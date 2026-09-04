Când Oana Zara joacă scene de amor, Medvedi se uită! Gelozia nu-și găsește locul în relația lor

Oana Zara și Bogdan Medvedi formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din online, iar după un deceniu, cei doi au făcut pasul cel mare. În luna iunie a acestui ani, actrița a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, care i-a oferit inelul mult visat, inspirat din celebra bijuterie purtată de Prințesa Diana. Dincolo de imaginile perfecte din mediul online, viața în doi vine și cu mici scântei, certuri și momente în care trebuie să lase orgoliul deoparte. Oana Zara a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre ce se întâmplă cu adevărat în relația lor, despre bani, gelozie, dar și despre scenele de iubire pe care le filmează. Vezi mai jos interviul complet!

Deși sunt împreună de mai bine de 10 ani, Oana Zara recunoaște pentru CANCAN.RO, că ea cu Bogdan Medvedi muncesc în fiecare zi la relația lor. Iar dacă există un secret al longevității, acesta este unul cât se poate de simplu… comunicarea, respectul și refuzul de a merge la culcare supărați. Actrița a vorbit și despre cum gestionează banii în doi, dar și despre limita pe care nu o încalcă niciodată în viața de cuplu. Referitor la planurile de nuntă, aceștia se află în etapa cercetare.

Oana Zara: „ Noi avem banii la comun de când suntem împreună”

CANCAN.RO: Cât din Oana și Bogdan pe care îi vedem online este real și cât este entertainment?

Oana Zara: Depinde foarte mult de video. Noi facem și multe sketch-uri cu scenariu prestabilit, mai ales când vrem să facem ceva amuzant. Uneori regizăm replicile, dar nu și reacțiile. Ne place să fim liberi când creăm.

Ceva ce am realizat amândoi, cred ca acum vreo 3 ani, este că nouă ne place la nebunie să filmăm împreună, ne distrăm maxim.

Iubirea e la fel ca în viața noastră, de fapt și momentele funny, noi mereu facem glume între noi, facem mișto unul de celălalt. Energia cu siguranță e la fel!

CANCAN.RO: Aveți lucruri despre relația voastră pe care ați decis să nu le arătați niciodată publicului?

Oana Zara: Cu siguranță intimitatea. Sunt lucruri care sunt doar ale noastre și cred că e important să rămână așa.

CANCAN.RO: A existat vreodată o perioadă în care unul dintre voi să câștige mult mai bine decât celălalt? Și cum se simte asta într-o relație?

Oana Zara: Normal, suntem artiști. Dar noi avem banii la comun de când suntem împreună, deci nu a existat niciodată competiția asta între noi. Niciodată nu ne-am certat din cauza banilor și nici nu am simțit că unul trebuie să demonstreze ceva celuilalt.

Suntem amândoi artiști și știm că arta vine și cu sacrificii. Au fost perioade mai bune, perioade mai grele, dar le-am trecut împreună.

Oana Zara: „Medvedi nu este gelos”

CANCAN.RO: Când ești actriță și trebuie să joci scene de iubire, unde se termină meseria și unde începe gelozia partenerului?

Oana Zara: La noi nu prea există limita asta, pentru că Medvedi este și el artist. A făcut și cursuri de actorie, merge cu mine la workshopuri și știe foarte bine cum funcționează meseria mea. Nu este gelos. Știe foarte bine cine sunt eu și ce înseamnă meseria mea.

CANCAN.RO: Există scene pe care Bogdan preferă să nu le vadă?

Oana Zara: Nu! Ne uităm împreună la toate secvențele. El este cel mai mare fan al meu, dar și cel mai mare critic. Și eu sunt la fel cu el. Ne susținem foarte mult, dar ne și spunem sincer când ceva nu ne place.

CANCAN.RO: Dar tu? Ai fost vreodată geloasă pe o femeie cu care a lucrat el?

Oana Zara: Probabil că da, la începutul relației.

Nu-mi mai amintesc exact acum. Dar de câțiva ani buni nu mai sunt. Cred că, după atâția ani, știu foarte bine pe cine am lângă mine și nu mai am nevoie să-mi pun întrebări.

Oana Zara: „Limita cea mai importantă a fost mereu respectul”

CANCAN.RO: Care este limita pe care nu ați încălcat-o niciodată în relație, indiferent cât de apropiat a fost un coleg sau o colegă?

Oana Zara: Cred că, pentru noi, limita cea mai importantă a fost mereu respectul. Putem să fim apropiați de oameni, să avem colegi, prieteni, să lucrăm cu persoane de sex opus, dar există o limită pe care pur și simplu o simți atunci când îți respecți partenerul.

CANCAN.RO: V-a afectat vreodată un comentariu, un mesaj primit de unul dintre voi sau o speculație apărută online?

Oana Zara: La începutul relației, da! Cred că atunci eram și noi mai sensibili la ce spune lumea. Acum nu prea ne mai afectează.

CANCAN.RO: Pentru ce vă certați cel mai des în ultimul timp?

Oana Zara: Pentru lucruri mici. Cred că după 11 ani ajungi să te cerți pe cine a uitat ceva, cine trebuia să facă ceva sau cine are dreptate într-o discuție care, de fapt, nici nu mai contează după 10 minute.

Oana Zara: „Nu dormim niciodată supărați”

CANCAN.RO: Cine își cere primul scuze?

Oana Zara: Amândoi! Depinde foarte mult de situație. Uneori eu, alteori el.

Cred că amândoi am învățat că nu e chiar atât de important cine are ultimul cuvânt, ci să nu lași orgoliul să fie mai important decât relația.

Foarte bine zice Ioan Slavici :“Să nu stingi lumina când e supărare în casă. Trebuie să stingi mai întâi supărarea și numai apoi lumina”

Cam așa este la noi! Nu dormim niciodată supărați. O ceartă durează 5-10 minute maxim. Și ce ne ajută pe noi foarte mult este că vorbim după fiecare ceartă ca sa vedem unde a fost problema. Și mereu încercăm să fim mai buni unul pentru celălalt în relație.

CANCAN.RO: Care a fost o perioadă în care ați simțit că trebuie să munciți ca relația să meargă?

Oana Zara: Noi muncim în fiecare zi la relația asta! Nu cred că există un moment în care poți spune “gata, am rezolvat, de acum merge singură”. Încercăm mereu să ne ascultăm, să ne înțelegem și să fim puțin mai buni unul pentru celălalt

CANCAN.RO: Ce nu ai accepta niciodată, indiferent cât de mult iubești un om?

Oana Zara: Să nu mă respecte. Cred că iubirea fără respect nu poate să construiască o relație sănătoasă.

Oana Zara: „Ne dorim o nuntă cât mai simplă”

CANCAN.RO: V-ați apucat deja de organizarea nunții sau încă sunteți în etapa în care vă bucurați de logodnă?

Oana Zara: Suntem în etapa de mood board. Strângem idei pentru locație, aranjamente, rochie, activități. Momentan ne place foarte mult partea asta în care visăm și punem cap la cap cum ne-am dori să fie.

CANCAN.RO: Cum arată pentru tine, nunta perfectă?

Oana Zara: Ne dorim o nuntă cât mai simplă și cât mai din suflet. Nu vrem neapărat ceva foarte complicat sau foarte “wow” doar de dragul de a impresiona. Noi chiar avem o poveste frumoasă și pentru noi nunta este un eveniment important. Vrem să ne simțim bine, să dansăm, să râdem, să ne bucurăm de oamenii pe care îi iubim si să se bucure și ei de noi. Atât

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