Când va avea ziua 25 de ore? Răspunsul cercetătorilor a venit și nu este deloc cel la care te gândeai

De: Diana Cernea 03/05/2026 | 07:10
Când voom avea zile de 25 de ore?, sursa-envato.com

Deși pare un concept desprins din science fiction, încetinirea rotației Terrei este un fenomen bine documentat de cercetători. Totul se explică prin interacțiunea gravitațională dintre Pământ și Lună, care acționează ca un fel de „frână” naturală asupra planetei, potrivit site-ului EcoNews.

O zi nu are o durată atât de fixă

În mod obișnuit, considerăm că o zi are 24 de ore, însă această valoare este doar o convenție bazată pe rotația Pământului în raport cu Soarele. Dacă rotația este măsurată în raport cu stelele îndepărtate, rezultatul este ușor diferit — așa-numita „zi siderală”, care este puțin mai scurtă.

Mai mult, nici ziua solară de 24 de ore nu este perfect constantă. Ea variază foarte puțin în timp și, pe perioade extrem de îndelungate, tinde să devină tot mai lungă.

Luna încetinește rotația Pământului

Principalul factor din spatele acestui fenomen este atracția gravitațională a Lunii. Aceasta generează mareele oceanice, iar frecarea dintre apă și fundul oceanului duce la pierderea treptată a energiei de rotație a Pământului.

Pe măsură ce planeta încetinește, Luna se îndepărtează ușor de Pământ. Este un schimb constant de energie în cadrul sistemului Pământ–Lună.

Cum știu oamenii de știință că ziua devine mai lungă

Modificările sunt prea mici pentru a fi resimțite direct, însă cercetătorii folosesc ceasuri extrem de precise, observații astronomice și date istorice — inclusiv înregistrări ale eclipselor — pentru a detecta aceste variații.

Pentru a menține sincronizarea dintre timpul oficial și rotația reală a Pământului, se folosesc uneori așa-zisele „secunde suplimentare” (leap seconds), adăugate în sistemele de măsurare a timpului.

Când va avea ziua 25 de ore?

Deși ideea circulă frecvent în titluri senzaționaliste, nu există o dată concretă pentru acest moment. Estimările actuale indică un orizont de aproximativ 200 de milioane de ani până când o zi ar putea ajunge la 25 de ore.

Cu alte cuvinte, schimbarea este atât de lentă încât nu va afecta civilizația umană, calendarele sau ritmul vieții de pe Pământ.

Și alți factori influențează durata zilei

Pe lângă efectele mareelor, rotația Terrei poate fi influențată și de redistribuirea masei pe planetă — de exemplu, de topirea ghețarilor sau de schimbările în circulația apei.

Aceste efecte sunt minore, dar demonstrează că durata unei zile este rezultatul unui echilibru complex între mai mulți factori.

Un proces real, dar extrem de îndepărtat

Ideea că zilele pe Pământ vor avea cândva 25 de ore este reală din punct de vedere științific, însă procesul este extrem de lent și nu va avea niciun impact asupra vieții umane în viitorul apropiat. Concluzia cercetătorilor este că ziua de 25 de ore face parte din evoluția naturală a Pământului, însă la o scară de timp geologică, nu umană.

Pentru moment, alarma va continua să sune la fiecare 24 de ore, iar schimbările care vor face „ziua mai lungă” rămân imperceptibile în viața de zi cu zi.

