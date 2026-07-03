Adina Buzatu spune adevărul despre cea mai grea perioadă din viața ei: „A durut enorm”

Adina Buzatu recunoaște că nu a jucat niciodată vreun rol, a fost și este o femeie asumată în totalitate. După atâția ani de carieră în slujba oamenilor, a ajuns la concluzia că oamenii trăiesc „prea mult în aparențe și prea puțin în adevăr”. După ani de zile în care preocuparea ei a fost să îmbrace bine, elegant și cu stil bărbații din România, este de părere că tendința generală este copiatul, nu autenticitatea. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adina Buzatu vorbește despre cele mai cumplite momente din viața ei, inclusiv despre acuzațiile grave care i-au fost aduse. Acela a fost momentul când a învățat cea mai importantă lecție din viața ei.

Celebra creatoare de modă mărturisește, cu sinceritate, că nu înțelege de ce oamenii preferă aparențele în locul adevărului și de ce obsesia pentru perfecțiune devine o spoială ieftină. Vorbește, de asemenea, despre perioadele în care a râs în hohote, dar și despre cele în care a plâns mult.

Este ferm convinsă că, dacă-ți crești copiii în frică, de mici, le tai aripile cu siguranță. Adina Buzatu nu generalizează, dar ne dezvăluie secretul personal al succesului ei. În ciuda aparențelor de femeie dură, cea mai cunoscută stilistă din România este un om sensibil, care crede doar în iubire și recunoaște că cel mai mult o sperie ura și invidia.

Adina Buzatu dă verdictul: „Trăim prea mult în aparențe și prea puțin în adevăr”

CANCAN.RO: Ești una dintre cele mai elegante și recognoscibile prezențe publice din România. Cum reușești să te reinventezi constant, fără să pierzi esența a ceea ce ești?

Adina Buzatu: Esența nu se pierde atunci când te reinventezi, ci când începi să joci un rol, când pierzi autenticitatea. Sunt asumată și echilibrată și cred că oamenii îmbătrânesc cu adevărat în momentul în care nu mai au curajul să se joace, să fie curioși și să încerce lucruri noi. Eu nu mi-am cenzurat niciodată curiozitatea și nu mi-a fost teamă să experimentez, nici public. Poate tocmai de aceea mă conectez atât de bine cu tinerii și cu copiii: îi înțeleg, învăț de la ei și rămân deschisă către nou. Nu mă lupt cu vârsta, evoluez odată cu ea. Sunt disciplinată, dar nu rigidă. Simt schimbarea lumii și o integrez aproape instinctiv, la nivel de subconștient. Nu copiez niciodată. Trec totul prin filtrul educației, al rădăcinilor și al propriei inteligențe. Așa am reușit să mă reinventez fără să mă pierd.

CANCAN.RO: Ai construit un adevărat reper în stil și eleganță masculină. Cum vezi bărbatul român de astăzi? Ce îi lipsește și ce crezi că a început, totuși, să înțeleagă mai bine?

Adina Buzatu: Nu îmi place să generalizez, pentru că există foarte mulți bărbați români care au evoluat enorm în ultimii ani. Avem mulți clienți care, după ani de colaborare și de construcție împreună, au învățat să înțeleagă calitatea, proporțiile, contextual. Au ajuns să știe singuri ce li se potrivește și cum să se îmbrace corect pentru orice situație. Dar, din păcate, la nivel general, încă există o tendință exagerată de a copia oameni, direcții și rețete văzute pe social media, fără să existe un filtru personal. În același timp, încă nu am depășit obsesia pentru logo-uri ostentative și pentru validarea obținută prin piese recognoscibile. Stilul începe în momentul în care știi cine ești, ce te avantajează și cum să te exprimi corect prin vestimentație. Asta în acord cu aspectul fizic, personalitatea, profesia și universul tău. Atunci începi să câștigi respect și validare autentică. Logo-urile ostentative nu impresionează oamenii educați și sofisticați. Din contră, trădează lipsă de personalitate, de imaginație și, de foarte multe ori, frica de a nu fi suficient.

CANCAN.RO: Trăim într-o perioadă în care imaginea contează enorm. Care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii atunci când încearcă să pară „perfecți”?

Adina Buzatu: Cea mai mare greșeală este că trăim prea mult în aparențe și prea puțin în adevăr. Imaginea ține, inevitabil, și de aparență, acesta este rolul ei: să comunice ceva despre tine înainte să vorbești. Problema apare în momentul în care imaginea nu mai are rădăcini în cine ești cu adevărat. Stilul, hainele, felul în care te prezinți ar trebui să își aibă seva în personalitatea, valorile și identitatea ta, nicidecum în superficialitate, mimetism și copiat. Obsesia pentru perfecțiune și pentru aparența perfecțiunii, fără substanță reală în spate, devine o spoială ieftină, de multe ori chiar grotescă. Oameni buni, nu perfecțiunea este importantă, ci autenticitatea. Învățați să vă exprimați prin imagine și să comunicați cine sunteți cu adevărat. Veți fi surprinși să descoperiți că oamenii vă apreciază și vă respectă mult mai mult decât atunci când alergați disperați după perfecțiune.

Adina Buzatu, asumată în deciziile ei: „Nu vreau să joc personaje”

CANCAN.RO: Ești o femeie foarte puternică și foarte prezentă public. Există momente în care obosești să fii „Adina Buzatu” pentru toată lumea?

Adina Buzatu: Nu, pentru că nu există o diferență între omul public și omul privat. Nu joc un rol și nu consum energie încercând să par altcineva. Oamenii mă văd și nemachiată și în trening și cu bigudiuri. Mă văd râzând în hohote, dar și plângând. Mă văd exact așa cum sunt, cu puterea și vulnerabilitatea mea. Pentru mine naturalețea nu este strategie de imagine, este pur și simplu felul meu de a fi și nu necesită niciun efort. Am fost crescută să salut, să respect oamenii, să vorbesc frumos cu oricine. Învățată să nu tratez niciodată oamenii diferit în funcție de avere, poziție sau de cât de utili mi-ar putea fi. Sigur că, fiind în acest domeniu, nu de puține ori mi s-a sugerat că m-ar ajuta mai multe fițe, mai multă distanță, imaginea aceea intangibilă. Poate că pentru unii funcționează. Pentru mine, nu. Nu vreau să joc personaje și nu simt nevoia să construiesc o versiune artificială a mea doar pentru imagine. Prefer autenticitatea. Cine mă apreciază, mă apreciază exact pentru asta.

CANCAN.RO: Ai vorbit de multe ori despre disciplină și eleganță. Crezi că mai există astăzi diferența dintre un om cu adevărat educat și unul care doar încearcă să pară sofisticat?

Adina Buzatu: Există o diferență uriașă și este extrem de vizibilă pentru un ochi educat. Este diferența dintre o bijuterie autentică și un gablonț strălucitor. Dintre o țesătură naturală și una sintetică. Dintre nasturii din sidef natural pe care îi folosesc la cămășile Adina Buzatu și cei comuni, din plastic, care încearcă să îi imite. Exact așa este și cu oamenii. Sofisticarea reală nu înseamnă ostentație și spectacol ieftin. Înseamnă măsură, nuanță, bun-simț, cultură, respect și autenticitate. Un om cu adevărat educat nu simte nevoia să demonstreze permanent cine este. Se vede. Se simte. Restul confundă rafinamentul cu aparența, metalul prețios cu plasticul spoit și strălucitor.

CANCAN.RO: Ai o relație specială cu publicul tânăr și pari conectată permanent la generațiile noi. Ce crezi că au înțeles tinerii de astăzi mai bine decât generațiile dinaintea lor?

Adina Buzatu: Cred că mulți dintre tinerii de astăzi au învățat să gândească liber, să spună ce simt și să își asume cine sunt cu adevărat. Au mai puțină toleranță pentru falsitate și nu mai acceptă atât de ușor să trăiască după tipare impuse de societate, familie sau aparențe. Dar cred că rolul decisiv îl au părinții. Dacă le-ai dat copiilor libertatea de a se exprima, de a greși, de a alege și de a se descoperi, vor deveni adulți puternici, asumați și autentici. Dacă îi controlezi permanent și îi crești în frică, le tai aripile înainte să învețe să zboare. Eu văd ambele versiuni permanent, la zecile de tineri care îmi trec zilnic pragul.

CANCAN.RO: Într-o lume în care toată lumea pare să alerge după validare, succes și atenție, ce mai înseamnă pentru tine succesul adevărat?

Adina Buzatu: Pentru mine, succesul înseamnă să fiu astăzi mai bună decât ieri. Nu mi-am raportat niciodată succesul la validarea celorlalți, ci la propria mea evoluție și la felul în care mă simt eu cu mine. Cred că succesul este profund subiectiv și că oamenii confundă foarte des succesul cu vizibilitatea, atenția sau aprobarea publică. Pentru mine, succesul înseamnă să învăț permanent, să mă dezvolt, să cresc și să nu mă pierd pe drum. Iar atunci când vorbesc despre creștere, pun pe primul loc componenta spirituală, nu pe cea materială, care, în accepțiunea generală, a devenit aproape barometrul succesului. Nu am simțit niciodată nevoia să îi impresionez pe ceilalți. Pentru mine este mult mai important să nu mă dezamăgesc pe mine.

Adina Buzatu a trecut prin iad: „În perioada acuzațiilor, partea cea mai dificilă a fost la nivel emotional”

CANCAN.RO: Ai trecut prin multe etape, atât profesional, cât și personal. Care a fost momentul care te-a schimbat cel mai mult ca om?

Adina Buzatu: Au fost multe, dar îmi vin în minte acum trei momente care m-au schimbat profund: pierderea tatălui meu, un diagnostic și perioada în care toată cariera mea, construită cu mult suflet, cu multă muncă, cu sinceritate și cu autenticitate, a fost pusă la îndoială prin niște acuzații nedrepte. Tatăl meu a fost reperul meu de echilibru, moralitate și înțelepciune. A fost stâlpul meu. Pierderea lui m-a maturizat și m-a schimbat definitiv. Diagnosticul m-a obligat să mă opresc, să fac o introspecție serioasă și să înțeleg că, uneori, viața îți trimite semnale foarte dure ca să te reașeze pe drumul corect. Iar în perioada acuzațiilor, partea cea mai dificilă a fost la nivel emoțional. A durut enorm să îmi fie pusă la îndoială o muncă făcută cu suflet, sinceritate și autenticitate. Dar atunci am înțeles cât de importantă este încrederea construită în ani și relația autentică cu oamenii.

Clienții mei, echipa mea și oamenii care mă cunosc cu adevărat au făcut scut în jurul meu și m-au ajutat nu doar să rezist, ci să ies mai puternică din acel moment. A fost una dintre cele mai mari lecții despre adevăr și loialitate. Sunt trei momente din care am înțeles că nimic nu este garantat: nici oamenii, nici sănătatea, nici reputația. Dar am ales conștient să nu mă refugiez în cinism. Din contră, durerea m-a făcut mai profundă, mai conștientă și m-a învățat să mă întorc mereu în interiorul meu, acolo de unde îmi iau puterea și unde mă regăsesc. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lecții care m-au făcut omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO: Ai construit o imagine foarte puternică în spațiul public. Există ceva ce oamenii cred despre tine și este complet greșit?

Adina Buzatu: Da. Foarte mulți oameni cred că, pentru că sunt fermă, autoritară și conduc business-uri, sunt la fel și în viața personală sau într-o relație. Există această idee că o femeie puternică profesional trebuie să fie rece, dominatoare și greu de abordat și acasă. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa. De fapt, în general, femeile care muncesc mult și au autoritate sunt foarte des percepute greșit. Forța și feminitatea nu se exclud. Din contră.

Celebra stilistă vorbește despre ca mai mare frică: „Ura, invidia și răutatea au luat locul iubirii”

CANCAN.RO: Ce te sperie cel mai tare în lumea în care trăim astăzi?

Adina Buzatu: Mă sperie faptul că ura, invidia și răutatea au luat locul iubirii. Cred că mergem într-o direcție greșită, în care valorile reale au pierdut teren în fața banilor, puterii și a nevoii permanente de a avea mai mult. Recunoștința, modestia, profunzimea și echilibrul sunt din ce în ce mai rare. Nu mai privim oamenii, viața și lumea cu iubire, ci foarte des prin filtrul frustrării, al comparației și al nemulțumirii. Și de aici apar toate războaiele, fie ele între state sau între oameni obișnuiți, între parteneri, vecini, membri ai aceleiași familii sau colegi de muncă. Cred că am pierdut măsura, limitele, bucuria și recunoștința pentru ceea ce avem deja.

CANCAN.RO: Ce crezi că ai înțeles despre iubire abia odată cu maturitatea?

Adina Buzatu: Am înțeles că iubirea este forma cea mai profundă de lumină. Cu cât o dăruiești mai sincer și mai curat, cu atât o primești înapoi înzecit.

CANCAN.RO: Dacă ai putea să îi spui un singur lucru Adinei de la 20 de ani, care ar fi acela?

Adina Buzatu: Să aibă încredere în ea și să se iubească exact așa cum este. Să nu își piardă energia încercând să fie suficientă pentru ceilalți, pentru că valoarea unui om nu vine din validarea celorlalți, ci din felul în care se vede și se acceptă pe sine.

CANCAN.RO: Ce înseamnă astăzi „acasă” pentru tine?

Adina Buzatu: Acasă sunt locurile și oamenii alături de care mă simt în siguranță și în pace. Și, paradoxal sau nu, mă simt acasă nu doar în casa mea, ci și la magazin, în echipa mea, lângă fiica mea, prietenii și oamenii dragi mie. Cred că adevăratul „acasă” nu este neapărat un loc, ci starea aceea rară în care poți să fii exact cine ești, fără să te aperi, fără să demonstrezi nimic și fără să porți măști.

Adina Buzatu are rar astfel de momente:„Să pot pierde timpul fără să mă simt vinovată”

CANCAN.RO: Care este cel mai mare lux pentru tine astăzi?

Adina Buzatu: Să pot pierde timpul fără să mă simt vinovată. Pentru mine, lux înseamnă câteva ore în care să nu am nimic pe listă, să răsfoiesc o carte, să mă uit la un film, să ronțăi ceva bun și să simt că nu mă aleargă nimic.

CANCAN.RO: Ce îți dorești cel mai mult pentru viitorul tău?

Adina Buzatu: Sănătate. Pentru mine și pentru toți oamenii pe care îi iubesc. De fapt, pentru toți oamenii, în general. Îmi doresc liniște, echilibru, iubire și oameni buni aproape. Atât.

CANCAN.RO: Dacă ar rămâne un singur lucru după tine, dincolo de business, imagine și apariții publice, care ai vrea să fie acela?

Adina Buzatu: Iubire.

CANCAN.RO: Ce crezi că lipsește cel mai mult oamenilor astăzi ca să fie cu adevărat fericiți?

Adina Buzatu: Recunoștința și măsura.

CANCAN.RO: Mai crezi în oamenii buni?

Adina Buzatu: Da. Cred foarte mult în oamenii buni, pentru că i-am întâlnit exact în momentele în care am avut cel mai mult nevoie de ei. Uneori m-au ajutat cu un zâmbet, cu o vorbă, cu o îmbrățișare, alteori pur și simplu fiind acolo. Cred că oamenii buni există și că, de multe ori, ei sunt forma prin care Dumnezeu lucrează în viețile noastre.

Cea mai importantă lecție de viață: „Poți avea succes fără să îți pierzi sufletul”

CANCAN.RO: Ce ai vrea să nu uite niciodată oamenii care te urmăresc și te admiră?

Adina Buzatu: Să nu uite că am avut întotdeauna bune intenții și că, în viață, poți avea succes fără să îți pierzi sufletul.

CANCAN.RO: Cum ai vrea să fii descrisă de oamenii care te cunosc cu adevărat?

Adina Buzatu: Sufletistă. Autentică. Modestă.

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