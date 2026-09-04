Meghan Markle vrea să se împace cu Kate Middleton, dar pune o condiție. „Nu vrea să se umilească”

Meghan Markle ar fi dispusă să pună capăt conflictului cu Kate Middleton, după revenirea familiei sale în Marea Britanie. Ducesa de Sussex nu ar accepta însă o împăcare în orice condiții și consideră că ambele părți trebuie să facă eforturi pentru repararea relației.

Revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în California, a readus în atenție relația tensionată dintre ducii de Sussex și Prințul William și Kate Middleton.

Surse apropiate familiei regale susțin că Meghan este pregătită să aibă o relație civilizată cu Prințesa de Wales și recunoaște că o împăcare ar face situația mult mai ușoară pentru toată lumea.

Ducesa nu este însă dispusă să-și asume întreaga responsabilitate pentru conflictele din trecut sau să se umilească pentru a fi acceptată din nou de familia regală, relatează RadarOnline.

„Meghan este pregătită să fie civilizată și recunoaște că reconstruirea unei relații cu Kate ar face viața mult mai ușoară pentru toată lumea. Ceea ce nu va face este să se întoarcă în Marea Britanie cu capul plecat și să accepte că tot ce a mers prost a fost cumva vina ei”, a declarat o sursă.

Meghan Markle nu vrea să-și asume singură vina

Potrivit surselor publicației, Meghan consideră că o eventuală reconciliere trebuie să presupună concesii și recunoașterea greșelilor de ambele părți.

Ducesa ar fi ajuns la concluzia că nu este dispusă „să se umilească în fața nimănui” pentru a fi reprimită în cercul familiei regale, iar Kate Middleton nu reprezintă o excepție.

Sursele susțin că Meghan și-a stabilit limite clare în privința lucrurilor pe care este dispusă să le accepte după experiențele trăite în perioada în care locuia în Marea Britanie.

„Are limite foarte ferme în privința lucrurilor pe care le va tolera și a celor pe care nu le va tolera, după tot ce s-a întâmplat în timpul experienței sale anterioare în Marea Britanie. Din perspectiva lui Meghan, aceste limite au rolul de a se proteja pe ea și familia sa, nu de a prelungi conflictul”, spune una dintre surse.

Meghan și-ar dori ca ostilitatea dintre ea și Kate să ia sfârșit, în special acum că cele două familii locuiesc din nou în aceeași țară. În același timp, nu consideră că împăcarea ar trebui să presupună asumarea întregii responsabilități pentru deteriorarea relației.

„Este dispusă să vadă dacă ea și Kate pot construi o relație diferită, mai pașnică, dar aceasta ar trebui să se bazeze pe respect reciproc și pe eforturi din partea ambelor femei. Nu va pleca capul în fața lui Kate, nu va implora să fie iertată și nu va pretinde că propriile sale nemulțumiri nu au existat doar pentru a obține pacea în familia regală”, a susținut sursa.

De la ce a pornit conflictul dintre Meghan Markle și Kate Middleton

Tensiunile dintre cele două au devenit cunoscute publicului după plecarea lui Harry și Meghan din Marea Britanie și interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021.

Meghan a contestat atunci informațiile apărute anterior în presa britanică potrivit cărora ar fi făcut-o pe Kate să plângă în timpul unei dispute legate de rochiile domnișoarelor de onoare înaintea nunții sale cu Harry din 2018.

Ducesa de Sussex a susținut că lucrurile s-au petrecut invers și că ea a fost cea care a plâns. Meghan a precizat însă că soția lui William și-a cerut ulterior scuze, i-a trimis flori și un bilet și a descris-o drept „o persoană bună”.

Cartea lui Harry a prezentat noi detalii despre neînțelegerile privind rochia Prințesei Charlotte, dar și despre un alt conflict izbucnit după ce Meghan i-a spus lui Kate că ar avea „baby brain”, o expresie folosită pentru stările de uitare sau confuzie asociate sarcinii și perioadei de după naștere, după venirea pe lume a Prințului Louis.

Sursele citate susțin că simplul fapt că Harry și Meghan locuiesc acum din nou în Marea Britanie nu poate șterge tensiunile acumulate de-a lungul anilor.

„Există resentimente de ambele părți care nu pot fi pur și simplu șterse doar pentru că Harry și Meghan sunt din nou mai aproape din punct de vedere geografic. Meghan consideră că a fost profund rănită de ceea ce s-a întâmplat înainte să plece din Marea Britanie, în timp ce Kate a fost nevoită să vadă cum neînțelegeri extrem de private ale familiei au fost discutate public. Niciuna dintre ele nu va pretinde probabil că acei ani nu au existat.”

Conflictul i-a implicat și pe Prințul Harry și Prințul William

Ruptura dintre cele două cupluri a fost expusă pe larg și în „Spare”. Harry a susținut în carte că William l-a atacat fizic în timpul unei confruntări din 2019, după ce fratele său ar fi descris-o pe Meghan drept „dificilă”, „nepoliticoasă” și „abrazivă”.

Relațiile dintre Harry și William au continuat să fie tensionate în anii care au urmat, iar declarațiile publice făcute de ducii de Sussex despre perioada petrecută în familia regală au complicat și mai mult situația.

În acest context, sursele RadarOnline susțin că Meghan ar accepta să facă un pas către Kate, dar numai dacă Prințesa de Wales ar fi dispusă să facă la rândul său unul.

„Poziția lui Meghan este, în esență, că este dispusă să o întâlnească pe Kate la jumătatea drumului, dar «jumătatea» este cuvântul important. Nu se întoarce în Marea Britanie pregătită să facă un gest public de căință sau să se comporte ca și cum ar avea nevoie de iertarea lui Kate înainte să poată fi reprimită în familie”, arată sursa.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle, acuzată că îi trata „extrem de nepoliticos” pe candidații la angajare. Regulile pe care le-ar fi impus la interviuri

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie. Ce urmează pentru ducii de Sussex și copiii lor