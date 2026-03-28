Prognoza meteo azi, 28 martie 2026. Vremea se schimbă brusc în România

Ziua aduce o schimbare clară de vreme: de la zilele mai liniștite de primăvară la un regim instabil, cu ploi în majoritatea regiunilor și vânt intensificat. Temperaturile rămân relativ blânde, dar senzația termică va fi mai scăzută din cauza precipitațiilor și a vântului. O zi tipică de final de martie, în care umbrela devine accesoriul obligatoriu.

Vremea în România

Vremea în România se va menține în general instabilă, sub influența unui front atmosferic activ. Cerul va avea înnorări în majoritatea regiunilor și vor fi precipitații pe arii extinse, mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va avea intensificări, local cu rafale de 50–60 km/h, iar la munte chiar mai puternice. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 16 grade Celsius, iar minimele între 2 și 8 grade, valori apropiate de normalul perioadei.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi închisă și temporar ploioasă. În Banat și Crișana, ploile vor apărea încă din prima parte a zilei, iar vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime vor fi de 13–16 grade, iar minimele de 4–7 grade.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, înnorările se vor accentua treptat, iar ploile vor deveni mai frecvente spre seară și noaptea. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Maximele vor atinge 12–15 grade, iar minimele vor fi de 5–7 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi instabilă, cu ploi moderate cantitativ și vânt intensificat pe parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 13 și 16 grade, iar minimele între 4 și 7 grade.

Est și nord-est

În Moldova și nord-estul țării, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar. Vântul va avea unele intensificări, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar cele minime între 3 și 6 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona montană, vremea va fi mai rece și închisă. Se vor semnala ploi, iar la altitudini mari precipitațiile pot lua formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi de 10–13 grade, iar minimele pot coborî până la 2–4 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi închisă și vântoasă. Vor fi ploi temporare, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări. Temperaturile maxime vor fi de 11–13 grade, iar minimele de 5–7 grade.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi închisă și instabilă. Cerul va fi noros și va ploua moderat, mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va avea intensificări de până la 50–55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12–13 grade, iar minima între 5 și 7 grade.

Vremea în marile orașe

În marile orașe ale țării, vremea va reflecta diferențele regionale, dar va păstra același caracter ușor instabil, cu temperaturi relativ apropiate între ele.

La Cluj-Napoca, ziua va aduce o vreme închisă, cu înnorări persistente și ploi temporare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11–13 grade, în timp ce minima va coborî spre 3–5 grade, mai ales spre dimineață.

În Timișoara, valorile vor fi ceva mai ridicate. Maxima zilei va atinge 14–16 grade, iar minima va fi de 5–7 grade. Cerul va fi noros, iar ploile își vor face apariția încă din prima parte a zilei, însoțite de intensificări ale vântului.

La Iași, vremea va fi mai răcoroasă și umedă. Temperaturile maxime vor ajunge la 11–13 grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 6 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea temporar, mai ales după-amiaza.

În Craiova, ziua va aduce o vreme instabilă, cu ploi moderate și cer acoperit. Maximele vor fi de 13–15 grade, iar minimele de 5–7 grade. Vântul va avea unele intensificări, amplificând senzația de răcoare.

La Constanța, influența Mării Negre se va simți din plin. Temperaturile vor rămâne mai scăzute, cu maxime de 11–13 grade și minime de 6–7 grade. Vântul va sufla moderat, iar cerul va fi mai mult noros, cu ploi trecătoare.

În Brașov, vremea va fi mai rece, specifică zonei intramontane. Maxima nu va depăși 10–12 grade, iar minima va coborî spre 2–4 grade. Cerul va fi noros, iar ploile vor apărea temporar, cu posibilitatea unor precipitații mixte la altitudini mai mari.

