ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026

Deși speram la un Paște însorit, ANM a făcut un nou anunț cu privire la vremea care ne așteaptă în săptămânile următoare. Prognoza a fost actualizată de meteorologi, marți, 24 martie.

Administrația Națională de Meteorologie a explicat că vom avea parte de schimbări ale temperaturilor de Florii și de Paște. Ei au venit cu o nouă informare meteorologică în data de 24 martie. Specialiștii spun că vremea o să fie mai rece pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi și ele prezente în mare parte a țării. Actualizarea vremii a fost făcută pentru intervalul 23 martie-20 aprilie, astfel că valorile vor fi mult mai scăzute, iar soarele nu va fi pe cer în perioada sărbătorilor pascale.

Cum va fi vremea de Paște

ANM a emis prognoza pentru următoarele săptămâni, adică inclusiv pentru Florii și Paște. Dacă la începutul lunii martie au adus vestea că vom avea parte de vreme caldă în acea perioadă, lucrurile se schimbă. Aceștia au oferit o previziune meteo actualizată. La finalul lunii martie, adică în intervalul 23 martie – 30 martie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru aceste zile. Deși aceste temperaturi ridicate vor fi în mai toate regiunile țării, în zona de nord, valorile termice vor avea o creștere semnificativă. Pe de altă parte, în regiunile sud-vestice, sudice și estice, cantitățile de precipitații sub formă de ploaie vor fi peste media normală pentru această perioadă, iar în nord-vest, local nu vor exista precipitații.

În perioada 30 martie – 6 aprilie, meteorologii anunță că temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale pentru acest interval, în special în zonele montane. Precipitațiile sunt și ele prezente în această săptămână și vor fi însemnate cantitativ. De asemenea, majoritatea regiunilor vor avea parte de ploi, mai ales în partea estică a României.

Din data de 6 aprilie și până pe 13 aprilie, ANM a explicat că întreaga țară va fi cuprinsă de temperaturi medii scăzute, astfel că vom avea parte de o răcire accentuată. Totodată, va ploua mai mult decât ar fi normal pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în restul țării precipitațiile vor fi mai puțin prezente. În perioada 13 aprilie – 20 aprilie, vremea va fi mai apropiată de cea normală pentru acest interval, la fel și precipitațiile.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 26 martie 2026. Vreme schimbătoare în Dobrogea: vânt și temperaturi mai scăzute pe litoral mâine

Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?