Acasă » Știri » România, lovită de ciclonul Deborah. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori

România, lovită de ciclonul Deborah. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori

De: David Ioan 28/03/2026 | 19:03
România, lovită de ciclonul Deborah. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori
Ciclonul mediteranean Deborah afectează România în acest weekend, aducând ploi abundente în sudul și estul țării, precum și ninsori consistente în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de vreme severă, iar specialiștii anunță acumulări importante de apă și creșteri semnificative ale stratului de zăpadă.

Vreme severă în România

„Până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40-50 cm”, a declarat meteorologul Robert Manta.

De asemenea sunt valabile și avertizări hidrologice până duminică la prânz. Cele mai mari cantități de precipitații sunt prognozate în zona subcarpatică a Moldovei, unde se pot depăși 50 l/mp până luni dimineață. La altitudini de peste 1.500 de metri, ninsorile continuă, iar stratul de zăpadă poate crește cu până la 50 de centimetri în următoarele ore.

În sud-vestul țării, drumarii intervin constant pentru menținerea circulației. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că se acționează permanent pe DN 7A pentru îndepărtarea zăpezii, după ce în județul Gorj s-au acumulat peste 35 de centimetri în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Vorbim despre un ciclon mediteranean care ne traversează, ne aduce precipitaţii bogate în partea de sud şi de est a ţării. Probabil, cele mai mari cantităţi până luni dimineaţa, se vor acumula în zona subcarpatică din Moldova: vorbim despre cantităţi care ar putea cumula peste 50 l/mp. Şi, în acelaşi timp, la munte […] s-a depus deja un strat de zăpadă, va mai ninge, iar până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40 – 50 cm”, explică meteorologul Robert Manta.

În stațiunea Rânca, la peste 1.600 de metri altitudine, stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri. Ninsorile au continuat și în zona Schitului „Înălțarea Sfintei Cruci” din Straja, unde preotul Dimitrie Ivașco a transmis mesajul:

„Pace și bucurie sfântă tuturor”.

Ciclonul Deborah provoacă ploi puternice și viscol la altitudini mari

În zonele joase, temperaturile rămân relativ ridicate pentru această perioadă.

„Totuşi, dacă ne referim şi la zona joasă, valorile de temperatură au scăzut, dar nu foarte mult; în continuare, astăzi, prin est se vor înregistra 15 grade şi mâine, în partea de vest a României, mercurul va urca în termometre până la 15 grade Celsius”, a precizat Robert Manta.

Ciclonul Deborah s-a format în nordul Italiei și s-a deplasat spre Peninsula Balcanică, influențând treptat sudul, sud-vestul, apoi estul și sud-estul României. În sudul extrem, sâmbătă sunt posibile averse, descărcări electrice și, izolat, grindină.

După traversarea țării, sistemul se va deplasa spre zona Turciei și Mării Negre, dar va continua să alimenteze cu aer cald și umed regiunile estice și sud-estice, menținând ploile până luni dimineață.

Precipitațiile se vor diminua treptat de luni seara și marți, însă instabilitatea atmosferică nu dispare complet. La mijlocul săptămânii viitoare, un nou ciclon mediteranean ar putea aduce din nou ploi și vânt în sudul și estul țării, iar la munte sunt așteptate ninsori.

Minimele se vor menține pozitive, iar maximele vor fi cuprinse în general între 10 și 16 grade. În zilele cu nori și precipitații, senzația de rece va fi mai accentuată. Finalul lunii martie și începutul lui aprilie se anunță cu o vreme schimbătoare, apropiată de normalul perioadei, cu ploi în multe regiuni, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari.

CITEŞTE ŞI: Strat de zăpadă de peste 35 de cm în martie 2026. Nou cod portocaliu de ninsori în România

Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate

Iți recomandăm
Ramona Olaru, prima reacție după ce a fost divulgată identitatea noului iubit: ”E oficial!”
Știri
Ramona Olaru, prima reacție după ce a fost divulgată identitatea noului iubit: ”E oficial!”
Ce sunt cicadele. Curiozități despre cicade și cât de periculoase sunt
Știri
Ce sunt cicadele. Curiozități despre cicade și cât de periculoase sunt
Locuințele noi din România vor trebui să își producă energie și să reducă dependența de gaz până în 2030
Mediafax
Locuințele noi din România vor trebui să își producă energie și să reducă...
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția...
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi face pe locuitori să ignore pericolul
Adevarul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din...
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de...
Explozie puternică într-un bloc din Caracal. Cel puțin patru apartamente sunt afectate
Mediafax
Explozie puternică într-un bloc din Caracal. Cel puțin patru apartamente sunt afectate
Parteneri
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță!...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
Click.ro
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au...
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat...
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
Digi24
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce...
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
