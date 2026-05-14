Planeta ar putea deveni de nelocuit. Data estimată de cercetători și scenariul care schimbă totul

De: Emanuela Cristescu 14/05/2026 | 08:26
Pământ. Sursa foto Envato
Cercetătorii Grupului Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU au tras un semnal de alarmă serios: până la finalul secolului, Terra ar putea intra într-o zonă climatică extremă, greu de imaginat azi.

Pe scurt, scenariile analizate arată o creștere a temperaturii globale de până la aproximativ 3,5°C față de epoca preindustrială, în varianta cea mai pesimistă. Iar asta nu înseamnă doar „veri mai calde”, ci schimbări radicale ale modului în care arată planeta.

Pământul ar putea dispărea

Zonele tropicale și subtropicale ar putea deveni aproape imposibil de locuit din cauza combinației dintre temperaturi extreme și umiditate sufocantă. Practic, ceea ce azi numim climă normală ar putea deveni istorie în anumite regiuni ale globului.

Agricultura ar fi printre primele victime. Specialiștii avertizează că recoltele ar scădea drastic, iar producția alimentară ar fi serios destabilizată. Într-un astfel de scenariu, adaptarea nu ar mai însemna confort, ci supraviețuire climatică.

Pământ. Sursa foto Envato

Unul dintre coordonatorii cercetării, Detlef van Vuuren, spune că o încălzire de acest nivel ar schimba fundamental regulile jocului pe planetă. Potrivit lui, odată depășit pragul de 3–3,5°C, efectele în lanț ar deveni extrem de greu de controlat.

Problemele nu se opresc aici. Ghețarii din Groenlanda și Antarctica de Vest continuă să se topească într-un ritm accelerat, iar asta ar putea duce la creșterea nivelului oceanelor cu cel puțin un metru. Consecința? Orașe de coastă afectate sever și zone întinse care ar putea fi pur și simplu înghițite de ape.

Un scenariu mai „blând”

Cercetătorii au spus că nici biodiversitatea nu scapă. Multe specii nu ar avea timp să se adapteze la schimbările rapide, ceea ce ar putea duce la extincții masive. Recifurile de corali, deja fragile, ar fi printre cele mai lovite, din cauza acidificării oceanelor.

În același timp, fenomenele meteo extreme, valuri de căldură, secete, furtuni violente și inundații, ar deveni tot mai frecvente, transformând „anormalul” în noua normalitate climatică.

Totuși, există și o nuanță importantă: acest scenariu de 3,5°C este considerat mai „blând” decât estimările mai vechi, care indicau chiar și creșteri de peste 4,5°C până în 2100. Cu alte cuvinte, situația rămâne gravă, dar ușor mai puțin apocaliptică decât se credea anterior.

