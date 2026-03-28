România, lovită de ciclonul Deborah. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori

Ciclonul mediteranean Deborah afectează România în acest weekend, aducând ploi abundente în sudul și estul țării, precum și ninsori consistente în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de vreme severă, iar specialiștii anunță acumulări importante de apă și creșteri semnificative ale stratului de zăpadă.

Vreme severă în România

„Până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40-50 cm”, a declarat meteorologul Robert Manta.

De asemenea sunt valabile și avertizări hidrologice până duminică la prânz. Cele mai mari cantități de precipitații sunt prognozate în zona subcarpatică a Moldovei, unde se pot depăși 50 l/mp până luni dimineață. La altitudini de peste 1.500 de metri, ninsorile continuă, iar stratul de zăpadă poate crește cu până la 50 de centimetri în următoarele ore.

În sud-vestul țării, drumarii intervin constant pentru menținerea circulației. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că se acționează permanent pe DN 7A pentru îndepărtarea zăpezii, după ce în județul Gorj s-au acumulat peste 35 de centimetri în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Vorbim despre un ciclon mediteranean care ne traversează, ne aduce precipitaţii bogate în partea de sud şi de est a ţării. Probabil, cele mai mari cantităţi până luni dimineaţa, se vor acumula în zona subcarpatică din Moldova: vorbim despre cantităţi care ar putea cumula peste 50 l/mp. Şi, în acelaşi timp, la munte […] s-a depus deja un strat de zăpadă, va mai ninge, iar până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40 – 50 cm”, explică meteorologul Robert Manta.

În stațiunea Rânca, la peste 1.600 de metri altitudine, stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri. Ninsorile au continuat și în zona Schitului „Înălțarea Sfintei Cruci” din Straja, unde preotul Dimitrie Ivașco a transmis mesajul:

„Pace și bucurie sfântă tuturor”.

Ciclonul Deborah provoacă ploi puternice și viscol la altitudini mari

În zonele joase, temperaturile rămân relativ ridicate pentru această perioadă.

„Totuşi, dacă ne referim şi la zona joasă, valorile de temperatură au scăzut, dar nu foarte mult; în continuare, astăzi, prin est se vor înregistra 15 grade şi mâine, în partea de vest a României, mercurul va urca în termometre până la 15 grade Celsius”, a precizat Robert Manta.

Ciclonul Deborah s-a format în nordul Italiei și s-a deplasat spre Peninsula Balcanică, influențând treptat sudul, sud-vestul, apoi estul și sud-estul României. În sudul extrem, sâmbătă sunt posibile averse, descărcări electrice și, izolat, grindină.

După traversarea țării, sistemul se va deplasa spre zona Turciei și Mării Negre, dar va continua să alimenteze cu aer cald și umed regiunile estice și sud-estice, menținând ploile până luni dimineață.

Precipitațiile se vor diminua treptat de luni seara și marți, însă instabilitatea atmosferică nu dispare complet. La mijlocul săptămânii viitoare, un nou ciclon mediteranean ar putea aduce din nou ploi și vânt în sudul și estul țării, iar la munte sunt așteptate ninsori.

Minimele se vor menține pozitive, iar maximele vor fi cuprinse în general între 10 și 16 grade. În zilele cu nori și precipitații, senzația de rece va fi mai accentuată. Finalul lunii martie și începutul lui aprilie se anunță cu o vreme schimbătoare, apropiată de normalul perioadei, cu ploi în multe regiuni, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari.

