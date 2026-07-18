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Cătălin Cazacu are toate motivele să fie mândru! Cum arată iubita lui în costum de baie

De: Anca Chihaie 18/07/2026 | 19:56
Cătălin Cazacu are toate motivele să fie mândru! Cum arată iubita lui în costum de baie
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Cătălin Cazacu pare să traverseze una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește viața personală. Fostul campion la motociclism se afișează tot mai des alături de partenera sa, Roxana Șerbănescu, iar relația lor continuă să stârnească interes în rândul admiratorilor. Cei doi par să formeze un cuplu sudat, iar fiecare apariție a tinerei în mediul online este intens comentată de urmăritori.

În ultimele zile, Roxana Șerbănescu a reușit din nou să capteze atenția internauților după ce a publicat imagini dintr-o zi petrecută la piscină. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, într-o nuanță bordo, partenera lui Cătălin Cazacu și-a pus în evidență silueta tonifiată și condiția fizică excelentă. Fotografiile și clipurile distribuite pe rețelele de socializare au fost apreciate rapid de urmăritori, care au remarcat aspectul impecabil al tinerei.

Cum arată iubita lui în costum de baie

Abdomenul bine definit și forma fizică de invidiat au devenit principalele subiecte de discuție în secțiunea de comentarii. Mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea online au remarcat că Roxana Șerbănescu pare să acorde o atenție deosebită stilului de viață sănătos, alimentației și mișcării, rezultatele fiind vizibile în fiecare apariție publică.

Pe lângă silueta armonioasă, imaginile au surprins și atmosfera relaxantă în care și-a petrecut timpul. Decorul elegant, piscina și vremea însorită au completat cadrul perfect pentru o zi de vară, iar Roxana a părut să profite din plin de momentele de relaxare.

Foto: social media

Roxana Șerbănescu este din ce în ce mai activă în mediul online, acolo unde postează frecvent imagini din vacanțe, activități sportive și momente din viața de zi cu zi. Aparițiile sale sunt apreciate de comunitatea pe care și-a construit-o, iar fiecare fotografie reușește să genereze numeroase reacții într-un timp foarte scurt.

Relația cu Cătălin Cazacu a devenit, de asemenea, un subiect urmărit cu interes. Deși cei doi preferă să își trăiască povestea de dragoste într-un mod discret, apar împreună la diferite evenimente și nu ezită să împărtășească, din când în când, imagini din timpul petrecut împreună.

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