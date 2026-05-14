Cabral Ibacka a vorbit despre infidelitate: „Adulterul e doar ultima piesa de domino care cade”

Cabral și Andreea Ibacka au fost considerați mult timp unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Însă, de mai bine de un an, cei doi au lăsat „măștile” jos, iar indiciile care prevesteau o despărțire au devenit tot mai evidente. După 15 ani de relație, fostul prezentator TV și soția lui au divorțat, iar situația pare să fie iremediabilă.

Motivele din spatele divorțului dintre Cabral și Andreea Ibacka sunt încă necunoscute. Înainte de separare, cei doi au trecut prin mai multe schimbări personale și profesionale. În ultima perioadă, ruptura dintre ei a devenit tot mai vizibilă și pe social media, unde imaginile din vacanțe petrecute separat, mesajele cu subînțeles și lipsa verighetelor au alimentat și mai mult zvonurile despre divorț.

Cabral Ibacka: „Uite, din cauza asta s-a rupt”

În urmă cu ceva timp, Cabral a vorbit despre adulter. În contextul divorțului ce a bătut recent la ușa familiei sale, fostul prezentator TV era de părere că indidelitatea într-o căsnicie nu apare din senin, de pe o zi pe alta, și nici nu este adevărata cauză a despărțirii, ci doar un semnal vizibil că relația dintre cei doi s-a rupt cu mult înainte ca unul dintre ei să „calce strâmb”.

„Adulterul nu e cauza finalului, e doar confirmarea că finalul a venit mai demult. Mulți se uită la momentul în care unul a plecat cu altcineva și zic: „Uite, din cauza asta s-a rupt!”. Nu, s-a rupt când ați încetat să vă mai vorbiți, când ați încetat să vă mai vedeți. Adulterul e doar ultima piesă de domino care cade.”

Cabral a mai punctat un aspect legat de demnitate și asumare în contextul adulterului: „Dacă nu mai poți, dacă nu mai vrei, dacă s-a terminat… fii bărbat (sau femeie) și spune. Încheie o poveste înainte să începi alta. Adulterul mi se pare, înainte de orice, o dovadă de lașitate. E mai greu să spui ‘nu te mai iubesc’ decât să te ascunzi prin telefoane parolate.”

Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment. Prezentatorul de la Pro TV are „spatele asigurat” în divorțul cu Andreea

Motivul real pentru care Cabral a divorțat de prima soție. Cei doi au o fată împreună