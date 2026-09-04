Prezentatorul Antenei s-a întors la patroneasă! După ce a jonglat toată vara cu altele, Cătălin Cazacu pare că și-a pus coada între picioare

Veșnicul crai al showbizului, Cătălin Cazacu, pare că începe să lase deoparte viața zbuciumată, asta după ce și-a găsit echilibrul alături de Roxana Șerbănescu. După o relație presărată cu împăcări și despărțiri, prezentatorul tv și iubita lui au găsit cheia către echilibru. Acest lucru nu înseamnă neapărat că sunt mereu împreună, dimpotrivă. Fiecare își face timp pentru pasiunile și proiectele sale. La petrecerea Viva, CANCAN.RO l-a surprins singur pe Cătălin Cazacu. Prezentatorul ne-a dezvăluit că iubita lui, care deține un restaurant, nu a putut fi prezentă întrucât a fost la datorie. Mai mult, motociclistul vorbește despre mutarea în Zanzibar și noile sale tabieturi.

Cătălin Cazacu a făcut dezvăluiri exclusive despre viața pe care o duce departe de România. În Africa, în Zanzibar mai exact, acolo unde alături de Cătălin Scărlătescu își deschide un restaurant. Fostul prezentator spune că a adoptat mai mult stilul de viață relaxat de acolo și că, mai nou, își protejează mai mult timpul. Cu toate acestea, vedeta nu renunță la distracție, dar cu măsură.

Cătălin Cazacu, interviu exclusiv despre schimbările din viața lui

CANCAN.RO: Mă bucur să mă întâlnesc cu Cătălin, iată la eveniment, că nu prea vine pe la evenimente, nu-i așa?

Cătălin Cazacu: Să-ți spun sincer, sunt prieten cu Dana de foarte mult timp și atunci știe că am destule mesaje și mă prinde într-o zi în care zic Da. Eu și când sunt neserios, tot serios sunt, așa că dacă promit, vin. Aș fi ipocrit să zic că nu-mi place, dar nu mă regăsesc. Eu mă și îmbrac prost. Oamenii aici sunt îmbrăcați într-un fel, nu vreau să zic că mi-a fost rușine să mă dau jos din taxi. Lume bună, eu îmbrăcat așa, ce să mai zic, nu mai zic nimic.

CANCAN.RO: Așa faci în general cu mesajele? E loterie?

Cătălin Cazacu: Am realizat că țin foarte mult la timpul meu și atunci așa fac. Noi am prins vremurile în care cumpăram melodii pentru telefon și acum îmi țin telefonul pe silent. Deci telefonul meu stă pe silențios mai mult decât stă deschis. Îmi place să nu mai am bătaie de cap, poate și prin prisma faptului că am trăit și trăiesc în Africa destul de mult și îmi place să preiau de acolo stilul ăla de viață lejer, de ce să ne batem capul?

CANCAN.RO: E mult mai relaxant acolo, lumea este mult mai liniștită, parcă fără presiunea asta care e la noi.

Cătălin Cazacu: E o altă planetă. Sunt două culturi diferite și se simte lucrul ăsta. Dacă oamenii de aici se consumă, inclusiv eu, pentru lucruri care nu neapărat ar trebui să ne schimbe sau să ne influențeze viața, acolo sunt oameni care prețuiesc alte lucruri pe care noi le avem la îndemână și se bucură și sunt mult mai fericiți decât suntem noi. Dar să trecem peste că eu nu sunt genul ăsta să vărs o lacrimă.

CANCAN.RO: Lasă că știm și latura ta sensibilă, chiar dacă o ții ascunsă bine.

Cătălin Cazacu: Eu sunt mai sensibil așa, te uiți la mine și vezi, sunt sensibil rău.

CANCAN.RO: Hai să vorbim de afaceri atunci, de restaurant.

Cătălin Cazacu: Ce pot să spun? Sunt super bucuros că proiectul meu și al lui Cătălin Scărlătescu intră în linie dreaptă. Astăzi am încărcat primul container, mâine îl încărcăm pe al doilea, trimitem toate lucrurile și eu sper că la începutul lui decembrie să avem primul restaurant românesc acolo. El va fi unul dintre locurile de atracție ale insulei. Eu stau de șapte ani acolo, am căutat foarte mult până să găsesc locul ăsta pe care noi îl avem acum. Suntem chiar în orașul unde se întâmplă totul. Suntem în „Mamaia”, chiar în „Mamaia Nord” pot să zic. E un restaurant în care tradiția culinară internațională, adusă în Africa și reinterpretată, va face oamenii să deguste și să guste. Și, bineînțeles, avem și partea de distracție ulterioară mâncării. Adevărata bogăție a României constă și în frumusețea fetelor noastre, dar știi cum e, ca orice bogăție, s-a dus și peste hotare.

CANCAN.RO: Păi s-or fi dus și acolo, în Africa, în Zanzibar.

Cătălin Cazacu: O să vă invităm și pe voi, bineînțeles. O să vedeți foarte multe lucruri de acolo, o să vă invităm să veniți și acolo. Eu sper ca anul ăsta să facem Revelionul acolo, așa că avem o grămadă de treabă.

Ce se întâmplă între el și Roxana Șerbănescu: „Monotonia distruge lucrurile frumoase”

CANCAN.RO: Bun, dar știi că de Revelion trebuie să te pupi și tu sub vâsc cu o fată.

Cătălin Cazacu: Eu mă pup de obicei, adică nu doar de Revelion. Aici e problema mea, că eu mă pupam tot anul! Deci doar de Revelion trebuie să te pupi? Ia uite, mă, eu prost, dacă știam…

CANCAN.RO: Trebuie cu aceeași mereu, aia e problema.

Cătălin Cazacu: Pe sistemul trebuie să faci amorul de împăcare cu cine te-ai certat, nu? E obligatoriu. De doi ani de zile fac asta, așa că nu e problema.

CANCAN.RO: Acum cum e? E pe împăcare sau e pe ceartă în momentul de față? Cum sunteți?

Cătălin Cazacu: Foarte bine că monotonia distruge lucrurile frumoase. Așa că, atunci când nu știi niciodată cum ești, ești tot timpul prezent cu fața la joc. Suntem bine, dacă asta mă întrebai, sunt foarte bine.

CANCAN.RO: Unde e ea? De ce nu e aici cu tine?

Cătălin Cazacu: Acum este la Nea Mărin. Cei de la Nea Mărin filmează la ei în hotel și ea e acolo.

CANCAN.RO: E la muncă. Și tu tot la muncă.

Cătălin Cazacu: Și eu tot la muncă, doar că, după cum ne-a fost creșterea, ne mai și distrăm aici. La mine, dacă nu există distracție, eu nu pot. Nu-mi dau seama cum pot unii să meargă să facă ceva ce nu le place. Bine, eu sunt și sărac și am rate la bancă.

CANCAN.RO: Te-ai și cumințit de la un timp, nu-i așa?

Cătălin Cazacu: Da, da, da. Adică te uiți la mine și vezi cumințenia pământului. Păcat că nu valorez atât. Dacă mă vedea Brâncuși, mă lua la ciocan.

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