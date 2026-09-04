Viața lui Matthew Perry, dezvăluită într-un nou documentar. Netflix va publica imagini nemaivăzute cu starul din „Friends”

Viața lui Matthew Perry, dezvăluită într-un nou documentar. Netflix va publica imagini nemaivăzute cu starul din „Friends”
Sursa foto: Profimedia
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Viața lui Matthew Perry va fi prezentată într-un nou documentar realizat de Netflix, la trei ani de la moartea actorului cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Chandler Bing din „Friends”.

Producția va include fotografii și filmări care nu au mai fost făcute publice, dar și mărturii ale familiei și prietenilor apropiați ai starului.

Documentarul intitulat „The One With Matthew Perry” va avea trei părți și va fi lansat pe 27 octombrie pe Netflix. Producţia este regizată de Mary Robertson, câștigătoare de Emmy, cunoscută pentru „Quiet on Set” și „The Fall of Diddy” şi va urmări viața actorului de la începuturile carierei și ascensiunea sa în lumea comediei până la succesul uriaș obținut cu „Friends”, dar va aborda și problemele personale cu care acesta s-a confruntat, relatează Euronews.

Netflix a lucrat aproape doi ani la documentar, iar familia Perry a oferit acces complet la arhiva personală, inclusiv filmări din copilărie și interviuri audio nepublicate ale actorului. Prietenii și colaboratorii actorului vor vorbi, de asemenea, despre experiențele trăite alături de acesta.

Sora lui Matthew Perry va vorbi despre viața actorului

Una dintre principalele persoane care apar în documentar este Mia Perry Bowick, sora actorului şi psihoterapeut licenţiat, care va vorbi în premieră despre amintirile sale și despre relația pe care a avut-o cu acesta.

Ea a explicat că a avut nevoie de timp înainte de a se simți pregătită să vorbească despre fratele său și despre complexitatea vieții acestuia.

„Mi-a luat timp să mă simt pregătită să împărtășesc aceste amintiri și cum a fost să-l iubesc pe Matthew cu toată complexitatea vieții lui”, a declarat Mia Perry Bowick.

Sora actorului spune că își dorește ca documentarul să permită publicului să descopere omul din spatele personajului care l-a făcut celebru și să nu-l privească pe Perry exclusiv drept Chandler Bing sau prin prisma problemelor sale cu dependența.

Deocamdată, nu se știe dacă Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc sau David Schwimmer, colegii lui Matthew Perry din „Friends”, vor apărea în documentar.

Matthew Perry a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani

Matthew Perry a fost găsit fără reacție în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles pe 28 octombrie 2023. Actorul avea 54 de ani.

Medicul legist din Los Angeles a stabilit ulterior că acesta a murit din cauza efectelor acute ale ketaminei. Înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei au fost menționate drept factori care au contribuit la deces.

Moartea actorului a dus ulterior la o anchetă privind modul în care acesta obținuse ketamina. În mai 2026, fostul său asistent a fost condamnat la trei ani și cinci luni de închisoare pentru rolul său în moartea lui Perry. Jasveen Sangha, cunoscută drept „Regina ketaminei”, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru că i-a furnizat droguri actorului.

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