Caz uluitor la Cluj! Poliţia Locală a amendat o femeie decedată de 6 ani

O situație neobișnuită a ieșit la iveală la Cluj-Napoca, unde o femeie decedată de şase ani a primit o amendă pentru parcare neregulamentară.

Cazul a devenit public pe 16 martie 2026, după ce Judecătoria a respins demersul fratelui acesteia de a anula sancțiunea.

Caz uluitor la Cluj

Incidentul își are originea în primăvara anului 2023, când polițiștii locali au găsit un autoturism parcat ilegal pe un trotuar din oraș.

Procesul-verbal de contravenție, în valoare de 200 de lei, a fost întocmit pe numele unei persoane care, conform certificatului de deces, murise în iulie 2020. Practic, autoritățile au sancționat o persoană care nu mai era în viață de trei ani.

Fratele femeii a contestat amenda în instanță, argumentând că sora sa nu avea cum să fie responsabilă pentru fapta din 2023. Deși situația părea evident eronată, instanța nu a analizat fondul problemei.

Poliţia Locală a amendat o femeie decedată de 6 ani

Judecătoria a respins plângerea pe motiv că bărbatul nu are calitate procesuală activă. Conform legislației, doar persoana sancționată sau alte categorii strict prevăzute de lege pot formula o astfel de contestație.

Cum procesul-verbal era emis pe numele persoanei decedate, instanța a considerat că fratele nu poate acționa în locul acesteia. Prin urmare, cazul a fost închis fără a se examina absurditatea situației administrative. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

