pentru ieșirea din criză și spune că nu va demisiona, pentru că ar fi „iresponsabil”
Gandul.ro
Bolojan propune un guvern tehnocrat pentru ieșirea din criză și spune că nu va demisiona, pentru că ar fi „iresponsabil”
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.