Acasă » Știri » Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt

Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt

De: David Ioan 28/03/2026 | 23:01
Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt.

România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie, când ora 3.00 devine 4.00, iar ziua de duminică are doar 23 de ore.Deși pare o ajustare minoră, pierderea unei ore de somn și modificarea expunerii la lumină perturbă ritmul circadian, ceea ce duce la oboseală, somnolență și dificultăți de adaptare în primele zile.

Schimbarea orei provoacă o nepotrivire între ceasul biologic și programul social. Diminețile devin mai întunecate, serile mai luminoase, iar corpul tinde să adoarmă mai târziu, în timp ce obligațiile zilnice rămân neschimbate.

Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026

Sleep Foundation și Academia Americană de Medicină a Somnului arată că această tranziție poate genera tulburări de somn, iritabilitate, probleme de concentrare și scăderea stării de alertă.

Efectele sunt resimțite mai puternic la începutul săptămânii, când programul fix obligă organismul să funcționeze înainte de a se fi adaptat. Se acumulează astfel „datorie de somn”, cu impact asupra stării fizice și mentale. Copiii, adolescenții, persoanele cu somn insuficient, cei care lucrează în ture sau cei cu afecțiuni cardiace pot fi afectați mai intens.

Schimbarea orei este asociată în unele studii cu o creștere temporară a riscului de infarct, accident vascular cerebral, fibrilație atrială acută și accidente rutiere. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că persoanele vulnerabile pot resimți mai clar oboseală, anxietate, insomnie sau apatie.

Specialiștii recomandă culcarea mai devreme în zilele din jurul schimbării, expunerea la lumină naturală dimineața și reducerea luminii artificiale seara. Activitatea fizică ușoară, timpul petrecut afară și o alimentație echilibrată pot ajuta la adaptare.

Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt

În 2026, trecerea la ora de vară are loc pe fondul unei prognoze meteo nefavorabile, cu ploi, furtuni și ninsori. Trenurile aflate în circulație își continuă traseul normal, iar plecările ulterioare se aliniază la ora oficială de vară. Dispozitivele electronice se actualizează automat, însă ceasurile mecanice necesită ajustare manuală.

Schimbarea sezonieră a orei are origini vechi și a fost introdusă pentru economisirea energiei. Deși există propuneri europene pentru renunțarea la acest sistem, nu a fost adoptată o decizie finală.

Tot mai mulți cercetători contestă utilitatea actuală a orei de vară. Dr. John O’Neill afirmă că există riscuri „mici, dar semnificative” asociate cu schimbarea orei și subliniază că „vezi o creștere a incidenței atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale și, într-adevăr, ai o creștere a numărului de accidente rutiere timp de câteva zile după schimbarea orei”. El consideră că practica nu mai aduce beneficii reale și că organismul nu este pregătit pentru solicitările suplimentare impuse de trezirea cu o oră mai devreme.

Unele studii indică și o creștere de aproximativ șase procente a accidentelor rutiere mortale după trecerea la ora de vară. Pentru majoritatea oamenilor, însă, simptomele dispar în câteva zile.

CITEŞTE ŞI: Ora de vară 2026 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la ora de vară

România, lovită de ciclonul Deborah. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu Adrian Artene
Știri
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu…
Descoperire revoluționară! Sângele de piton conține leacul secret împotriva obezității
Știri
Descoperire revoluționară! Sângele de piton conține leacul secret împotriva obezității
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
Mediafax
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în...
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi face pe locuitori să ignore pericolul
Adevarul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din...
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de...
Jaf „dulce”: 12 tone de batoane KitKat, furate în Europa. Camionul în care se aflau nu a mai ajuns la destinație în Polonia
Mediafax
Jaf „dulce”: 12 tone de batoane KitKat, furate în Europa. Camionul în care...
Parteneri
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță!...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
Click.ro
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma...
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat...
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
Digi24
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce...
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt ...
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu Adrian Artene
Descoperire revoluționară! Sângele de piton conține leacul secret împotriva obezității
Descoperire revoluționară! Sângele de piton conține leacul secret împotriva obezității
Ce au pus la cale Cuza și iubita, în parcare? Matinalul de la Neatza face tot posibilul să-și mulțumească ...
Ce au pus la cale Cuza și iubita, în parcare? Matinalul de la Neatza face tot posibilul să-și mulțumească partenera
„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus ...
„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus plângere penală”
Și băieții poartă genți câteodată! Harry Styles demonstrează că acest accesoriu nu e doar pentru ...
Și băieții poartă genți câteodată! Harry Styles demonstrează că acest accesoriu nu e doar pentru femei
Iubire ca-n filme! Dan Capatos, confesiuni despre începutul relației cu soția lui: „Sper să ...
Iubire ca-n filme! Dan Capatos, confesiuni despre începutul relației cu soția lui: „Sper să ne fi iertat oamenii respectivi”
Vezi toate știrile