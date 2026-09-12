Kate Middleton s-a întors la spitalul în care a fost tratată pentru cancer. Ce le-a spus medicilor: „Pentru mine a făcut o diferență enormă”

Kate Middleton s-a întors la spitalul în care a fost tratată pentru cancer. Ce le-a spus medicilor: „Pentru mine a făcut o diferență enormă”
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Sursa foto: Profimedia
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Kate Middleton a vizitat din nou spitalul din Londra în care a fost tratată pentru cancer. Prințesa de Wales s-a întâlnit cu pacienți și membri ai personalului medical de la Royal Marsden și le-a mulțumit celor care au îngrijit-o în perioada dificilă prin care a trecut.

Vizita are loc după ce Kate a strâns fonduri pentru bolnavii de cancer printr-o provocare pe care a dus-o la capăt în secret, informează PEOPLE.

Kate s-a întâlnit cu persoane care urmează în prezent tratamente oncologice și a aflat cum vor fi folosiți banii strânși în urma „National Three Peaks Challenge”.

Prințesa a profitat de vizită și pentru a le mulțumi celor care au avut grijă de ea în timpul tratamentului.

„Este felul meu, oricât de modest, de a da ceva înapoi și de a vă mulțumi. Am primit aici o îngrijire extraordinară și sprijinul unei echipe numeroase, iar la nivel personal sunt foarte, foarte recunoscătoare”, a spus Kate.

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Sursa foto: Profimedia

Kate Middleton a vorbit despre perioada în care a fost tratată de cancer

Prințesa a subliniat că, în cazul unui diagnostic de cancer, contează nu doar tratamentul medical propriu-zis, ci și sprijinul de care pacientul beneficiază în afara spitalului. Kate a vorbit despre importanța alimentației, a timpului petrecut în natură și a ajutorului primit din partea celor din jur în perioadele în care efectele tratamentelor sunt dificil de suportat.

„Îngrijirea holistică, tratamentele și sprijinul terapeutic din afara spitalului sunt extrem de importante. Natura, alimentația bună și sprijinul constant pe care îl ai în jurul tău atunci când este foarte greu să faci față încercărilor tratamentelor medicale pot face o diferență enormă. Pentru mine au contat enorm și au făcut o diferență uriașă și pentru mulți dintre pacienții cu care am vorbit. Vă mulțumesc și felicitări”, a explicat Prințesa de Wales.

Provocarea la care a participat în secret prințesa

Revenirea la Royal Marsden are loc la câteva luni după o provocare pe care Kate Middleton a dus-o la capăt fără ca publicul să știe.

În luna iunie, prințesa a participat la National Three Peaks Challenge și a urcat, în mai puțin de 24 de ore, pe cele mai înalte vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor: Ben Nevis, Scafell Pike și Snowdon.

Acțiunea a avut drept scop strângerea de fonduri pentru Royal Marsden Cancer Charity și atragerea atenției asupra importanței îngrijirii holistice în recuperarea bolnavilor de cancer. Suma strânsă de Kate în urma provocării nu a fost făcută publică.

Sursa foto: Profimedia

În timpul vizitei de vineri, prințesei i-au fost prezentate planurile pentru un nou Center for Holistic Wellbeing and Recovery, care va fi dezvoltat cu ajutorul fondurilor strânse. Kate a vizitat și locul în care urmează să fie construit centrul.

Noua facilitate va urmări recuperarea pacienților dincolo de tratamentul medical, prin integrarea aspectelor fizice, emoționale, sociale și spirituale.

„Cred că va fi ceva care va transforma experiența nu doar pentru pacienți, ci și pentru familiile lor”, a spus Kate despre proiect.

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