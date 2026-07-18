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El este bărbatul care va intra în familia Adinei Buzatu. Cu ce se ocupă viitorul ginere

De: Anca Chihaie 18/07/2026 | 19:13
El este bărbatul care va intra în familia Adinei Buzatu. Cu ce se ocupă viitorul ginere
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Adina Buzatu traversează o perioadă plină de bucurii atât pe plan profesional, cât și în viața de familie. Creatoarea de modă se pregătește pentru un nou capitol important, deoarece fiica sa, Sara, urmează să se căsătorească cu partenerul alături de care formează un cuplu de mai mulți ani. Relația celor doi este una stabilă, iar cererea în căsătorie a marcat începutul pregătirilor pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

În ultima perioadă, Adina Buzatu a oferit urmăritorilor din mediul online câteva imagini din viața personală, iar atenția s-a îndreptat rapid către Luca, logodnicul Sarei. Tânărul este deja considerat un membru apropiat al familiei și pare să aibă o relație excelentă cu viitoarea sa soacră.

El este bărbatul care va intra în familia Adinei Buzatu

Luca activează în domeniul creativ și lucrează ca designer de brand, un sector care presupune dezvoltarea identității vizuale și strategice pentru companii și proiecte. Activitatea sa este apreciată în industrie, iar apropierea de zona designului reprezintă un punct comun cu familia în care urmează să intre, având în vedere cariera de succes construită de Adina Buzatu în lumea modei.

Relația dintre Sara și Luca durează de aproximativ opt ani, timp în care cei doi au construit o poveste discretă, departe de scandaluri și de expunerea excesivă. După o perioadă îndelungată petrecută împreună, cei doi au decis să facă pasul următor și să își oficializeze relația, spre bucuria celor apropiați.

Foto: social media

Adina Buzatu a arătat în repetate rânduri că îl apreciază pe viitorul său ginere și că se bucură de alegerea făcută de fiica sa. Prezența lui Luca la evenimentele de familie și aparițiile lor împreună demonstrează că acesta este deja integrat în cercul celor dragi.

Recent, creatoarea de modă a publicat pe rețelele sociale un moment emoționant petrecut în timpul unei vizite la spital. Sara și Luca au mers să o vadă, iar tânărul a ales să îi ofere un buchet impresionant de flori, un gest care a atras imediat atenția urmăritorilor. Imaginile au fost apreciate de numeroși internauți, care au remarcat apropierea și respectul existent între cei doi.

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