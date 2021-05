Actrița Carmen Tănase, declarații controversate: „Nu mă mai tem de acest virus! Am dreptul să respir fără mască!”

Actrița Carmen Tănase a vorbit, încă o dată, despre coronavirus. Vedeta spune că deși nu poartă mască nu a fost amendată niciodată și nici nu are de gând să respecte această regulă.

Totuși, actrița spune că atunci când intră într-un magazin, își pune o vizieră. Totodată, Carmen Tănase precizează că își imunizează constant familia cu vitamine.

„Nu mă tem de acest virus. Am avut grijă anul acesta de imunitatea mea, chiar am avut grijă de mine și de ai mei, de familia mea. Am luat ce trebuie, am luat vitaminele respective, mi-am făcut un cocktail pe care îl luăm în fiecare zi.

Mi-am făcut imunitatea și socializănd cu oamenii. Mărturisesc asta: eu nu m-am ferit niciodată de oameni. Port o vizieră când intru undeva, într-un magazin, altminteri nu o port. Până acum nu m-am amendat nimeni.

Bine, și dacă m-ar amenda, contest, pentru că e o aberație. Încă mai merg pe logic și cred că este o aberație. Am dreptul să respir, iar dreptul acesta nu mi-l ia nimeni”, a spus Carmen Tănase, la Antena 3.

Virusul este un plan, iar copiii sunt ținta

Recent, Carmen Tănase explica faptul că apariția virusului este „un plan bine pus la punct”, în care cei mici sunt ținta, pentru că ei își vor forma personalitatea într-un mod total diferit decât au făcut-o alte generații”.

„Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă.

Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută.

Și atunci refuză să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?

Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit”, declara actrița.

