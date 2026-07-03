Scene de coșmar s-au petrecut pe o stradă din Iași, unde o femeie de 44 de ani a fost atacată de fostul partener. Deși bărbatul era monitorizat electronic și avea ordin de protecție, acesta a reușit să ajungă în apropierea victimei și să o rănească. Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au dus-o direct în sala de operație.

Potrivit primelor informații, incidentul s-a petrecut după ce cei doi s-au întâlnit întâmplător pe stradă. În momentul în care și-a văzut fosta parteneră, bărbatul în vârstă de 47 de ani ar fi atacat-o. În același timp, sistemul de monitorizare electronică a transmis alarma către polițiști.

Oamenii legii au intervenit imediat după declanșarea alertei și au ajuns la fața locului în aproximativ două minute. Victima era căzută la pământ și pierduse o cantitate importantă de sânge.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, fiind identificată persoana vătămată. Bărbatul a fost depistat în apropierea locului faptei, fiind condus la sediul poliției”, au transmis reprezentanții autorităților.

Cadrele medicale au stabilizat femeia și au transportat-o de urgență la spital.

„Pacienta prezenta plăgi la nivelul feței, antebrațului drept, coapsei drepte și membrului inferior drept. Era conștientă, stabilă hemodinamic și cooperantă”, au precizat medicii.

Bărbatul a fost găsit de polițiști în apropierea locului unde a avut loc agresiunea și nu a opus rezistență în momentul reținerii. În fața anchetatorilor, acesta ar fi susținut că și-a atacat fosta concubină într-un acces de furie. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar dacă va fi găsit vinovat pentru faptele comise, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs atacul.

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