Strat de zăpadă de peste 35 de cm în martie 2026. Nou cod portocaliu de ninsori în România

De: Elisa Tîrgovățu 28/03/2026 | 14:02
Strat de zăpadă de peste 35 de cm în martie 2026. Nou cod portocaliu de ninsori în România
Sursa foto: Freepik

Iarna și-a făcut din nou simțită prezența în România, aducând ninsori abundente în mai multe zone montane, ca urmare a pătrunderii unui val de aer polar. Drumarii au intervenit noaptea trecută în regiunile în care s-a depus un nou strat de zăpadă.

Accesul către stațiunea Vârful lui Roman din județul Vâlcea a fost suspendat temporar din cauza ninsorilor abundente. Stratul gros de zăpadă și vizibilitatea scăzută fac deplasarea periculoasă.

În prezent, utilajele de deszăpezire acționează pentru a permite reluarea circulației în siguranță. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să evite deplasările în zonă.

Strat de zăpadă de peste 35 de cm

În zonele montane din județul Gorj s-a depus un strat de zăpadă de peste 35 cm. ANM a emis cod portocaliu pentru ninsoare și vânt puternic în zonele de munte ale județelelor Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 m.

Sursa foto: DRDP Craiova

La munte, inclusiv în Caraș-Severin și Gorj, a nins abundent, iar pe DN 67C circulația a fost oprită din cauza nămeților. Utilajele de deszăpezire au intervenit toată noaptea, iar DRDP Craiova le recomandă șoferilor să evite drumurile afectate dacă nu au echipamente corespunzătoare.

„Peste 35 de cm de zăpadă căzută noaptea trecută. În zona montană a județului Gorj a nins însemnat cantitativ și vântul a viscolit zapada proaspăt depusă. S-a acţionat toată noaptea pentru menținerea carosabilului deschis circulației rutiere. Pe partea carosabilă se înregistrează strat de 1-2 cm între Novaci și Rânca, din zona km 22 până la km 34+800″, au scris oficialii din cadrul DRDP Craiova într-o postare pe Facebook, făcută în această dimineață.

Sâmbătă dimineața, la Straja încă ningea ușor. Internauții au descris peisajul ca „îmbrăcat în albul imaculat” și „un colț de rai între Cer și Pământ”, admirând frumusețea zăpezii la Schitul Straja.

Și la stațiunea montană Rânca a nins sâmbătă dimineața, spre încântarea turiștilor care și-au petrecut sfârșitul de săptămână acolo.

